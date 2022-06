Die besten Alternativen zu SAP S/4HANA

Bei jeder Softwareauswahl ist es wichtig, alle Optionen zu berücksichtigen, um das beste System einsetzen zu können.

Das gilt selbst für Spitzenprodukte wie S/4HANA, die jüngste ERP-Plattform von SAP. Für große, komplexe und globale Unternehmen scheint die Highend-Lösung der Enterprise-Klasse von SAP die beste Wahl zu sein, um die anspruchsvollsten Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Es gibt aber auch mehrere Alternativen zu SAP S/4HANA, die eine Überlegung wert sind.

Im Folgenden stellen wir vier leistungsfähige S/4HANA-Konkurrenzprodukte vor und betrachten einige weitere Optionen, die für speziellere Anforderungen geeignet sind.

Oracle Fusion Cloud Applications Oracle Fusion Cloud Applications ist eines der gängigsten Systeme, das Unternehmen neben SAP S/4HANA evaluieren. Die Oracle-Lösung ist der Markenname für eine ganze Produktreihe, die unter anderem Cloud-ERP und Human Capital Management (HCM) umfasst. Bei diesem Angebot handelt es sich um eine skalierbare, vielseitige Suite, die auch komplex ist, da sie eine große Auswahl von Geschäftsfunktionen umfasst. Alle Unterschiede zwischen Oracle Fusion Cloud Applications und SAP S/4HANA zu erkennen und zu beschreiben, ist schwierig. Die zwei wichtigsten sind: Flexibilität . Oracle Fusion Cloud Applications gilt als flexibler als S/4HANA. Letzteres hat den Ruf, ein starres Produkt zu sein, das schwierig zu konfigurieren und zu erweitern ist.

. Oracle Fusion Cloud Applications gilt als flexibler als S/4HANA. Letzteres hat den Ruf, ein starres Produkt zu sein, das schwierig zu konfigurieren und zu erweitern ist. Enterprise Performance Management und Business Analytics. Oracle Fusion Cloud Applications verfügt über robustere Reporting- und Business-Intelligence-Funktionen als HANA. Oracle hat strategisch den Goldstandard bei Reporting-Produkten gesetzt, insbesondere mit Oracle Hyperion, das Teil der Oracle Enterprise Performance Management Suite ist. Wenn ein Unternehmen starke quantitative Fähigkeiten benötigt, ist Oracle eine bessere Wahl als SAP. Was andere wichtige Aspekte wie Gesamtfunktionalität, Ökosystem, Qualität der Systemintegratoren und Ressourcen für den Wettbewerb auf dem Markt anbelangt, so liegen die Produkte gleichauf. Insgesamt ist Oracle Fusion Cloud Applications eine echte Alternative zu SAP S/4HANA. Abbildung 1: Eine Analyseübersicht in Oracle Fusion Cloud Supplier Qualification Management.

Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 ist eine weitere flexible, aber ebenso skalierbare Alternative zu S/4HANA. Dynamics 365 besteht aus zwei Teilprodukten: Business Central sowie Finance and Operations. Business Central ist als SaaS-Konkurrent zu NetSuite auf dem KMU-Markt für kleinere Unternehmen gedacht. Für die meisten Firmen, die S/4HANA in Betracht ziehen, ist hingegen die Dynamics-Komponente Finance and Operations (D365 F&O) als Alternative relevant. Dynamics 365 ist eine interessante Option für S/4HANA-Interessenten, da es eine Vielzahl von Funktionen bietet, die man von einem Tier-1-Anbieter wie Microsoft erwartet. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehört die Flexibilität: Wie Oracle Fusion Cloud Applications ist es ein flexibleres ERP-System als S/4HANA. Die Anwendung basiert außerdem auf einer offenen Architektur. Das bedeutet, dass eine Vielzahl von Softwareentwicklern dafür Lösungen entwickeln – und es damit auch viele Produkte gibt, die sich in das System integrieren lassen. Im Gegensatz dazu sind für S/4HANA spezielle Fertigkeiten erforderlich, die schwieriger zu finden und oft teurer sind. Schließlich ist Dynamics 365 einfacher zu implementieren. Da es sich um ein flexibleres Produkt handelt, sind die Implementierungskosten niedriger als die von S/4HANA. Insgesamt sind die Funktionalität, die offene Architektur und die Integrationsfähigkeit bei Microsoft Dynamics 365 stärker ausgeprägt als bei S/4HANA. Wenn ein Unternehmen jedoch daran interessiert ist, Abläufe zu standardisieren, die Produktion zu skalieren oder im gesamten Unternehmen Konsistenz zu schaffen, bietet Dynamics 365 nicht den Grad an Rigidität oder Standardisierung von S/4HANA. Microsoft Dynamics 365 kann insbesondere für mittelständische Betriebe eine effektive Alternative zu SAP S/4HANA sein. Abbildung 2: Das Modul Intelligent Order Management in Microsoft Dynamics 365 bietet Analysen zu bestimmten Produkten und Kanälen.

QAD Adaptive ERP Für Unternehmen im Industriesektor und in Teilen davon, wie zum Beispiel dem Fertigungsvertrieb, gibt es ein Produkt namens QAD Adaptive ERP, das direkt mit SAP S/4HANA konkurriert. Diese ERP-Lösung ist zwar nicht sehr bekannt, hat aber eine beeindruckende Geschichte hinter sich und ist eine hervorragende Alternative zu S/4HANA. Die Fähigkeiten von QAD sind im Allgemeinen umfangreich, doch speziell in der Fertigungsindustrie zeigen sie ihre stärken. QAD ist ein skalierbares Produkt – es ist wachstumsfähig und verfügt über ein großes, etabliertes Anbieternetzwerk. Im Gegensatz dazu baut S/4HANA diese Fähigkeiten noch auf. QAD entwickelt schon länger Produkte für die Cloud als SAP, was ein weiterer Vorteil ist. Außerdem hatte QAD mehr Zeit, Schlüsselfunktionen einzuführen, während es gleichzeitig in Forschung und Entwicklung für sein ERP-Systeme investierte. SAP holt das noch nach. Der letzte nennenswerte Vorteil ist die Flexibilität von QAD Adaptive ERP, allerdings in einem anderen Sinne als bei Dynamics 365 und Oracle. QAD setzt auf Low-Code-Entwicklung. Das bedeutet, dass bei kleineren Updates keine Änderungen am Programmcode des ERP erforderlich sind. Der Low-Code-Ansatz kann vor allem für Unternehmen von Vorteil sein, die ein Maximum an Flexibilität suchen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass QAD Adaptive ERP über starke Kompetenzen in der Fertigung verfügt und sich wiederholbare Geschäftsprozesse, die Software as a Service (SaaS) ermöglicht, gut standardisieren lassen. Abbildung 3: Finanzanalyse und Datenvisualisierung im Modul Financial Controller von QAD Adaptive ERP.

Oracle NetSuite Von Oracle ist ein weiteres Produkt verfügbar, das als S/4HANA-Alternative in Betracht gezogen werden kann: Oracle NetSuite. Kleine bis mittelgroße Unternehmen fühlen sich oft zu S/4HANA hingezogen, weil sie den Ruf der Marke SAP genießen möchten und weil sie danach streben, zu expandieren und zu größeren Unternehmen aufzuschließen. Diese Illusion eines ungebundenen Potenzials ist die Stärke von S/4HANA. Zwischen dem aktuellen Zustand eines KMU und der Einführung eines komplexen Systems wie S/4HANA besteht allerdings eine erhebliche Lücke. An dieser Stelle kann NetSuite eine geeignete Alternative sein. Wie S/4HANA ist auch NetSuite für seine relative Standardisierung von Geschäftsprozessen und Workflows bekannt. Damit einher geht bei dem Oracle-System ein gewisser Mangel an Flexibilität – was jedoch ein Vorteil sein kann, wenn ein Unternehmen versucht, durch Standardisierung von Abläufen zu wachsen. Abbildung 4: Ein Cashflow-Dashboard in Oracle NetSuite.