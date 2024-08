SAP BTP: Daten- und Entwicklungsplattform für SAP-Ökosysteme

Die Business Technology Platform (BTP) ist die Basis von SAP, um eigene Anwendungen und Cloud-Services zu einer unternehmensspezifischen Umgebung zu kombinieren. Dazu gehören auch KI-Funktionen, die es ermöglichen, Daten aus den SAP-Systemen gemeinsam mit anderen Daten auf einer Plattform zu nutzen. So können Unternehmen eine flexible, individuell konfigurierte Plattform für ihr Struktur aufbauen. SAP BTP arbeitet zudem mit S/4HANA zusammen.

Für die ersten Schritte stellt SAP eine Testumgebung zur Verfügung, mit der sich Entwickler und Datenmanager einen Überblick verschaffen können. Die Lizenzierung von SAP BTP erfolgt nach dem Pay-as-you-go-Ansatz, es gibt aber noch andere Möglichkeiten, auf die wir später eingehen.

Cloud Platform und Business Technology Platform

Die Services der SAP Cloud Platform (SCP) wurden 2021 in die SAP Business Technology Platform (BTP) überführt. Da BTP in der Lage ist, SAP-Lösungen auch in komplexen Umgebungen zu integrieren und externe Anwendungen effektiv einzubinden, können alle Daten eines Unternehmens mit SAP-Lösungen in Einklang gebracht werden.

SAP BTP ermöglicht den Aufbau einer einheitlichen IT-Landschaft. Auf Basis von BTP können sich Unternehmen einen Werkzeugkasten für Unternehmenslösungen zusammenstellen.

Die Plattform ist unter anderem auf Smartphones und Tablets nutzbar, so dass mobile Mitarbeiter Zugriff auf die benötigten Anwendungen und Daten haben. Die Funktionen von BTP können aber auch lokal und in hybriden Umgebungen verwendet werden. So können On-Premises-Lösungen ebenso integriert werden wie Funktionen aus der Cloud. Nach dem Software-as-a-Service-Prinzip (SaaS) können Unternehmen externe Anwendungen anbinden, aber auch Apps aus dem SAP-Kosmos.

Mit BTP bezahlen Unternehmen nur die Funktionen und Anwendungen, die sie aus dem Baukasten auswählen und in ihre eigene Plattform integrieren. Das ermöglicht einen flexiblen Aufbau der eigenen Infrastruktur.