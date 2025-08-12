9 KI-sichere IT-Jobs und wie man unersetzbar wird

Mit dem Aufstieg von KI wachsen die Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit in der IT-Branche.

KI eignet sich hervorragend für Aufgaben, die repetitive und konzentrierte Aufmerksamkeit sowie Schnelligkeit erfordern. Außerdem ist sie in einer Reihe von technischen und analytischen Aufgaben besonders leistungsfähig. Generative KI (GenAI) unterstützt bereits bei der Softwareentwicklung und sagt Codierungsfehlern voraus.

Doch obwohl KI in vielen Bereichen spannende Möglichkeiten bietet, wird der Bedarf an menschlichen Fähigkeiten bestehen bleiben. Der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit liegt in der Konzentration auf Tech- und IT-Berufe, die die Grenzen der KI ausnutzen, beispielsweise durch zwischenmenschliche Kompetenzen.

Welche IT-Berufe sind also am besten vor KI geschützt?

Um dies herauszufinden, kommen im Folgenden mehrere Arbeits- und Personalexperten zu Wort. Sie geben Prognosen und Vorhersagen dazu ab, welche IT-Berufe vor einer Verdrängung durch KI sicher sind. Diese Berufsbeschreibungen und Begründungen wurden dann zu thematischen Profilen von Berufsbildern zusammengefasst, die alphabetisch aufgelistet sind. In allen Fällen sollten Interessenten für einen bestimmten Beruf auch relevante KI-Kenntnisse erwerben, insbesondere in Bezug auf die Möglichkeiten, wie die Technologie die jeweilige Tätigkeit unterstützen kann.

1. Business-Analyst Was die Rolle beinhaltet Business-Analysten schlagen eine Brücke zwischen der IT und dem Unternehmen. Sie verstehen die geschäftlichen Anforderungen, verfügen über Erfahrung mit Technologien und Datenverarbeitung und können Menschen dazu bewegen, gemeinsam an optimalen Geschäftslösungen zu arbeiten. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist Wie alle hier aufgeführten Rollen erfordert auch die eines Business-Analysten ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten, die auch in absehbarer Zukunft nicht in den Kompetenzbereich der KI fallen werden. KI kann Daten weitaus schneller verarbeiten als jeder Business-Analyst. Aber die Technologie kann keine Beziehungen aufbauen, Empathie empfinden oder die Nuancen menschlicher Gefühle und Kommunikation verstehen. Business-Analysten können diese Soft Skills nutzen, um Softwareanforderungen zu verstehen. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann Business-Analysten verfügen in der Regel über eine Reihe von technischen Fähigkeiten mit Schwerpunkt auf Datenanalyse und -visualisierung sowie über Erfahrung mit Business-Intelligence-Tools (BI). Sie sollten aber auch daran arbeiten, starke soziale Kompetenzen zu entwickeln, insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Präsentation, und sich bemühen, die geschäftlichen Anforderungen und die Mission des Unternehmens zu verstehen.

2. Cybersecurity Engineer Was die Rolle beinhaltet Unternehmen benötigen ständig qualifizierte Sicherheitsexperten, um das Unternehmen zu schützen, und Sicherheitsbedrohungen werden immer häufiger und schwerwiegender. Mit der Weiterentwicklung der KI werden Hacker neue Möglichkeiten ausnutzen und KI-Tools einsetzen, um den für Cyberangriffe erforderlichen Schadcode zu schreiben. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist Mit den Fortschritten in der KI sehen sich Unternehmen beispiellosen Sicherheitsrisiken gegenüber. Das macht diese Rolle so wichtig. Die erfolgreichsten Cybersicherheitsingenieure sind Fachleute, die sich selbst fortgeschrittene KI-Kenntnisse aneignen, um Risiken besser erkennen und vom System identifizierte Bedrohungen besser untersuchen zu können. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann Diese Fachleute sollten sich kontinuierlich in neuen Technologien weiterbilden und gleichzeitig so viel wie möglich über die Geschäftsziele ihres Unternehmens lernen. So können sie die größten Sicherheitslücken besser verstehen und identifizieren.

3. Support-Spezialist für Endbenutzer Was die Rolle beinhaltet Support-Spezialisten und -Experten schulen Mitarbeiter in der Verwendung von Unternehmenssoftware und bieten Unterstützung bei technischen Problemen. Sie konzentrieren sich darauf, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben ausführen und die verfügbaren Tools vollständig nutzen können. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist Praktische, individuelle Schulungen und Unterstützung werden immer wichtig sein und über die derzeitigen Fähigkeiten von KI hinausgehen. Je komplexer die Technologie in einem Unternehmen wird, desto wahrscheinlicher ist es außerdem, dass viele Mitarbeiter damit zu kämpfen haben. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann Wer eine Rolle im Endbenutzer-Support anstrebt, sollte über eine IT-bezogene Zertifizierung oder einen Abschluss sowie ausgezeichnete Kundendienstfähigkeiten verfügen. Die Rolle bleibt ein traditioneller Einstieg in die IT-Abteilung eines Unternehmens.

4. Datenanalyst Was die Rolle beinhaltet Datenanalysten analysieren Geschäfts- und Produktdaten, erstellen Berichte und Erkenntnisse zu den Ergebnissen und treffen Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse. Kurz gesagt, sie gewinnen aus Daten Erkenntnisse darüber, wie Geschäftsprobleme besser gelöst und Kunden gebunden werden können. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist Die Arbeit des Datenanalysten wird immer wichtiger und anspruchsvoller werden. Die Fähigkeit, auf Daten zu reagieren, hängt von den Erkenntnissen einer Person ab, die Trends und Muster in den Daten erkennen kann. Menschen werden weiterhin benötigt, um sensible oder unklare Daten in einen Kontext zu setzen und zu interpretieren. Datenanalysten müssen auch die Richtigkeit und Genauigkeit der Daten sicherstellen. Darüber hinaus werden Unternehmen weiterhin Datenintegration und -analyse benötigen, um Entscheidungen zu treffen. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann IT-Fachleute sollten eine BI-Plattform wählen, die sich in einer Phase starken Wachstums befindet und von Branchenexperten als marktführend eingestuft wird. Anschließend sollten sie so viel Erfahrung wie möglich im Umgang mit dem Tool sammeln.

5. Data-Governance-Experte Was die Rolle beinhaltet Data-Governance-Experten erstellen Frameworks für die Datennutzung. Sie arbeiten daran, zu verstehen, zu definieren, zu katalogisieren und festzulegen, wer unter welchen Bedingungen Zugriff auf welche Daten hat. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist KI-Tools sammeln, crawlen und erfassen jeden Tag mehr Daten. Dadurch wird der Bedarf an Schutzmaßnahmen exponentiell wichtiger. Data-Governance-Experten legen fest, welche Gruppen oder Personen Zugriff auf welche Daten haben und wie sie diese nutzen dürfen. Unternehmen brauchen Data-Governance-Experten, um Standards und Richtlinien für die Verfügbarkeit, Nutzbarkeit und Sicherheit von Daten festzulegen. Und dieser Bedarf wird im Zeitalter der KI nur noch weiter steigen. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann Data-Governance-Experten sollten einen Abschluss in Informatik oder Betriebswirtschaft haben. Wer sich für diesen wachsenden und sich wandelnden Bereich interessiert, sollte eine Ausbildung in Datenmanagement, Datenschutz und Informationssicherheit sowie in Governance Frameworks für Behörden und Unternehmen in Betracht ziehen.

6. Datenschutzbeauftragter Was die Rolle beinhaltet Datenschutzbeauftragte sorgen für die Einhaltung der Rahmenbedingungen für den Umgang mit Daten, schützen personenbezogene Daten und stellen die Einhaltung der Vorschriften durch das Unternehmen sicher. Warum oder wie diese Rolle KI-resistent ist Wie die Datenverwaltung ist auch der Datenschutz ein wachsender Bereich. KI-Tools sammeln und verarbeiten immer mehr Daten, während Compliance-Vorschriften von Unternehmen strengere Sicherheitsvorkehrungen verlangen. Datenschutzfachleute sind entscheidend dafür, dass die Daten von Mitarbeitern und Kunden sicher aufbewahrt werden. Sie können einem Unternehmen sogar zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen, da sie dessen Ruf als vertrauenswürdiges Unternehmen stärken. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann Datenschutzfachleute haben unterschiedliche Bildungshintergründe, aber häufig sind Rechtswissenschaften, Cybersicherheit und Informatik. Die Ausbildung dieser Fachleute sollte sich auf die interdisziplinären rechtlichen, technologischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen konzentrieren, die diesen Bereich auszeichnen.

7. Identity and Access Management Engineer Was die Rolle beinhaltet Identity and Access Management Engineers entwickeln, testen und implementieren IAM-Systeme, die sicherstellen, dass nur autorisierte Benutzer und Geräte Zugriff auf sensible Daten erhalten. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist Auch wenn KI Teil der IAM-Bemühungen werden, wächst der Bedarf an IAM-Engineers, da die Anzahl der Technologien, die Daten speichern, exponentiell zunimmt – von Cloud-Plattformen über IoT-Geräte bis hin zu Social-Media-Plattformen und mehr. Mit der steigenden Anzahl von Endpunkten wächst auch die Notwendigkeit, den Zugriff darauf zu sichern und zu schützen. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann IAM-Engineers benötigen in der Regel einen Abschluss in Informatik sowie Kenntnisse über Authentifizierungsframeworks und -technologien wie JSON Web Token. Außerdem benötigen sie umfassende Kenntnisse in Technologien wie Single Sign-On (SSO), Programmiersprachen und Betriebssystemen.

8. IT-Leiter Was die Rolle beinhaltet Die Rolle des IT-Leiters oder -Managers erfordert ein hohes Maß an technologischem Fachwissen. Aber sie erfordert auch ausgeprägte Geschäftstüchtigkeit, die Fähigkeit, Menschen zu motivieren, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, Coaching-Fähigkeiten und die Fähigkeit, Talente zu fördern und Aufgaben zu verteilen. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist Was einen IT-Leiter am wertvollsten macht, ist, wie gut er mit Menschen umgeht und Mitarbeiter motiviert. Das sind Fähigkeiten, die KI nicht bieten kann. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann Kandidaten für diese Rolle sollten die Prozesse und Praktiken, die das Geschäftsmodell eines Unternehmens ausmachen, gründlich verstehen. Sie müssen in der Lage sein, mit IT-Mitarbeitern zu kommunizieren und sie zu motivieren, die richtigen Technologien einzusetzen, um diese Ziele zu erreichen.

9. IT-Produktmanager Was die Rolle beinhaltet Ein IT-Produktmanager verwaltet Strategien für die Einführung neuer Technologien, das Änderungsmanagement und das Servicemanagement. Die Rolle repräsentiert die Plattformverantwortung gegenüber dem Unternehmen, einschließlich HR-Plattformen, Produktivitätswerkzeugen und verschiedenen Anwendungen und Diensten. Warum oder wie die Rolle KI-resistent ist Die Rolle des IT-Produktmanagers basiert auf dem menschlichen Element des Änderungs- und Release-Managements. Mitarbeiter brauchen ein freundliches menschliches Gesicht – insbesondere in Zeiten des Wandels. Produktmanagement-Experten nutzen menschliche Fähigkeiten wie Kommunikation, Einführungsstrategien und Release-Management. Wie man sich für diese Rolle ausbilden oder weiterbilden kann IT-Produktmanager haben in der Regel einen Abschluss in einem verwandten Bereich, zum Beispiel Informatik. Wer sich für eine Karriere im Produktmanagement interessiert, sollte Projektmanagement-Ausbildungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Projektmanagement oder Produktmanagement absolvieren. Außerdem sollten sie relevante Zertifizierungen erwerben und praktische Erfahrungen sammeln.