Die Vorteile des Auslagerns der IT-Sicherheit

Sicherheitsverantwortliche versuchen zunehmend, ihre Aufgaben im Bereich der Unternehmenssicherheit auszulagern. Dies ist zum Teil auf die zunehmende Komplexität der Arbeit und die Herausforderung zurückzuführen, mit den sich ausbreitenden Cyberbedrohungen Schritt zu halten.

Der zunehmende Einsatz von Managed Security Service Providern (MSSP) ist signifikant. Laut einem Bericht von MarketsandMarkets vom Oktober 2021 werden die weltweiten Ausgaben für Managed Security Services bis 2026 auf 43,7 Milliarden US-Dollar steigen, gegenüber 22,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Das Marktforschungsunternehmen führt die zunehmende Nutzung von MSSPs für Security-Dienstleistungen unter anderem auf folgende Faktoren zurück:

Was Unternehmen auslagern sollten und was intern behalten werden sollen

Wenn es um die Auslagerung der IT-Sicherheit von Unternehmen geht, gilt es vorher einige Entscheidungen zu treffen. So ist eine umfassende Prüfung des Risikoprofils einer Organisation, ihrer Risikotoleranz und ihrer aktuellen und zukünftigen Fähigkeit, ihre Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen. Daher muss jede Organisation selbst entscheiden, was sie auslagern und was sie intern behalten sollte.

Ein Unternehmen, das feststellt, dass es bestimmte Sicherheitsaufgaben nicht erledigen kann, weil sein Security-Team nicht die Zeit, die Fähigkeiten oder die Bandbreite hat, um die Aufgabe ordnungsgemäß auszuführen, sollte sich für das Outsourcing der Cybersicherheit entscheiden, so Jeff Pollard, Vice President und Principal Analyst von Forrester Research.

Ebenso sollte ein Unternehmen, dessen Sicherheitsexperten bestimmte Aufgaben nicht übernehmen wollen, weil sie sich auf kritischere Funktionen mit hoher Priorität konzentrieren, diese Aufgaben mit niedriger Priorität auslagern. Falls ein Unternehmen bestimmte Aufgaben nicht vom eigenen Team erledigen lassen möchte, wie etwa die Bewertung von Insider-Bedrohungen, sollte ebenfalls ein MSSP beauftragt werden.

Nach Ansicht von Experten lagern nur wenige Unternehmen ihren gesamten Sicherheitsbetrieb aus. „Die meisten Unternehmen streben eine Mischform an: ein gewisses Maß an Outsourcing und ein gewisses Maß an interner Expertise in bestimmten Bereichen“, so Pollard. Bei hybriden Modellen übernehmen in der Regel interne Sicherheitsverantwortliche, Manager und erfahrene Experten strategische Aufgaben, während MSSPs Aufgaben auf niedrigerer Ebene, wie etwa die Überwachung, übernehmen.