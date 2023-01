12 Angriffsarten auf das WLAN und wie man sich davor schützt

Beinutzen die Täter oft Rogue WLAN Access Points – etwa indem sie ein offenes Netzwerk mit dem Nameneinrichten –, in der Hoffnung, dass sich jemand damit verbindet. Aktive Angriffe werden oft zur Durchführung von MitM-Attacken (Man in the Middle) verwendet, da sie die Kommunikation, die über sie läuft, abfangen, überwachen und manipulieren können.