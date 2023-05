Microsoft Dynamics 365: CRM-Funktionen und Anwendung

Microsoft Dynamics 365 ist eine Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kundenbeziehungen zu optimieren und ihre Geschäftsziele zu erreichen. CRM-Systeme (Customer Relationship Management) gibt es viele am Markt. Dynamics richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen, die auch in anderen Bereichen auf Microsoft-Lösungen setzen.

Microsoft Dynamics 365 ist eine Cloud-Lösung. Durch die Cloud-Struktur können Nutzer von überall auf die Daten und Funktionen zugreifen. Darüber hinaus ermöglicht dies eine einfache Skalierbarkeit der Software. Anwender greifen auf Microsoft Dynamics 365 in der Regel über einen Webbrowser zu.

Es gibt zudem mobile Apps für Microsoft Dynamics 365. Diese Apps sind für Android und iOS verfügbar und ermöglichen es Benutzern, auf viele der Funktionen des Systems zuzugreifen, während sie unterwegs sind. Mit den Apps können Benutzer zum Beispiel Kundendaten abrufen, Verkaufschancen aktualisieren oder Serviceanfragen bearbeiten. Diese Flexibilität kann besonders nützlich sein für Vertriebsmitarbeiter und andere Rollen, die viel unterwegs sind oder von außerhalb des Büros arbeiten.

Abbildung 1: Die Verwendung von Dynamics 365 erfolgt im Webbrowser und ist intuitiv.

Einsatzmöglichkeiten von Dynamics CRM Die CRM-Funktionen in Microsoft Dynamics 365 sind vielfältig und können auf verschiedene Weise genutzt werden. Hier sind einige Anwendungsfälle: Verkaufsautomatisierung: Microsoft Dynamics 365 verfügt über eine Verkaufsautomatisierungsfunktion, die den gesamten Verkaufsprozess rationalisiert. Vertriebsmitarbeiter können potenzielle Kunden identifizieren, ihre Interaktionen verfolgen und Angebote erstellen. Der Verkaufsprozess kann an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden, wodurch die Effizienz gesteigert wird. Abbildung 2: Verwalten der Leads in Microsoft Dynamics CRM. Marketingautomatisierung: Mit Microsoft Dynamics 365 können Marketingteams Kampagnen erstellen und verwalten, Leads generieren und die Ergebnisse ihrer Bemühungen messen. Durch die Integration von Social Media, E-Mail-Marketing und anderen digitalen Kanälen können Unternehmen eine kohärente und effektive Marketingstrategie erstellen. Kundenservice: Microsoft Dynamics 365 ermöglicht es den Kundenserviceteams, Anfragen zu bearbeiten und den Kunden besseren Service zu bieten. Mit Funktionen wie Ticketing, Wissensmanagement und Self-Service-Portalen lassen sich Kunden effektiver und besser im CRM-System verwalten, was die Kundenzufriedenheit erhöht. Analytics und Berichterstattung: Mit Microsoft Dynamics 365 können Unternehmen wichtige Geschäftsdaten sammeln und analysieren. Durch die Erstellung von Berichten und Dashboards erhalten Verantwortliche Einblicke in ihre Verkaufs-, Marketing- und Kundenservice-Aktivitäten, die sie zur Verbesserung ihrer Strategien nutzen können. Abbildung 3: Verkaufsprognosen in Dynamics 365 CRM.

Dynamics 365 in Einzelhandel, Fertigung und Gesundheitswesen Einzelhandelsunternehmen können Dynamics 365 verwenden, um Kundendaten zu verwalten und personalisierte Marketingkampagnen zu erstellen. Durch die Integration mit dem Point-of-Sale-System können Einzelhändler Echtzeitdaten über Verkäufe und Kundenverhalten erhalten und diese Informationen nutzen, um effektive Verkaufsstrategien zu entwickeln. Fertigungsunternehmen können Dynamics 365 verwenden, um Lieferketten zu verwalten. Mit den Funktionen für das Supply Chain Management können Anwender Bestände überwachen, die Nachfrage prognostizieren und sicherstellen, dass immer genügend Materialien zur Verfügung, um die Produktion aufrecht zu erhalten.

Abrechnung und Kosten von Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 wird über ein Abonnementmodell abgerechnet, das auf der Anzahl der Benutzer und den benötigten Funktionen basiert. Es gibt verschiedene Preisstufen, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Kapazitäten bieten. Unternehmen können das Abonnement monatlich oder jährlich bezahlen. Dabei gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Kapazitäten zu kaufen, wenn sie benötigt werden. Microsoft bietet zudem eine Lizenz für Entwickler und Testumgebungen an, was besonders für IT-Entscheider interessant ist. Diese ermöglicht es, die Funktionalität von Dynamics 365 zu testen und anzupassen, bevor Unternehmen eine unternehmensweite Einführung durchführen.

Dynamics 365 einrichten und in Betrieb nehmen Die Einrichtung von Microsoft Dynamics 365 ist ein Prozess, der mit einer gründlichen Planung beginnt. Dabei sollten Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und Anforderungen analysieren und definieren, um zu entscheiden, welche Module und Funktionen von Dynamics 365 sie benötigen. Nach der Planungsphase folgt die eigentliche Einrichtung des Systems. Im Rahmen dieser Einrichtung wird ein Administrator benannt, der für die Konfiguration von Dynamics 365 verantwortlich ist. Dieser Administrator wird die Benutzerrollen und Zugriffsrechte definieren, die Geschäftsprozesse im System abbilden und gegebenenfalls anpassen und die relevanten Daten in das System importieren. Die Daten können aus verschiedenen Quellen stammen, wie zum Beispiel aus bestehenden CRM- oder ERP-Systemen, Excel-Dateien oder anderen Datenbanken. Wenn das System eingerichtet ist, folgt die Phase der Benutzerschulung. Dabei werden die Endanwender darin geschult, wie sie Dynamics 365 in ihrem täglichen Arbeitsablauf nutzen können. Diese Schulungen können von Microsoft, von einem zertifizierten Microsoft-Partner oder intern durchgeführt werden. Die Verwendung des Systems ist nicht trivial, da Dynamics eine umfangreiche Menge an Funktionen mitbringt.

Microsoft Dynamics 365 mit Microsoft 365 und Azure verwenden In den meisten Fällen nutzen Unternehmen Microsoft Dynamics 365 vor allem dann, wenn andere Lösungen von Microsoft zum Einsatz kommen, zum Beispiel Microsoft 365, Azure oder lokal installierte Datenbankserver auf Basis von Microsoft SQL Server. Abbildung 4: Dynamics 365 arbeitet mit den anderen Apps in Microsoft 365 zusammen. Microsoft Dynamics 365 arbeitet mit Microsoft 365-Anwendungen wie Outlook, Word, Excel und Teams zusammen. Beispielsweise können Anwender E-Mails in Outlook verfolgen und diese direkt mit entsprechenden Kundenakten in Dynamics 365 verknüpfen. Ebenso ist es möglich, aus Dynamics 365 heraus direkt Word-Dokumente zu erstellen oder Daten in Excel zu exportieren und zu bearbeiten. In Microsoft Teams können Anwender direkt auf Kundeninformationen aus Dynamics 365 zugreifen und diese teilen, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Zur Analyse kann Dynamics 365 auf Power BI in Microsoft 365 setzen. Abbildung 5: Power BI lässt sich direkt aus Dynamics 365 heraus aufrufen. Mit Azure Logic Apps können automatisierte Workflows zwischen Dynamics 365 und anderen Anwendungen erstellt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) in Dynamics 365. Durch deren Einsatz kann Dynamics 365 beispielsweise Vorhersagen für Verkaufschancen treffen oder Empfehlungen für den Kundenservice geben.