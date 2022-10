Wie unterscheiden sich Passkey und Passwort?

Passwörter könnten bald der Vergangenheit angehören, da immer mehr der großen Tech-Unternehmen sich für die neue Passkey-Technik entscheiden. Bei Passkeys handelt es sich um passwortlose Logins, die nicht nur sicher, sondern auch bequemer für die Nutzer sein sollen.

Sowohl Apple als auch Google wollen noch in diesem Jahr die Software für die von ihnen entwickelten Mobiltelefone sowie ihre Webbrowser um eine Passkey-Unterstützung erweitern. Klassische Passwörter haben aus Sicherheitssicht einige Probleme wie die Gefahr von Datendiebstählen, Phishing und in fremde Hände gelangte Identitäten.

Dazu kommt, dass sie für viele Anwender nur aufwendig zu nutzen sind, wenn sie sich mehrere komplexe Passwörter merken sollen. Passkeys sind dagegen eine moderne Alternative, die nicht nur Datenmissbrauch reduzieren, sondern auch für weniger Schwachstellen sorgen soll.

Der Übergang zu einer passwortlosen Zukunft ist also bereits im vollen Gange. Es gibt aber einige entscheidende Unterschiede zwischen Passkeys und Passwörtern, die Sie vor dem anstehenden Wechsel kennen sollten.

Was ist ein Passkey?

Passkeys sind eine neue Möglichkeit, um sich etwa bei einem Online-Dienst anzumelden, bei der keine Passwörter mehr benötigt werden. Die Anmeldung erfordert dann stattdessen entweder eine biometrische Authentifizierung etwa per Fingerabdruck beziehungsweise Gesichtserkennung oder eine PIN beziehungsweise ein Login per Wischmuster, wie es auf vielen Android-Handys möglich ist.

Das Besondere an Passkeys ist, dass sie nur auf einem bestimmten Gerät des Anwenders funktionieren. Wenn der Nutzer eine andere Hardware verwenden will, benötigt er dafür einen speziellen QR-Code. Diesen scannt er mit seinem Telefon und verwendet anschließend wieder seine Face ID oder Touch ID, um sich damit von einem Gerät in der Nähe aus anzumelden.

Passkeys basieren auf der Web Authentication API, einem Public-Key-Verfahren für sichere Zugriffe. Die dabei verwendeten Schlüssel sind nicht nur einzigartig. Sie nutzen auch verschlüsselte Daten, um ihre Sicherheit zu erhöhen. Man kann sie daher am ehesten mit digitalisierten Zugangskarten vergleichen.