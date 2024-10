Was sind die Unterschiede zwischen PAP, CHAP und MS-CHAP?

Sowohl das Password Authentication Protocol (PAP) als auch das Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) dienen zur Authentifizierung von PPP-Sitzungen und lassen sich in vielen VPNs einsetzen.

PAP funktioniert wie ein Standard-Anmeldeverfahren. Das entfernte System authentifiziert sich mit einer statischen Kombination aus Benutzernamen und Kennwort. Das Kennwort kann zur zusätzlichen Sicherheit einen verschlüsselten Tunnel durchlaufen, aber PAP ist zahlreichen Angriffen ausgesetzt. Da die Informationen statisch sind, ist es anfällig für das Ausspähen und Erraten von Passwörtern.

CHAP verfolgt einen ausgefeilteren und sichereren Ansatz zur Authentifizierung. Es erstellt für jede Authentifizierung eine eindeutige Sicherheitsfrage (Challenge Phrase), indem es eine zufällige Zeichenfolge generiert. Diese Challenge-Phrase wird mit Einweg-Hash-Funktionen mit den Host-Namen der Geräte kombiniert. Mit diesem Verfahren kann CHAP die Authentifizierung auf eine Weise vornehmen, bei der keine statischen vertraulichen Information über die Leitung gesendet werden.

Betrachten wir nun genauer die Unterschiede zwischen PAP und CHAP und wie sie zusammenarbeiten können.

PAP ist ein einfacher Authentifizierungsmechanismus, der leicht zu implementieren ist, aber er hat ernsthafte Nachteile beim Einsatz in realen Umgebungen. Der größte Nachteil ist, dass PAP statische Benutzernamen und Passwörter im Klartext von den Clients an die Server sendet. Wenn böswillige Akteure diese Kommunikation mit Tools wie einem Packet Sniffer abfangen, können sie sich authentifizieren und eine PPP-Sitzung im Namen des Clients aufbauen.

Bei falschen Anmeldeinformationen antwortet der Server mit einem Authentication-nak-Paket an den Client. Der Server baut aufgrund der negativen Quittierung keine Antwort auf.

Wenn die Anmeldeinformationen korrekt gesendet wurden, schickt der Server ein Antwortpaket (Authentication-ack) an den Client. Der Server baut dann die PPP-Sitzung zwischen dem Client und dem Server auf.

Der Client, der eine PPP-Sitzung mit einem Server aufbauen möchte, sendet eine Kombination aus Benutzernamen und Kennwort an den Server. Dies geschieht durch ein Authentifizierungs-Anfragepaket.

Von den beiden PPP -Authentifizierungsmethoden (Point-to-Point Protocol) ist PAP die ältere. Es wurde 1992 durch den IEEE Request for Comments 1334 ( RFC 1334 ) standardisiert. PAP ist ein Client-Server-Authentifizierungsprotokoll auf Passwortbasis. Die Authentifizierung erfolgt nur einmal zu Beginn des Sitzungsaufbaus.

Der Client leitet die CHAP-Authentifizierung ein, indem er eine Ask Challenge an den Server sendet. Der Server antwortet mit einem zufällig generierten Challenge-String.

Was sind die Unterschiede zwischen PAP und CHAP?

CHAP kam 1996 auf den Markt, vor allem als Reaktion auf die Authentifizierungsschwächen von PAP. Die beschriebenen Methoden und die ausgefeiltere Vorgehensweise von CHAP mit dem gemeinsamen geheimen Schlüssel (Shared Secret Key) tragen dazu bei, die Sicherheitslücken von PAP zu schließen.

Ein weiterer Unterschied ist, dass CHAP so eingerichtet werden kann, dass wiederholte Authentifizierungen zwischen den Sitzungen durchgeführt werden. Dies ist nützlich für bestimmte PPP-Sitzungen, die einen Port offen lassen, obwohl das entfernte Gerät die Verbindung getrennt hat. In diesem Fall könnte eine andere Person sonst die Verbindung mitten in der Sitzung wieder aufnehmen, indem sie eine physische Verbindung herstellt.