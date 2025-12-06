Die Cyberangriffe der KW49/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Der Überblick ausschließlich auf relevante Cyberangriffe und schließt dabei DDoS-Attacken sowie die bloße Verunstaltung von Websites (Defacement) aus. Im Fokus stehen stattdessen gezielte Angriffe, die Unternehmen, Behörden oder kritische Infrastrukturen nachhaltig beeinträchtigen können. Die folgende Übersicht bietet einen kompakten Einblick in die wichtigsten Vorfälle der vergangenen Woche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

28.11.2025, Truenorth Corporation, (Puerto Rico). Truenorth Corporation, ein Unternehmen, das 14 Regierungsbehörden Technologiedienstleistungen anbietet, erlitt in der Thanksgiving-Woche einen Cyberangriff. Dieser betraf unter anderem das Bildungsministerium, die Krankenversicherungsbehörde und die staatliche Versicherungsgesellschaft. Der Angriff hatte keine größeren Folgen und die Hacker konnten nicht auf die Datenbanken der betroffenen Behörden zugreifen. Die Dienste des Technologieunternehmens PRITS halfen dabei, den Angriff zu stoppen. Quelle

28.11.2025, NCFE, (Vereinigtes Königreich). Die Organisation NCFE hat einen Cyberangriff erlitten, der zu einer Unterbrechung ihrer Systeme und Dienste geführt hat. Die Teams von NCFE arbeiten daran, das Problem zu beheben und die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die NCFE-Teams bemühen sich zudem, die Verzögerungen und Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Quelle

28.11.2025, Araneta Group of Companies, (Philippinen). Die Araneta-Gruppe meldete eine Sicherheitsverletzung, die mehrere ihrer Tochtergesellschaften betraf, aktivierte Reaktionsprotokolle und hat Experten für Cybersicherheit hinzugezogen. Dies, um das Ausmaß der Verletzung zu ermitteln und die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Die Gruppe hat die zuständigen Behörden benachrichtigt und setzt zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Daten um. Nutzer und Kunden werden aufgefordert, wachsam zu bleiben, indem sie bewährte Verfahren im Bereich der Informationssicherheit anwenden. Quelle

30.11.2025, GS-facket, (Schweden). Die schwedische Gewerkschaft GS-facket wurde Opfer eines Cyberangriffs. Es wurden Systeme heruntergefahren und es wurden schädliche Dateien entdeckt. Die Behörden sind eingeschaltet, der Hinweis auf den Angriff kam von der deutschen Polizei. Die Folgen des Angriffs sind noch nicht bekannt. Man arbeite daran, die personenbezogenen Daten ihrer Mitglieder zu schützen. Quelle

30.11.2025, Zion Elementary School District 6, (USA). Der Schulbezirk Zion Elementary School District 6 in Illinois hat alle Schulen und Büros im Bezirk geschlossen, nachdem er einen Cybersicherheitsvorfall gemeldet hatte. Möglicherweise wurden Dateien und Server kompromittiert hat. Die Schulen und Büros des Distrikts blieben zeitweise geschlossen. Der Distrikt arbeitet mit Spezialisten für Cybersicherheit zusammen, um die Art und das Ausmaß des Vorfalls zu bewerten und die Funktionalität sicher und schnell wiederherzustellen. Quelle

02.12.2025, Ministerstvo hospodárstva SR, (Slowakei). Minister Samuel Migaľ gab bekannt, dass die Regierungseinheit für Cybersicherheit CSIRT im Wirtschaftsministerium der Slowakischen Republik aufgrund eines Angriffs auf die Server interveniert. Einzelheiten könnten nicht bekannt gegeben werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Quelle

