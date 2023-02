Wie Unternehmen Prozessautomatisierung erfolgreich umsetzen

Digitalisierung und agiles Arbeiten sind vielerorts ein Segen, allerdings einer mit Schattenseiten: Weil die Anforderungen der digitalisierten Welt mit einer Vielzahl von individuellen Softwarelösungen und Anwendungen gelöst werden, entsteht in Organisationen mitunter ein Geflecht aus unzusammenhängenden Daten und Prozessen.

Setzen Unternehmen auf ein sogenanntes Best-of-Breed-Modell, bei dem spezialisierte Anwendungen zur Lösung einzelner Probleme in das IT-Netzwerk des Unternehmens implementiert werden, kann dies schnell zum Problem werden. Je mehr spezialisierte Anwendungen es gibt, desto komplizierter und unübersichtlicher wird die Organisation der Daten im Unternehmen und die Abstimmung der Prozesse zwischen Abteilungen und Teams.

Der Great App Sprawl, also der große App-Wildwuchs, schafft Datensilos in Fachabteilungen und verhindert oft eine effektive Kommunikation zwischen Teams und Dienstleistern.

Stufe 4: Optimiert. Sie haben die Entwicklung zusammengefasst und konzentrieren sich auf die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das bedeutet, dass sowohl die IT als auch die Fachanwender an der Entwicklung beteiligt sind und die IT wiederverwendbare Integrationsressourcen erstellt, um die Integrationen weiter miteinander zu verbinden.

Stufe 3: Zentralisiert. Ihr Unternehmen hat erkannt, dass Automatisierung ein organisatorisches Problem ist, und beginnt damit, die Verantwortung an die IT-Abteilung zu übertragen. Komplexe Integrationsanforderungen sind in der gesamten Organisation weit verbreitet.

Unterstützung der Führungsebene

Strategische Führung: Gerade zu Beginn kommt es vor, dass die Unternehmensleitung keine klaren strategischen Vorgaben für die Automatisierung macht. Bevor jedoch die eigentliche Umsetzung beginnt, sollten die Rahmenbedingungen definiert und an alle Beteiligten kommuniziert werden. Ein erster Schritt kann sein, die wichtigsten Geschäftsprozesse in die strategischen Überlegungen einzubeziehen. In automatisierungsbereiten Unternehmen legt die Geschäftsleitung in regelmäßigen Besprechungen strategische Leitlinien für Innovationen fest, passt diese gegebenenfalls an und informiert alle Mitarbeiter regelmäßig und ausführlich über die Ergebnisse der strategischen Planung.

Festlegung von Prioritäten: Es reicht nicht aus, wenn die Ressourcen für die Automatisierung nur auf Ad-hoc-Projektbasis zugewiesen werden. Der Einsatz der Ressourcen sollte klaren Strukturen folgen und institutionalisiert sein. Die goldene Regel: so umfangreich wie nötig, so intensiv wie möglich. Ressourcen für die Automatisierung sollten (fast) immer Vorrang haben.

Zuweisung von Ressourcen: Ein präziser strategischer Rahmen für die Ressourcenzuweisung ist ebenso wichtig wie ein vernünftiger Investitionsplan. Rein opportunistische Investitionen bringen niemanden weiter - Investitionen sollten so getätigt werden, dass sie die Innovationskraft der einzelnen Teams fördern, zum Beispiel durch die Anschaffung der notwendigen technischen Ausstattung oder das richtige Schulungsangebot.