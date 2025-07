Welche Fähigkeiten sind bei IT-Security-Fachkräften gefragt?

Das größte Risiko für den Geschäftsbetrieb von Unternehmen in Deutschland sind Cybervorfälle. Das ist eines der Ergebnisse des Allianz Risk Barometer 2025. Für IT-Security-Fachkräfte gibt es also alle Hände voll zu tun.

Im Dekra-Arbeitsmarktreport wird jährlich die Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften in Deutschland analysiert. Im Detail widmet sich der diesjährige Report besonders Berufen, deren Aufgabe es ist, möglich Gefahren von Beschäftigen und Unternehmen abzuwenden. Und dazu gehören ganz wesentlich Beschäftigte im Bereich der IT-Sicherheit. Hierfür hat man diesbezügliche Stellenangebote aus dem Februar 2025 im Detail analysiert. Wir fassen an dieser Stelle einige der Erkenntnisse zusammen.

Nachgefragte Fähigkeiten und Aufgaben von Security-Fachkräften

Die in den Stellenangeboten nachgefragten Kenntnisse und Erfahrungen lassen sich in acht Kategorien zusammenfassen. Dabei fällt vieles unter den Bereich der soliden Ausbildung oder Kenntnisse im Bereich IT allgemein und Cybersicherheit im Besondern. Diese Voraussetzung taucht in 84 Prozent der untersuchten Angebote auf. Dazu zählen etwa IT-Sicherheitsmethoden, Architekturen und auch die Informationssicherheit.

Wer sich mit IT-Sicherheit beschäftigt, muss zudem in Sachen Normen, Standards und Gesetzen sattelfest sein, dies ist mit 62,8 Prozent die zweithäufigste Anforderung. Kenntnisse im IT-Grundschutz vom BSI, ITIL, NIS2 und auch Vertrautheit mit dem Konzept eines ISMS (Information Security Management System) werden von den Bewerbern vielerorts erwartet.

Mit rund 60 Prozent taucht das Thema Netzwerk relativ häufig im Security-Stellenmarkt auf. Das kann sich auf die Netzwerkabsicherung im Allgemeinen beziehen, aber auch konkrete Plattformen meinen wie etwa Cisco, Checkpoint oder Fortinet. In dieser Kategorie taucht zudem häufig die Anforderung der Absicherung von Cloud-Plattformen auf.

Ein wichtiger Punkt ist das Thema Analyse und Response, denn hierunter fällt neben der Vorfallreaktion auch das Thema Auditing. Dies steht wiederum in engem Zusammenhang mit den oben genannten Standards und gesetzlichen Vorschriften.

Das Thema KI tauche in den analysierten Stellenangeboten eher selten auf. Nun geht es in der IT-Sicherheit ja nicht so häufig um KI an sich, sondern Funktionen, die darüber abgebildet werden und daher ganz selbstverständlich im Umgang sind. Die eher traditionelle KI wie auch maschinelles Lernen spielen da ja seit Jahren eine etablierte Rolle.

Abbildung 1: In Unternehmen sollen sich Security-Fachleute häufig um Richtlinien und Strategie kümmern sowie Schwachstellen aufspüren und beheben.

Betrachtet man, welche Aufgaben auf IT-Security-Fachkräfte warten, dann dominiert das Entwickeln, Umsetzen und Überwachen von Richtlinien, Konzepten und Strategien. Das Suchen und Beheben von Schwachstellen gehört gleichfalls zu den häufig aufgeführten Aufgaben in den analysierten Stellenangeboten. Das Kümmern um IT-Security-Lösungen, was auch die Entwicklung beinhalten kann, aber häufig auch einfach implementieren und warten bedeuten dürfte ist in über 60 Prozent der Stellenangebote zu finden.

Trotz aller Prävention wird es zu Sicherheitsvorfällen kommen und deren Dokumentation sowie Meldung gehört auch häufig zu Aufgaben von Security-Experten, ebenso wie Datenschutzmeldungen.