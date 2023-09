SAP S/4HANA: Merkmale und Funktionen der ERP-Lösung

SAP S/4HANA ist die aktuelle Generation des ERP-Systems von SAP, das auf der In-Memory-Datenbank HANA aufbaut. Die Lösung bietet eine Vielzahl von Funktionen und Features, die es zu einer ERP-Lösung für Unternehmen aller Größen macht.

Mainstream-Wartung für Business Suite 7 endet 2027

Bis Ende 2027 müssen sich Anwenderunternehmen entscheiden, wie sie ihre alten SAP-Systeme ersetzen. Denn dann läuft die Mainstream-Wartung für Kernanwendungen der SAP Business Suite 7 aus. Bis 2030 können sich Unternehmen noch für eine optionale Extended-Wartung entscheiden.

Parallel tritt im Oktober 2024 die neue NIS-2-Direktive der EU in Kraft, die in vielen Fällen Unternehmen betrifft, die auf SAP-Lösungen setzen und damit auch die SAP-Systeme selbst. Daher spielt die Migration zu S/4HANA eine wichtige Rolle für eine Vielzahl von Organisationen.

SAP S/4HANA stellt hohe Anforderungen an die Qualität der Stammdaten. Im Rahmen einer erfolgreichen SAP-Modernisierung ist es daher wichtig, dass diese Daten in der Form vorliegen, wie S/4HANA dies erfordert. Das kann eine hohe Hürde für einige Unternehmen darstellen und viel Zeit kosten. Automatisierte Prozesse sind in diesem Fall meistens der bessere Weg, vor allem, angesichts des knappen Zeithorizonts bis 2027.