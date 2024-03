Der 5-Punkte-Plan für Cloud-optimierte Prozesse

Der Einstieg in Cloud Computing wird häufig nicht vom Vorstand oder von der IT-Abteilung geplant und angestoßen, sondern ergibt sich unkoordiniert aus den einzelnen Fachabteilungen heraus. Es ist einfach, einen Messenger für die Event-Abteilung, eine Grafikanwendung für das Marketing oder ein CRM-Tool für den Vertrieb als Software as a Service (SaaS) im Abo zu buchen und zu betreiben. Darin liegt – unter anderem – der Charme von Cloud-Services. Es ist unkompliziert, geht schnell und entlastet die IT-Abteilung.

Allerdings hat diese Praxis neben den besagten Vorteilen ihre Tücken. Denn sie erfolgt in der Regel ohne Berücksichtigung interner Prozesse, der Security- und Compliance-Richtlinien, aber auch externer regulatorischer Vorgaben. Manche sprechen in diesem Zusammenhang von einer neuen Form von Schatten-IT. Die IT-Abteilungen tragen zwar nach wie vor die Verantwortung für den IT-Betrieb, verlieren aber einen Teil ihrer Steuerungshoheit und Einflussmöglichkeiten, und müssen notfalls für die Schadensbearbeitung oder -begrenzung eingreifen. Das kann gefährlich werden, insbesondere, wenn es sich um sicherheitskritische Unternehmen oder Organisationen handelt. Neue Gesetze wie der Digital Operational Resilience Act (DORA) oder die BSI-Vorgaben für Kritische Infrastrukturen (KRITIS) schaffen hier zusätzlichen Handlungsdruck.

No Cloud ist keine Lösung: der 5-Schritte-Plan

Also wie umgehen mit dem Thema Cloud Computing? Da es unproduktiv ist darauf zu verzichten, muss ein Modus Vivendi, ein Code of Conduct für die Nutzung von SaaS-Anwendungen innerhalb des Unternehmens gefunden, und entsprechende Richtlinien aufgesetzt werden. Was auf den ersten Blick wie eine Hürde für die Nutzung von Cloud-Lösungen aussehen mag, entpuppt sich auf den zweiten Blick jedoch oft als unbegründete Furcht. Denn die damit verbundenen Prozesse und Regularien müssen in der Regel nicht neu erfunden werden. Vielmehr ist es möglich, auf die bestehende Prozess-Architektur aufzusetzen. Es reicht völlig aus, sie gezielt an die neue Cloud-Welt anzupassen. Dazu muss man sie allerdings gut kennen.

Deshalb besteht der initiale logische Schritt darin, die existierenden Prozesse erst einmal transparent zu machen: Welche Prozesse gibt es und wie greifen sie ineinander? Um einen Überblick zu bekommen ist es notwendig, die wichtigen Prozesse zu identifizieren und die in den entsprechenden Dokumenten festgehaltenen Richtlinien und Guidelines zu prüfen. Daraus ergibt sich, welche Prozesse weiter wie gewohnt genutzt werden können, welche angepasst werden müssen und ob darüber hinaus neue aufzusetzen sind.

Im anschließenden Schritt geht es um die Cloud-Lösungen selbst. Und das auf allen Ebenen einer typischen Cloud-Architektur, also von der Compute-Basis Infrastructure as a Service (IaaS), über die Bereitstellungsebene Platform as a Service (PaaS) bis hin zu den Cloud-Anwendungen in Form von Software as a Service (SaaS). Sie werden unter den für das Unternehmen relevanten rechtlichen und prozeduralen Gesichtspunkten charakterisiert und qualifiziert. Das kann dann sowohl in Form von konkreten Empfehlungen (Whitelist), als auch im Ausschlussverfahren (Blacklist) erfolgen. Dabei fließen Überlegungen wie Outsourcing-Strategie, Qualitätskriterien oder Richtlinien bezüglich der Auslagerung und Fremdbezüge von Softwaredienstleistungen (MaRisk- & BAIT-Anforderungen) ein, die gerade für Banken oder Behörden eine wichtige Rolle spielen. Die Cloud-Richtlinien werden damit Teil der IT-Governance.