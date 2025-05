Was sind die gängigen Methoden zur Authentifizierung?

Bei der digitalen Authentifizierung wird überprüft, ob ein Anwender oder ein Gerät oder ein Dienst, tatsächlich der- oder dasjenige sind, das sie vorgeben zu sein. Dies erfolgt, um beispielsweise Zugang zu sensiblen Anwendungen, Daten oder Diensten zu ermöglichen. Dabei existieren mehrere Ansätze, um die Authentizität zu überprüfen. Nachfolgend haben wir die derzeit gängige Authentifizierungsmethoden und Anmeldeverfahren in einem Überblick zusammengefasst.

Eindeutige Passwörter

Für die meisten Anwender in Unternehmen dürfte beim Thema Authentifizierung zunächst die Kombination aus Benutzername und Passwort die gängige Variante sein. In Unternehmen gehörten Passwörter nach wie vor zu den gebräuchlichsten Authentifizierungsmethoden. Dabei verfügen Anwender und Geräte über einen Benutzernamen, der nicht geheim ist. Dieser Benutzername wird mit einem eindeutigen und geheimen Passwort kombiniert. Dieses Passwort ist ausschließlich dem Benutzer bekannt und erlaubt den Zugriff auf Unternehmensdaten, Anwendungen oder Dienste. Diese Methode der Anmeldung funktioniert durchaus, kann Anwender jedoch bei einer großen Anzahl von Passwörtern für unterschiedliche Dienste und Zugänge vor Herausforderungen stellen. Dies ist einer der Gründe, warum im Unternehmensumfeld Technologien wie Single Sign-On (SSO) so populär geworden sind. Benutzer müssen sich dann nur ein einziges geheimes Kennwort merken, dass sie authentifiziert und ihnen den Zugang zu mehreren Unternehmensdiensten ermöglicht.