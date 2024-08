Die 7 der gefragtesten Technologie- und IT-Berufe der Zukunft

Einige der gefragtesten Jobs von morgen werden im technischen Bereich beziehungsweise im Bereich der Informationstechnologie liegen. Das Interesse an künstlicher Intelligenz (KI) durchdringt die Unternehmenslandschaft wie kaum eine andere Technologie zuvor. Das Ergebnis ist, dass Firmen neue technische Funktionen schaffen und bestehende neu definieren müssen, um die Integration von KI und Daten in die Kerngeschäftsfunktionen zu verwalten. In der Zwischenzeit ist die Cybersicherheit weiterhin ein Hauptanliegen, ebenso wie die digitale Transformation und das Cloud Computing. Diese Herausforderungen erhöhen die Nachfrage nach Berufsprofilen, die technisches Fachwissen mit strategischem Geschäftssinn verbinden.

Die IT-Branche steht in den nächsten fünf Jahren vor einem bedeutenden Wachstum, das von Fortschritten in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Cybersicherheit und der Verbreitung von Remote-Arbeitstechnologien angetrieben wird.

Das bedeutet, dass die Personalverantwortlichen im IT-Bereich sich weitgehend auf die Einstellung von Personen mit fortgeschrittenen technologischen Fähigkeiten und einer Fähigkeit zur Innovation und Anpassungsfähigkeit konzentrieren. IT-Fachleute, die weiterhin gefragt sein wollen, sollten Wert auf kontinuierliche Weiterbildung, Zertifizierungen und Echtzeitlernen in neuen Technologien legen.

Technologen sollten auch verstehen, dass ihre Kollegen außerhalb des IT-Teams eine größere Rolle bei der Auswahl und Entwicklung von Unternehmenssystemen spielen werden. Die IT-Abteilung muss die fortschreitende Entwicklung der Technologie weiterhin begleiten, ermöglichen und steuern, aber schon jetzt entwickeln immer mehr nichttechnische Mitarbeiter ihre eigene Technologie – ein Trend, der sich noch verstärken wird.

Fortschritte in der künstlichen Intelligenz werden auch den Bedarf an First-Line-Support verringern. Die Sicherheitsanforderungen werden zunehmen, aber nicht unbedingt zu einer Aufstockung des Sicherheitspersonals in Nicht-Sicherheitsunternehmen führen. Stattdessen wird dies das Wachstum von Sicherheitsdienstleistern vorantreiben. KI wird den Bedarf an KI-Programmierern erhöhen, allerdings hauptsächlich in Anwendungsunternehmen.

Die Branche setzt darauf, dass die IT-Teams nicht unbedingt größer, sondern nur strategischer werden müssen. Insgesamt können CIOs davon ausgehen, dass sie kleinere IT-Teams benötigen werden, die jedoch aus mehr gut ausgebildeten Mitarbeitern bestehen.

Diese Entwicklung wird dazu führen, dass Arbeitskräfte benötigt werden, die nicht nur technisch versiert sind, sondern auch in ethischer Unternehmensführung, strategischem Denken und kontinuierlichem Lernen geschult sind, um das volle Potenzial von KI-Innovationen auszuschöpfen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche IT- und unternehmensbezogenen Jobs in Zukunft gefragt sein werden, wurden hier Jobprognosen und Vorhersagen aus verschiedenen Quellen herangezogen.

KI-Produktmanager Berufliche Aufgaben In dem Maße, wie KI in Unternehmen in immer mehr Prozesse eingebettet wird, werden auch die Aufgaben wachsen, die sich auf diese wichtige Technologie konzentrieren. Ein KI-Produktmanager ist für die Entwicklung und das Management von KI-gesteuerten Produkten und Dienstleistungen verantwortlich und stellt sicher, dass diese den Marktanforderungen entsprechen und sich nahtlos in andere Geschäftsangebote integrieren lassen. Wie sich der Beruf in Zukunft verändern wird Angesichts der rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz benötigen diese Fachleute ein umfassendes Verständnis der KI-Funktionen und ihrer Entwicklung sowie Kenntnisse in den Bereichen Data Science, User ExperienceDesign und Produktmanagement. Dieser Hintergrund sollte sie in die Lage versetzen, KI-Anwendungen als Produktivitätswerkzeug, Befähiger und Unterscheidungsmerkmal zu nutzen. Potenzieller Karriereweg Diejenigen, die eine Stelle im KI-Produktmanagement anstreben, haben in der Regel einen naturwissenschaftlichen, technischen, ingenieurwissenschaftlichen und mathematischen Hintergrund, insbesondere in den Datenwissenschaften, aber auch kommunikative Fähigkeiten sind wichtig. Eine Kombination aus Produktmanagement und KI-Erfahrung kann Mitarbeiter zu attraktiven Kandidaten machen, und die Nachfrage wird weiter steigen. Wer sich für diese Laufbahn interessiert, sollte nach Möglichkeit nach Möglichkeiten innerhalb seines derzeitigen Unternehmens suchen. Verdienstmöglichkeiten Die Gehälter von KI-Produktmanagern variieren stark, ebenso wie die nationalen Durchschnittsgehälter, aber sie liegen in der Regel bei rund 57.000 und 71.000 Euro im Jahr.

Business-Analyst Berufliche Aufgaben Business-Analysten verstehen die technologischen Anforderungen von Geschäftseinheiten und Benutzern und kommunizieren diese Anforderungen mit den Personen, die die Technologie implementieren. Dieser wachsende Bereich ist nicht die IT an sich, aber diese Rolle kann sich weiter spezialisieren, um ein IT-Business-Analyst zu werden. Wie sich der Beruf in Zukunft verändern wird Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, sind ein umfassendes technisches Verständnis, Geschäftsverständnis, Projektmanagement, Änderungsmanagement und Kommunikationsfähigkeiten erforderlich. Zunehmend wird auch ein ausgeprägtes Verständnis für die Möglichkeiten, Grenzen und ethischen Fragen im Zusammenhang mit der Einführung von KI erforderlich sein. Möglicher Karriereweg Business-Analysten können auf einer Einstiegsebene beginnen, sich aber mit zunehmender Erfahrung schnell in der Rolle weiterentwickeln. Sie können auch eine Führungsposition anstreben. Verdienstmöglichkeiten Laut Stepstone beträgt das durchschnittliche Gehalt für Business Analysten zwischen 56.000 und 75.000 Euro im Jahr.

CIO für KI Berufliche Aufgaben Immer mehr Unternehmen investieren in Technologien der künstlichen Intelligenz, und viele brauchen eine strategische Führungskraft, die diese Bemühungen leitet. Während die meisten Chief AI Officers (CAIOs) derzeit bei Technologieanbietern arbeiten, wächst die Zahl derer, die nicht in der Technologiebranche tätig sind. In den kommenden Jahren wird die Rolle des Chief AI Officers entscheidend sein, um die Lücke zwischen hochrangigen Geschäftsstrategien und der Implementierung von KI-Technologien sowie der Integration von KI-Funktionen im gesamten Unternehmen zu schließen. Wie sich der Job in Zukunft verändern wird Die KI-Fähigkeiten entwickeln sich rasch weiter. Dieses neue Mitglied der Führungsetage benötigt Fachwissen über Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere generative KI und große Sprachmodelle. Wichtig sind auch betriebswirtschaftliche Fähigkeiten wie strategischer Weitblick, die Fähigkeit, KI-Initiativen mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen, und die Fähigkeit, Veränderungen zu managen. Potenzieller Karriereweg Der CAIO sollte einen Platz am Tisch in der C-Suite haben, und er wird wahrscheinlich eine der lautesten Stimmen im Führungsteam werden. Das liegt an der entscheidenden Rolle, die sie bei der Abstimmung von KI-Investitionen mit Unternehmensstrategien spielen. Diese Rolle sollte jemanden darauf vorbereiten, in Positionen wie Vice President oder COO aufzusteigen. Verdienstmöglichkeiten Da dieses Berufsprofil verhältnismäßig neu ist, gibt es noch keine gefestigetn Gehaltsvergleiche. Es ist aber davon auszugehen, dass es auf dem Niveau eine CIOs liegen wird, eventuell sogar höher. Laut Stepstone kann ein CIO in zwischen 80.000 und 105.000 pro Jahr verdienen.

Chief Technology Officer (CTO) Berufliche Aufgaben Der CTO ist ein wichtiger Akteur bei der Förderung von Transformation und Innovation, und seine Bedeutung und sein Einfluss werden weiter zunehmen, da Unternehmen immer stärker von der Digitalisierung abhängig sind. Daher sind ausgeprägte betriebswirtschaftliche Fähigkeiten bei diesen Führungskräften ebenso wichtig, einschließlich strategischer Planung, Risikomanagement, Verständnis für den ROI von KI-Projekten, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, Veränderungen anzuregen. Wie sich der Job in Zukunft verändern wird CTOs werden sich zunehmend auf den Einsatz von KI konzentrieren, um die Produktentwicklung und -bereitstellung zu verändern. Sie werden die strategische Einführung von KI-Technologien leiten, technologische Risiken managen und sicherstellen, dass die Technologie mit den Geschäftszielen übereinstimmt. Sie benötigen ein Verständnis für KI-Funktionen, Systemarchitektur und IT-Infrastruktur. Potenzieller Karriereweg Die Rolle des CTO ist von entscheidender Bedeutung, und die Mitarbeiter in dieser Funktion verfügen in der Regel über umfassende Kenntnisse der geschäftlichen Anforderungen und Strategien. Erfolg in dieser Rolle kann zu einer CEO- oder COO-Position führen, und in der Tat üben die Gründer vieler Technologie-Startups eine Doppelrolle als CEO und CTO aus. Verdienstmöglichkeiten Laut Stepstone liegt das Verdienstpotenzial für einen CTO in Deutschland bei zwischen 71.000 und 121.000 Euro.

IT-Risikoanalyst Berufliche Aufgaben Ein IT-Risikoanalyst arbeitet daran, Unternehmenssysteme vor Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen. Die Mitarbeiter in dieser Funktion nutzen Datenwissenschaft, um Systeme zu prüfen, Schwachstellen aufzudecken und IT-Risikokontrollen für bestehende und neue Systeme und Technologien zu verbessern. Wie sich der Beruf in Zukunft verändern wird Die Rolle des IT-Risikoanalysten wird immer wichtiger, da die Risikobewertung eines der wichtigsten Elemente der Informationssicherheit ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, festzustellen, wo ein Unternehmen potenziell für einen Cyberangriff anfällig ist, damit es Maßnahmen ergreifen kann, um die Probleme im Vorfeld zu beheben – nicht nur für den Schutz von Daten, sondern auch für die Einhaltung von Corporate Governance und Branchenvorschriften. Durch KI nehmen die Bedrohungen für die Datensicherheit zu, und IT-Risikoanalysten müssen verstehen, wie schädliche Software immer effizienter wird, und in der Lage sein, scheinbar realistische Betrugsfälle zu erkennen. Diese Fachleute sorgen dafür, dass geeignete KI-Governance-Richtlinien, -Modelle, -Audits und andere Compliance-Rahmen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass KI ordnungsgemäß eingesetzt wird und die Ergebnisse korrekt generiert werden, keine Urheberrechte verletzen und Menschen keinen Schaden zufügen. Potenzieller Karriereweg IT-Risikoanalysten verfügen in der Regel über einen MINT- oder wirtschaftsbezogenen Abschluss und Branchenerfahrung. Künftiges Wachstum wird von der Fähigkeit abhängen, KI zu nutzen und damit verbundene Risikoanalysen durchzuführen. Der Erfolg in dieser Rolle kann zu fortgeschrittenen KI-Möglichkeiten oder leitenden IT-Sicherheitspositionen führen. Der Aufstieg kann von Zertifizierungen, Weiterbildungen und technischen Fachverbänden abhängen, die der Betreffende nutzt. Verdienstmöglichkeiten Stepstone gibt die Verdienstchancen für einen IT-Risikoanalysten zwischen 55.000 und 82.000 Euro jährlich an, je nach Unternehmen sind Gehälter von bis zu 110.000 Euro möglich.

Prompt-Ingenieur Berufliche Aufgaben Ein Prompt Engineer erstellt und optimiert die Interaktion, die KI-Systemen mitteilt, wonach der Benutzer sucht. Dies ist entscheidend für Anwendungen in den Bereichen Inhaltserstellung, virtuelle Assistenz und fortschrittliche KI-Schnittstellen. Um in dieser Position erfolgreich zu sein, ist ein tiefes Verständnis des KI-Verhaltens, der Verarbeitung natürlicher Sprache und kreativer Problemlösungen zur Verfeinerung der KI-Ergebnisse erforderlich. Wie sich der Beruf in Zukunft verändern wird Da sich die KI-Landschaft so schnell verändert, werden die erforderlichen technischen Fähigkeiten über KI-Anwendungen hinaus variieren. Wichtiger sind vielleicht Fähigkeiten wie Agilität, Flexibilität und der Umgang mit Veränderungen, eine wachstumsorientierte Denkweise und ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz. Potenzieller Karriereweg Erfolgreiche Prompt-Ingenieure können damit rechnen, KI-Projekte und -Teams zu leiten, was zu leitenden Positionen wie Chief Technology Officer oder Lead Prompt Engineer führen kann. Verdienstmöglichkeiten Die Angaben zu den möglichen Verdiensten variieren noch stark. Das Handelsblatt gab ein Einstiegsgehalt von 60.000 Euro pro Jahr an, aber nachdem das Unternehmen Anthropic ein Gehalt von 335.000 US-Dollar ausschrieb, sind hier die Optionen nach oben weit offen. Es lässt sich vermuten, dass die Gehälter für diese essenziellen Mitarbeiter bei über 100.000 Euro und mehr liegen könnten.