SAP S/4HANA versus Oracle Cloud ERP: Was passt zu Ihnen?

Die Auswahl eines ERP-Systems ist eine wichtige Entscheidung mit langfristigen Auswirkungen, und die meisten großen Unternehmen tendieren zu SAP S/4HANA oder Oracle Cloud ERP.

Bei der Bewertung dieser beiden Softwareoptionen sollten Softwareeinkaufsteams die Geschäftsanforderungen ihres Unternehmens, den Branchenfokus und die Bereitstellungspräferenzen berücksichtigen.

SAP S/4HANA ist die neueste Generation des Flaggschiff-ERP-Systems von SAP. S/4HANA umfasst Technologie-Upgrades wie Cloud-Services, integrierte Analysen, Machine-Learning-Funktionen und eine modernisierte Benutzeroberfläche. Es basiert auf der In-Memory-Datenbank HANA von SAP, die eine schnellere Performance insbesondere für Echtzeitanalysen ermöglicht.

Oracle Cloud ERP, auch bekannt als Oracle Fusion Cloud ERP, ist die nächste Generation der E-Business Suite des Unternehmens. Oracle Cloud ERP markierte den Übergang des Unternehmens zu einer Cloud-nativen Architektur, wobei Oracle viele der Softwarekomponenten von Grund auf neu entwickelt und KI und maschinelles Lernen, fortschrittliche Analysen und eine modernere Benutzeroberfläche integriert hat. Es läuft auf der Flaggschiff-Datenbank von Oracle und ist für den Einsatz in der Oracle Cloud optimiert.

Ein Überblick über SAP S/4HANA und Oracle Cloud ERP

Die richtige Wahl der ERP-Software kann die Weichen für Effizienz, Innovation und Wachstum stellen, während die falsche Wahl ein Unternehmen viel Geld kosten kann. Hier sind fünf Faktoren, die IT-Entscheidungsträger bei der Entscheidung zwischen SAP S/4HANA und Oracle Cloud ERP berücksichtigen sollten.

1. Eignung für die Branche

SAP S/4HANA ist eine gute Wahl für Unternehmen, die komplexe Fertigungsprozesse überwachen und branchenspezifische Funktionen benötigen. Das System eignet sich besonders für Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Versorgungsunternehmen sowie Öl und Gas.

S/4HANA kann komplexe Lieferketten- und Produktionsplanungsprozesse, fortschrittliche Lagerverwaltung und Anlagenverwaltung bewältigen. SAP hat ein umfangreiches Portfolio an spezialisierten Modulen für S/4HANA aufgebaut, darunter branchenspezifische Produkte für den Einzelhandel, Versorgungsunternehmen, Abfall und Recycling, Telekommunikation, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Banken.

Oracle Cloud ERP eignet sich besonders gut für den Dienstleistungssektor. Das Cloud-native Design von Oracle ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und Flexibilität, was insbesondere für Unternehmen in Branchen von Vorteil sein kann, die sich schnell an veränderte Marktbedingungen oder neue regulatorische Anforderungen anpassen müssen. Dazu gehören Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, professionelle Dienstleistungen und Hochschulbildung.

Insbesondere die Funktionen von Oracle für das Personalmanagement (Human Capital Management, HCM) und das Lieferkettenmanagement (Supply Chain Management, SCM) machen die Software zu einer guten Wahl für Unternehmen in dienstleistungsorientierten Branchen sowie für Organisationen mit komplexen Anforderungen an das Personalmanagement. Nach der Übernahme von PeopleSoft durch Oracle Anfang der 2000er Jahre bietet die Software auch leistungsstarke CRM-Funktionen (Customer Relationship Management).

2. Bereitstellungsoptionen

SAP und Oracle haben in den letzten Jahren beide auf Cloud Computing umgestellt, einschließlich abonnementbasierter Preisgestaltung. Die Unternehmen verfolgen jedoch unterschiedliche Philosophien hinsichtlich der Bereitstellungsoptionen.

SAP S/4HANA ist als On-Premises- und Cloud-Version verfügbar, was Unternehmen, die ihr ERP-System lieber intern hosten möchten, mehr Flexibilität bietet. SAP bietet zwar mit der SAP Business Technology Platform (BTP) eine eigene Cloud-Plattform an, doch die meisten Unternehmen entscheiden sich dafür, ihr S/4HANA-System auf einer Hyperscaler-Plattform zu betreiben.

Oracle Cloud ERP ist in erster Linie eine Cloud-Software und richtet sich an Unternehmen, die vollständig auf Cloud-Technologie umsteigen und ihren Bedarf an lokaler Infrastruktur minimieren möchten. Oracle Cloud ERP kann zwar auf verschiedenen Cloud-Plattformen ausgeführt werden, ist jedoch für Oracle Cloud Infrastructure optimiert, sodass sich die Mehrheit der ERP-Anwender von Oracle für diese Option entscheidet.

3. Integrierte Produkte

Beide Unternehmen bieten eine Suite integrierter Geschäftsanwendungen an, die mit ihren ERP-Produkten kompatibel sind.

Zu den beliebten S/4HANA-Optionen gehören SAP SuccessFactors für das Personalmanagement, SAP Ariba für die Beschaffung und SAP Concur für das Reise- und Spesenmanagement.

Oracle bietet eine Reihe von Cloud-Anwendungen wie Oracle Cloud SCM, Oracle Cloud EPM, Oracle Cloud CX und Oracle Cloud HCM.

4. Anpassung

SAP S/4HANA lässt sich umfassend anpassen, was jedoch zu einer erhöhten Komplexität und höheren Implementierungskosten führen kann. Viele Anpassungen erfordern eine langfristige Wartung, was bei Upgrades oder der Einführung neuer ERP-Funktionen problematisch und kostspielig sein kann.

Oracle Cloud ERP konzentriert sich auf Konfigurierbarkeit. Oracle behauptet, dass die Software aufgrund ihres Cloud-nativen Designs und der Betonung auf sofort einsatzbereiten Funktionen weniger Anpassungen erfordert. Bei Bedarf können Unternehmen jedoch benutzerdefinierte Anwendungen und Schnittstellen erstellen, um die Funktionalität von Oracle Cloud ERP zu erweitern, ohne den Code der Anwendung zu ändern.

5. Implementierung

Sowohl SAP als auch Oracle bieten strukturierte Methoden, um Unternehmen durch den Implementierungsprozess zu führen.

Die Option von SAP, SAP Activate, umfasst geführte Konfigurationen, Projektmanagement-Tools, einen Leitfaden für Best Practices und einen Fahrplan, der jede Phase des Prozesses festlegt. Die Methodik von SAP stützt sich stark auf standardisierte Konfigurationen.

Die Methodik von Oracle, Oracle Unified Method (OUM), unterstützt sowohl traditionelle als auch agile Projektmanagementmethoden und legt den Schwerpunkt auf iterative Entwicklung und schnelle Bereitstellung.

OUM enthält detaillierte Anleitungen zu wichtigen Aktivitäten wie Anforderungserfassung, Konfiguration, Tests und Änderungsmanagement.