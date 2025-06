WLAN-Planung: Authentifizierung und Autorisierung

Die Sicherheit eines WLANs hängt maßgeblich von der Netzwerkzugangskontrolle mit der gewählten Authentifizierungsmethode ab, um die Identität des Nutzers oder des Geräts zu erkennen und auf dieser Basis wiederum Autorisierungsentscheidungen treffen zu können. Die Festlegung der Authentifizierungsmethoden stellt also einen sicherheitskritischen Aspekt im Planungsprozess dar.

Vergleich PSK vs. IEEE 802.1X

Während viele Heimanwendernetze auf Pre-Shared Key (PSK), beziehungsweise bei WPA3 auf Simultaneous Authentication of Equals (SAE) setzen, bieten Unternehmens-WLANs mit IEEE 802.1X und dem EAP- Framework (Extensible Authentication Protocol) deutlich höhere Sicherheitsstandards und mehr Flexibilität. Bei PSK-basierenden Netzen müsste bei Kompromittierung des Schlüssels die PSK auf allen WLAN-Access-Points (AP) und Endgeräten ausgetauscht werden. Zudem lassen moderne Mobiltelefone oder Tablets das Teilen der PSKs für Geräte Dritter zu. Daher ist dies in Unternehmensumgebungen nicht praktikabel. EAP ist somit klar im Vorteil, obgleich die Vielzahl an Authentifizierungsmethoden zunächst verwirren kann. Besonders EAP-TLS gilt jedoch als bevorzugte Methode für Unternehmen und sicherheitskritische Umgebungen.