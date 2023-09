Generative KI-Sicherheitsrisiken in Unternehmen vorbeugen

Die rasche Übernahme generativer KI-Modelle nach der Einführung von ChatGPT verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Geschäfte machen und mit Kunden und Lieferanten interagieren.

Generative KI kann eine breite Palette von Geschäftsanforderungen unterstützen, zum Beispiel das Schreiben von Marketinginhalten, die Verbesserung des Kundendienstes, die Generierung von Quellcode für Softwareanwendungen und die Erstellung von Geschäftsberichten. Die zahlreichen Vorteile generativer KI-Tools – insbesondere die Kostenreduzierung und die Verbesserung der Arbeitsgeschwindigkeit und -qualität – haben Unternehmen und Einzelanwender gleichermaßen dazu ermutigt, die Fähigkeiten solcher Tools bei ihrer Arbeit zu testen.

Wie bei jeder aufkommenden Technologie kann eine schnelle Implementierung jedoch riskant sein und Bedrohungsakteuren die Tür öffnen, um die Schwachstellen von Unternehmen auszunutzen. In der komplexen IT-Bedrohungslandschaft von heute kann der unbedachte Einsatz von generativen KI-Tools katastrophale Folgen für Unternehmen haben.

Bei einem Data-Poisoning-Angriff könnten Bedrohungsakteure die Pre-Trainingsphase der Entwicklung des KI-Modells manipulieren. Indem sie bösartige Informationen in den Trainingsdatensatz einschleusen, können die Angreifer das Vorhersageverhalten des Modells im weiteren Verlauf beeinflussen, was zu falschen oder anderweitig schädlichen Reaktionen führt.

Die Standardrichtlinie von OpenAI für ChatGPT sieht vor, die Aufzeichnungen der Benutzer 30 Tage lang aufzubewahren, um sie auf möglichen Missbrauch zu überwachen, selbst wenn ein Benutzer den Chatverlauf deaktiviert hat. Für Unternehmen, die ChatGPT in ihre Geschäftsprozesse integrieren, bedeutet dies, dass die ChatGPT-Konten der Mitarbeiter sensible Informationen enthalten können. Ein Bedrohungsakteur, der erfolgreich die ChatGPT-Konten von Mitarbeitern kompromittiert, kann also potenziell auf alle sensiblen Daten zugreifen, die in den Anfragen dieser Benutzer und den Antworten der KI enthalten sind.

Der Fall Samsung ist nur Beispiel für die Weitergabe vertraulicher Informationen an KI-gestützte Chatbots. Viele andere Unternehmen und Mitarbeiter, die generative KI-Tools verwenden, können ähnliche Fehler machen und sensible Arbeitsinformationen wie internen Code, urheberrechtlich geschützte Inhalte, Geschäftsgeheimnisse, persönlich identifizierbare Informationen (PII) und vertrauliche Geschäftsinformationen preisgeben.

Best Practices beim Einsatz generativer KI-Tools im Unternehmen

Um den zahlreichen Sicherheitsrisiken zu begegnen, die mit generativer KI verbunden sind, sollten Unternehmen bei der Implementierung generativer KI-Tools folgende Strategien beachten.

1. Klassifizieren, anonymisieren und verschlüsseln Sie Daten, bevor Sie generative KI erstellen oder integrieren

Unternehmen sollten ihre Daten klassifizieren, bevor sie sie an Chatbots weitergeben oder zum Trainieren generativer KI-Modelle verwenden. Legen Sie fest, welche Daten für diese Anwendungsfälle akzeptabel sind, und geben Sie keine weiteren Informationen an KI-Systeme weiter.

Anonymisieren Sie auch sensible Daten in Trainingsdatensätzen, um die Preisgabe sensibler Informationen zu vermeiden. Verschlüsseln Sie Datensätze für KI-Modelle und alle Verbindungen zu ihnen und schützen Sie die sensibelsten Daten des Unternehmens mit robusten Sicherheitsrichtlinien und -kontrollen.

2. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter zu den Sicherheitsrisiken generativer KI und erstellen Sie interne Nutzungsrichtlinien.

Die Schulung der Mitarbeiter ist die wichtigste Schutzmaßnahme, um das Risiko generativer KI-bezogener Cyberangriffe zu mindern. Um generative KI verantwortungsvoll einzusetzen, müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter über die mit der Nutzung dieser Technologie verbundenen Risiken aufklären.

Unternehmen können Richtlinien für den Einsatz generativer KI am Arbeitsplatz aufstellen, indem sie eine Richtlinie für Sicherheit und akzeptable Nutzung entwickeln. Auch wenn die Einzelheiten von Unternehmen zu Unternehmen variieren, ist es eine allgemeine bewährte Praxis, menschliche Aufsicht zu verlangen. Vertrauen Sie nicht automatisch auf von KI generierte Inhalte. Menschen sollten alles, was KI-Tools erstellen, überprüfen und bearbeiten.

In den KI-Nutzungs- und Sicherheitsrichtlinien sollte auch ausdrücklich erwähnt werden, welche Daten in die Anfragen an Chatbots aufgenommen werden können und welche nicht erlaubt sind. So sollten Entwickler beispielsweise niemals geistiges Eigentum, urheberrechtlich geschütztes Material, personenbezogene Daten oder vertrauliche Informationen in KI-Tools einspeisen.

3. Prüfen Sie generative KI-Tools auf ihre Sicherheit

Führen Sie Sicherheits-Audits und regelmäßige Penetrationstests mit generativen KI-Tools durch, um Sicherheitsschwachstellen zu identifizieren, bevor Sie sie in der Produktion einsetzen.

Sicherheitsteams können KI-Tools auch darin trainieren, Angriffsversuche zu erkennen und abzuwehren, indem sie sie mit Beispielen von Cyberangriffen füttern. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hacker die KI-Systeme des Unternehmens erfolgreich ausnutzt.

4. Regeln Sie den Zugang Ihrer Mitarbeiter zu sensiblen Arbeitsdaten

Wenden Sie in Unternehmensumgebungen das Prinzip der minimalen Rechtevergabe an und ermöglichen Sie nur autorisierten Mitarbeitern den Zugriff auf KI-Trainingsdatensätze und die zugrunde liegende IT-Infrastruktur.

Der Einsatz eines Identitäts- und Zugriffsmanagementsystems kann dabei unterstützen, die Zugangsdaten und -rechte der Mitarbeiter zu zentralisieren und zu kontrollieren. Ebenso kann die Implementierung einer Multifaktor-Authentifizierung dazu beitragen, KI-Systeme und den Datenzugriff zu schützen.

5. Stellen Sie sicher, dass die zugrunde liegenden Netzwerke und die Infrastruktur sicher sind

Setzen Sie KI-Systeme in einem eigenen Netzwerksegment ein. Die Verwendung eines separaten Netzwerksegments mit eingeschränktem Zugriff zum Hosten von KI-Tools erhöht sowohl die Sicherheit als auch die Verfügbarkeit.

Unternehmen, die KI-Tools in der Cloud hosten, sollten einen seriösen Cloud-Anbieter auswählen, der strenge Sicherheitskontrollen durchführt und über gültige Compliance-Zertifizierungen verfügt. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zur und von der Cloud-Infrastruktur verschlüsselt sind.

6. Behalten Sie die Compliance-Anforderungen im Auge, einschließlich regelmäßiger Audits bei den Anbietern

Compliance-Vorschriften entwickeln sich ständig weiter, und mit der zunehmenden Einführung von KI in Unternehmen werden Unternehmen wahrscheinlich mehr Compliance-Anforderungen im Zusammenhang mit generativer KI-Technologie sehen.

Unternehmen sollten die für ihre Branche geltenden Compliance-Vorschriften genau auf Änderungen in Bezug auf den Einsatz von KI-Systemen überwachen. Wenn Sie KI-Tools eines Drittanbieters verwenden, sollten Sie in diesem Zusammenhang regelmäßig die Sicherheitskontrollen und Schwachstellenbewertungen des Anbieters überprüfen. So können Sie sicherstellen, dass Sicherheitslücken in den Systemen des Anbieters nicht in die IT-Umgebung des Unternehmens gelangen.