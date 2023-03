Für viele Unternehmen ist das kabelgebundene Ethernet nicht mehr die erste Wahl. Stattdessen hat sich Wi-Fi nach IEEE 802.11 zur bevorzugten Netzwerkzugangstechnologie für Benutzer und Endpunkte entwickelt. Wireless LANs (WLAN) bieten viele Vorteile gegenüber ihren kabelgebundenen Alternativen. Sie sind zuverlässig, flexibel und können die Betriebskosten senken. WLANs lassen sich leicht installieren und skalieren. Zudem unterstützen sie mobiles Arbeiten, so dass man nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist.

Den Vorteilen steht jedoch auch ein großer Nachteil gegenüber: die Sicherheit. Die grenzenlose Natur von WLAN oder Wi-Fi in Kombination mit einer verwirrenden Vielzahl an alten und neuen Authentifizierungs-, Zugriffssteuerungs- und Verschlüsselungstechniken macht die WLAN-Sicherheit zu einer schwer zu bewältigenden Herausforderung.

Die Implementierung von WLAN-Sicherheitsmaßnahmen ist komplex. Daher werden wir das Thema schrittweise angehen. Zunächst erörtern wir einige gängige WLAN-Bedrohungen, mit denen Unternehmen konfrontiert werden, wenn die richtigen Sicherheitsrichtlinien nicht vorhanden sind. Dann gehen wir auf die Entwicklungsgeschichte der WLAN-Sicherheit und die Techniken ein, die Sicherheitstechniker für optimal halten. Abschließend stellen wir einige Best-Practice-Empfehlungen für die WLAN-Sicherheit im Detail vor.

Die IT-Teams können verschiedene Methoden zum Schutz der WLAN-Kommunikation anwenden. Einige dieser Methoden sind allgemeiner Natur und helfen dabei, die Risiken der drahtgebundenen und drahtlosen Kommunikation in den Griff zu bekommen. Dazu gehören Authentifizierungsmechanismen auf Unternehmensniveau, die Einschränkung des Zugangs zum Firmennetzwerk durch das Allowlisting von MAC-Adressen (Media Access Control), netzwerk- und gerätebasierte Antiviren - und Antimalware -Dienste sowie die Verwendung von Drittanbieter- VPNs .

Von WLAN ausgehende Bedrohungen der Cybersicherheit können zu Datendiebstahl führen. Um diesem Risiko vorzubeugen, setzen IT-Sicherheitsteams Mechanismen ein, um Versuche zu unterbinden, die über das drahtlose Medium übertragene oder empfangene Kommunikation zu lesen und sensible Inhalte, etwa persönliche Informationen, Anmelde- oder Geschäftsdaten, zu erbeuten.

WEP gilt heute als höchst unsicher und sollte in Unternehmen nicht mehr zum Einsatz kommen.

Der WEP-Standard (Wired Equivalent Privacy), der Ende der 1990er Jahre eingeführt wurde, war der erste Versuch, den Zugriff von Hackern auf Wireless Traffic zu verhindern. Er hatte jedoch schwerwiegende Mängel. WEP stützte sich ausschließlich auf Pre-Shared Keys (PSK), um Geräte zu authentifizieren. Nutzer änderten die PSKs allerdings nicht häufig genug, und Hacker fanden heraus, dass sie mit einfachen Tools den statisch verschlüsselten Key in nur wenigen Minuten knacken konnten.

WPA3 verwendet noch stärkere Verschlüsselungsmechanismen. Da dieser Standard jedoch erst 2018 eingeführt wurde, unterstützen viele Legacy-Geräte WPA3 nicht. Daher setzen Unternehmen in der Regel eine Kombination der drei WPA-Protokolle ein, um ihre Firmen-WLANs zu schützen.

Die folgenden Sicherheitsalgorithmen sind in aktuellen WLAN-Umgebungen am häufigsten zu finden.

Unternehmens-WLANs können verschiedene Arten von Wireless-Sicherheitsstandards verwenden. Der kryptografische Sicherheitsalgorithmus variiert je nach genutztem Sicherheitsprotokoll. Das ist ein wichtiges Konzept, da der Sicherheitsalgorithmus die gesendeten und empfangenen Daten vor dem Zugriff schützt – und die Wirksamkeit dieses Schutzes hängt davon ab, ob ein Angreifer in der Lage ist, den Sicherheitsalgorithmus zu knacken.

Der auf Rivest Cipher 4 (RC4) basierende WEP-Verschlüsselungsalgorithmus kann einen 40-, 104- oder 232-Bit langen Schlüssel verwenden, um über Wi-Fi gesendete Daten zu verschlüsseln. Das Problem bei WEP besteht darin, dass diese Schlüssel statischer Natur sind und manuell geändert werden müssen. Wenn ein Schlüssel nicht regelmäßig aktualisiert wird, können Hacker ihn in relativ kurzer Zeit knacken. Deshalb empfiehlt sich WEP nicht für den Einsatz in Unternehmen.

TKIP

TKIP basiert ebenfalls auf RC4 und verwendet den gleichen Chiffrierstrom wie WEP. Der Hauptunterschied bei TKIP besteht jedoch darin, dass der Algorithmus den Schlüssel im Laufe der Zeit automatisch ändert und diese Änderungen an das sendende und das empfangende Gerät meldet. Außerdem ist die Schlüssellänge auf 128 Bit erhöht worden. Diese beiden Faktoren eliminieren einen Großteil des Risikos, das bei WEP besteht, da das Knacken des Verschlüsselungscodes einige Zeit in Anspruch nimmt. Theoretisch ist der Algorithmus zu dem Zeitpunkt, an dem ein Angreifer den 128-Bit-Schlüssel knackt und damit versucht, Daten zu stehlen, bereits zu einem neuen Schlüssel gewechselt.

Die Rekey-Komponente von TKIP erstellt jedes Mal, wenn 10.000 Pakete gesendet wurden, völlig neue Shared-Sicherheitsschlüssel und kombiniert mehrere Schlüssel pro Paket. Darüber hinaus implementiert TKIP einen kryptografischen Hashing-Mechanismus zur Integritätsprüfung der Pakete, so dass der Daten-Payload nicht im Klartext gesendet wird, wie es bei WEP der Fall ist. Dies dient dem Schutz vor Spoofing-Angriffen.

Aus WLAN-Sicht wird TKIP bei der Implementierung des WPA-Sicherheitsstandards verwendet.