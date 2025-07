So migrieren Sie Legacy-Anwendungen in die Cloud

Der Druck zur Modernisierung von Legacy-Anwendungen nimmt weiter zu, da Unternehmen nach verbesserter Skalierbarkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz streben. Die Cloud-Migration bietet zwar überzeugende Vorteile, doch für Anwendungen, die im Laufe der Jahre tief in die Geschäftsabläufe eingebettet wurden, bleibt der Weg dorthin komplex.

Warum werden Legacy-Anwendungen in die Cloud migriert?

Legacy-Anwendungen bilden oft das Rückgrat kritischer Geschäftsprozesse, laufen jedoch in der Regel auf einer veralteten Infrastruktur, deren Wartung immer teurer wird. Mit zunehmendem Alter dieser Systeme häufen sich technische Schulden an, die sich in steigenden Betriebskosten, sinkender Leistung und wachsenden Sicherheitsbedenken niederschlagen.

Die Verlagerung der Anwendungen in die Cloud bietet überzeugende Vorteile, die weit über die bekannten Kosteneinsparungen, Flexibilität und Leistung des Cloud Computing hinausgehen. Unternehmen stellen in der Regel fest, dass die Vorteile von Cloud-Plattformen neue strategische Geschäftsmöglichkeiten und eine verbesserte betriebliche Effizienz ermöglichen. Die Transformation ist oft der Auslöser für umfassendere Modernisierungsbemühungen im gesamten Unternehmen.