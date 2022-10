Security-Trends: Was IT-Teams beachten sollten

Das Thema Cybersicherheit steht ganz oben auf der Tagesordnung der Unternehmen. Die mit gutem Grund, denn die Cyberbedrohungen haben aus mannigfaltigen Gründen weiter zugenommen. Die sich verändernden Arbeitsweisen, Stichwort Home-Office, sowie immer komplexere und verteilte IT-Landschaften tragen dazu bei, dass die Angriffsflächen auch entsprechende Akteure anziehen. So sind Cybergefahren im Jahr 2022 die größte Sorge von Unternehmen und beunruhigen diese mehr als Naturkatastrophen oder COVID-19, so auch da Allianz Risk Barometer 2022 (siehe auch Cyberrisiken größte Sorge von Unternehmen).

Laut einer Studie von Gartner betrachten 88 Prozent der Vorstände die Cybersicherheit inzwischen als Geschäftsrisiko und nicht mehr nur als technisches Problem für die IT. Gartner prognostiziert, dass die zunehmende Besorgnis hinsichtlich der Cybersicherheit in Verbindung mit dem anhaltenden Mangel an Fachkräften für Cyber Security in den kommenden Jahren auch zu Veränderungen bei den Strategien für Cybersicherheit und den Arbeitsplatzrichtlinien führen wird:

Im Folgenden finden Sie fünf Trends im Bereich der Cybersicherheit, auf die sich Unternehmen einstellen müssen.

Remote-Arbeit wird ein Normalzustand

In vielen Unternehmen hat die Pandemie die akzeptierte Arbeitskultur drastisch verändert. Die ursprüngliche Erwartung, dass Mitarbeiter für einige Wochen von zu Hause aus arbeiten, hat sich für viele Anwender in einen monatelangen Normalzustand verwandelt. Einige Organisationen haben bereits die Büroräume entsprechend angepasst oder planen zumindest, die geänderte Situation zu berücksichtigen. Das resultiert dann meist insgesamt in einem geringeren Büroraum in Unternehmen, was nicht zuletzt auch immer unter Kostenaspekten betrachtet wird. In anderen Firmen gehen die Forderungen von der Belegschaft aus, weiterhin in Teil- oder sogar Vollzeit von zu Hause zu arbeiten. Hier gilt es die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen, aber für die IT wird die Veränderung der erhöhten Flexibilität beim Arbeitsstandort als Dauerzustand, der bereitgestellt werden muss, wohl bleiben.

Als die Pandemiesituation begann, haben viele Unternehmen Teile der Anwendungen oder Dienste relativ schnell vom On-Premises-Betrieb in die Cloud verlagert. Oftmals war dieses Vorgehen als vorübergehend betrachtet, sowohl was das Arbeiten mit Cloud-basierten Ressourcen als auch die Anwender im Home-Office angeht. Und häufig wurde da die Funktionalität höher als die Sicherheit priorisiert, da das Hauptziel darin bestand, den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten.

Da inzwischen jedoch klar ist, dass viele dieser Umstellungen langfristig oder sogar dauerhaft sind, müssen Security-Teams die temporären Regelungen überdenken und das Notwendige tun, um Sicherheitsrichtlinien, Prozesse und Technologien zu aktualisieren. Und es werden mit ziemlicher Sicherheit große Herausforderungen bei der Implementierung von Sicherheitskontrollen, der Aufrechterhaltung der Transparenz bei Security-Ereignissen und dem Nachweis der Einhaltung von Sicherheitsanforderungen geben.

Ein wichtiger Aspekt bei der Anpassung der Sicherheitsstrategie an diese flexible Arbeitsweise darf nicht außer Acht gelassen werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Mitglieder des Security-Teams in der Lage sind, in diesen neuen Umgebungen gut zusammenzuarbeiten. Sie müssen einfach mit anderen Abteilungen in der IT und den Fachabteilungen interagieren und kommunizieren können.