Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter im Bereich KI weiterbilden

Da KI und Automatisierung die Arbeitsweise neu gestalten, müssen Unternehmen ihre Belegschaft umschulen, um nicht zurückzufallen.

Viele Unternehmen experimentieren mit KI-Tools, aber nur wenige sind derzeit auf die bevorstehenden erheblichen Veränderungen in der Belegschaft vorbereitet. Darüber hinaus besteht die weit verbreitete Fehlannahme, dass das Erlernen von KI nur für technische Teams oder diejenigen, die in datenzentrierten Bereichen arbeiten, relevant ist. Beispielsweise müssen Marketingfachleute verstehen, wie generative Tools die Content-Strategie verändern, und Vertriebsteams müssen begreifen, wie Empfehlungsalgorithmen Pipeline-Entscheidungen beeinflussen.

Die Umschulung und Weiterqualifizierung interner Talente ist in der Regel schneller und kostengünstiger als die Einstellung externer Mitarbeiter und gewährleistet zudem den Erhalt des institutionellen Wissens.

12 Schritte zur Umschulung von Mitarbeitern in KI

Hier sind einige Schritte, die Unternehmen befolgen sollten, wenn sie Mitarbeiter in KI schulen.

1. Beginnen Sie mit einer Kompetenzprüfung

Es ist wichtig, sich einen aktuellen, umfassenden Überblick über die Fähigkeiten der Belegschaft zu verschaffen, einschließlich der bestehenden Fähigkeiten, kritischer Lücken und Rollenentwicklungen.

Dazu reicht eine HR-Tabelle nicht aus. Verwenden Sie strukturierte Kompetenztaxonomien und interne Leistungsdaten, um die aktuellen Kompetenzen über alle Funktionen hinweg abzubilden, und nutzen Sie Branchentrends und Prognosen zur Zukunft der Arbeit, um vorrangige Kompetenzbereiche zu identifizieren. Szenarioplanung und komplementäre Kompetenzen können dabei helfen, zu definieren, wie sich aktuelle Rollen verändern können.

Diese Bestandsaufnahme sollte alle zwei bis drei Jahre wiederholt werden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den sich entwickelnden Technologien und beruflichen Anforderungen entspricht.

2. Entwickeln Sie einen Qualifizierungsfahrplan

Sobald die Lücken klar sind, ist es ein guter nächster Schritt, zu definieren, wie das Unternehmen diese schließen will.

Ein einheitliches Schulungsprogramm für alle wird nicht funktionieren. Teilen Sie die Belegschaft nach dem Umgang mit KI, der Bereitschaft zu Veränderungen und der Art ihrer Aufgaben auf. Bieten Sie allen Mitarbeitern grundlegende KI-Kenntnisse in den Bereichen IT, Produkte, Marketing und Betrieb an.

3. Neugestaltung von Aufgaben und Aktualisierung von Stellenbeschreibungen

Die Einführung von KI führt zu neuen Verantwortlichkeiten und Berufsgruppen. Aufgaben wie KI-Risikomanager, KI-Governance-Leiter und KI-Auditor werden zunehmend notwendig, um ein ordnungsgemäßes Management von Ethik, Compliance und operativer Integrität sicherzustellen.

Gleichzeitig werden sich bestehende Rollen weiterentwickeln. Produktmanager und Marketingfachleute müssen sich mit KI auskennen, was eine Neufassung der Stellenbeschreibungen und die Erstellung von Plänen für diejenigen erforderlich macht, die neu definierte Rollen übernehmen möchten.

4. Verlernen, bevor man lernt

Viele Mitarbeiter müssen veraltete Methoden und Annahmen verlernen, bevor neue Praktiken Fuß fassen können.

KI-bezogene Lernprogramme können Mitarbeitern helfen, veraltete Fähigkeiten zu identifizieren, alte Verhaltensweisen in Frage zu stellen und Raum für andere Denkweisen zu schaffen.

5. Bieten Sie maßgeschneiderte und relevante Schulungen an

Um effektiv zu sein, müssen Schulungen problemorientiert, geschäftsorientiert und sofort anwendbar sein.

Um diese Ziele zu erreichen, muss das Lernen in den Arbeitsablauf integriert werden, einschließlich der Verwendung von szenariobasierten Modulen und Geschäftssimulationen, in denen KI-Konzepte anhand realer Herausforderungen getestet werden. Das Lernen sollte in verschiedenen Formaten erfolgen und sowohl gruppenbasiert als auch selbstbestimmt sein. Daten zur Nutzerinteraktion können Aufschluss darüber geben, wie Inhalte bei Bedarf geändert werden können.

6. Nutzen Sie KI-Plattformen, um das Lernen zu beschleunigen

KI kann das Lernen unterstützen und ist nicht nur Gegenstand des Lernens.

Lernplattformen mit KI-Fähigkeiten können die Bereitstellung von Inhalten personalisieren, Lernpfade empfehlen und den Lernfortschritt durch adaptive Tests bewerten, während virtuelle Tutoren und Chatbots On-Demand-Coaching ermöglichen.

7. Weiterbildung der Personalabteilung und Einbindung der Führungsetage

Die Personalabteilung muss sich zusammen mit dem Rest des Unternehmens wandeln.

Weiterbildungsverantwortliche sollten sich mit KI, Personalanalysen und digitaler Lerninfrastruktur auskennen, und Lernentwicklungsteams sollten in der Lage sein, Schulungsprogramme schnell einzuführen, zu iterieren und zu skalieren.

Darüber hinaus müssen die Mitglieder der Führungsetage über passives Sponsoring hinausgehen. Führungskräfte sollten an KI-Schulungen teilnehmen, ihre neuen Fähigkeiten öffentlich demonstrieren und sie mit der Leistungsbewertung und Beförderung von Mitarbeitern verknüpfen. Die Zustimmung der Führungskräfte bleibt eine der einflussreichsten Variablen für eine erfolgreiche Transformation der Belegschaft.

8. Fördern Sie Change-Management-Fähigkeiten

Wenn die Einführung von KI mit dem Wachstum der Mitarbeiter kollidiert, ist Widerstand unvermeidlich. Mitarbeiter könnten KI als Bedrohung für ihre berufliche Stabilität und ihren beruflichen Aufstieg betrachten.

Um dem entgegenzuwirken, ist ein Fokus auf Change-Management entscheidend. Die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten von Führungskräften, die Schaffung sicherer Foren für Feedback und die Verknüpfung von Umschulungsmaßnahmen mit persönlichen Wachstumschancen können dabei unterstützen. Es ist entscheidend, Verhaltensänderungen mit der gleichen Strenge zu managen wie technologische Veränderungen.

9. Schaffen Sie eine Kultur, die Lernen wertschätzt

Viele Schulungsprogramme scheitern, weil Lernen als Aufgabe und nicht als zentraler Wert betrachtet wird. Oberflächliche Kenntnisse über KI-Tools treiben den Wandel nicht voran.

Unternehmen müssen Neugier, Reflexion und Experimentierfreudigkeit als Teil ihrer Kultur priorisieren, um echte Fähigkeiten aufzubauen. Sie müssen auch das Lernen öffentlich würdigen und den Wissensaustausch in Teamrituale einbetten. Unternehmen sollten strukturierte Lernpfade mit Hackathons, Ideenwettbewerben und Sprints kombinieren, bei denen Mitarbeiter neue KI-Fähigkeiten testen und anwenden können.

10. Denken Sie wie eine Universität

Jedes Unternehmen muss zu einer modernen Unternehmensakademie werden.

Unternehmen können Bildung nicht als etwas betrachten, das vor der Beschäftigung stattfindet. Das Lernen muss auf die Geschäftsanforderungen abgestimmt sein, und die Schulung muss in die Karriereplanung integriert werden.

11. Nutzen Sie mehrere Tools

Kein einzelner Anbieter oder keine einzelne Plattform kann alle Lernbedürfnisse erfüllen.

Unternehmen sollten interne Schulungen zu proprietären Tools und Prozessen mit Schulungen kombinieren, die von externen Partnern durchgeführt werden. Mitarbeiter sollten Zertifizierungen nach Industriestandards anstreben.

12. Schulen Sie Ihr Ökosystem, nicht nur Ihre Mitarbeiter

Die Reseller, Distributoren, Vertreter und Partner eines Unternehmens sind Erweiterungen der Marke. Da KI die Erwartungen der Kunden verändert, sollten Partner über die gleichen KI-Kenntnisse und -Fähigkeiten verfügen wie interne Teams, einschließlich Produktwissen, Plattformkenntnissen und der Fähigkeit, Kunden KI-gesteuerte Funktionen oder Erfahrungen zu erklären.

Die Vernachlässigung der Partnerschulung kann zu Inkonsistenzen und Verwirrung führen.