Methoden und Lösungen für die Cloud-Migration von SAP

Cloud-Lösungen von SAP ermöglichen es Unternehmen, IT-Kosten zu senken, indem sie auf nutzungsbasierte Preismodelle umstellen. Anstatt in teure Hardware und deren Wartung zu investieren, zahlen Unternehmen nur für die tatsächlich genutzten Cloud-Ressourcen. Dies bietet Kosteneinsparungen, besonders für Unternehmen mit variablen Lastanforderungen.

Die Cloud erlaubt es Unternehmen, ihre SAP-Umgebungen schnell anzupassen und zu erweitern. Neue Funktionen und Anwendungen können ohne lange Vorlaufzeiten bereitgestellt werden. Dies fördert eine schnellere Reaktion auf Marktveränderungen und Geschäftsanforderungen. Entwicklungs- und Testumgebungen können unmittelbar erstellt und wieder entfernt werden, was die Innovationszyklen verkürzt.

Erhöhte Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit Cloud-Anbieter wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud bieten hochverfügbare Infrastrukturen mit redundanten Systemen, die Ausfallzeiten minimieren. Automatische Failover-Mechanismen und geografisch verteilte Rechenzentren sorgen dafür, dass SAP-Systeme jederzeit verfügbar bleiben, selbst bei regionalen Ausfällen. Moderne Cloud-Plattformen bieten Sicherheitsmechanismen wie Datenverschlüsselung, Zugangskontrollen und Bedrohungserkennung. Das stellt sicher, dass die SAP-Systeme immer auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnologie bleiben. Die Wahl der richtigen Migrationsstrategie hängt von den spezifischen Anforderungen und der aktuellen Infrastruktur ab. Ein Lift-and-Shift-Ansatz überträgt bestehende SAP-Systeme unverändert in die Cloud, was schnell umzusetzen ist. Eine transformatorische Migration hingegen optimiert und modernisiert die Systeme, was zu besseren langfristigen Ergebnissen führt, aber mehr Aufwand erfordert. Abbildung 1: SAP-Anwendungen lassen sich unter anderem in Azure und AWS betreiben.

Datenbereinigung und Datenmigration Der erste Schritt vor einer Migration ist eine gründliche Datenbereinigung. Nicht benötigte oder veraltete Daten müssen entfernt werden, um die Effizienz zu erhöhen. Anschließend erfolgt eine Strukturierung und Klassifizierung der verbleibenden Daten. Die eigentliche Datenmigration erfolgt mit spezialisierten Tools, die eine sichere Übertragung der Daten in die Cloud gewährleisten. Laut einer Studie der Boston Consulting Group scheitern 70 Prozent der digitalen Transformationsprojekte aufgrund mangelhafter Planung und zu knapper Zeitfenster. Eine Lufthansa-Studie zeigt, dass 41 Prozent der Unternehmen, die sich in der Migration befinden, unter großem Handlungsdruck stehen. Das Scheitern solcher Projekte ist teuer und führt oft zu parallel betriebenen Alt- und Neusystemen, was die Komplexität erhöht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Datenmanagement. Daten sollten bereinigt, konsolidiert und standardisiert werden. Automatisierte Prozesse können hierbei unterstützen, Fehler zu minimieren und die Migration beschleunigen. Ein strategischer Ansatz im Datenmanagement reduziert die Risiken und Kosten. Intelligente Datenmanagementplattformen unterstützen bei der Datenbereinigung und -optimierung und sind sowohl für Cloud- als auch On-Premises-Installationen geeignet. Diese Plattformen bleiben auch nach der Modernisierung wichtig, um Daten in einer Multi-Cloud- oder Hybrid-Umgebung zu verwalten. Automatisierte Migrationsprozesse tragen dazu bei, den Zeitaufwand zu reduzieren und die Datenqualität zu maximieren. Unternehmen sollten sich eine Fallback-Option offenhalten und alle Aktionen vorab testen, um bei Problemen den Betrieb aufrechterhalten zu können.