Microsoft Sales Copilot: KI in Vertrieb und Service nutzen

Microsoft stellt seine KI-Lösungen Copilot in immer mehr Plattformen und Systemen zur Verfügung. Mit dem Microsoft Sales Copilot gibt es nun einen KI-Assistenten, der den Vertrieb in Unternehmen unterstützen soll. Zum Einsatz kommt der Microsoft Sales Copilot zum Beispiel in Dynamics 365 Sales oder in der Salesforce Sales Cloud.

Der KI-Service ist in den Abonnements Enterprise und Premium von Dynamics 365 enthalten und direkt in die Weboberfläche integriert. In der Salesforce Cloud kann zusätzlich Salesforce Einstein genutzt werden – auch parallel zu Microsoft Sales Copilot.

Der Sales Copilot wurde speziell mit Vertriebs- und CRM-Daten trainiert. Dadurch kann der KI-Assistent die Arbeit der Vertriebsmitarbeiter erleichtern. Die Bedienung ist ähnlich wie bei anderen KI-Bots, zum Beispiel OpenAI ChatGPT oder Google Bard. Nach dem Aufruf des Sales Copilot kann der Vertriebsmitarbeiter seine Frage in das Textfeld in natürlicher Sprache eingeben.

Nicht jeder Mitarbeiter ist automatisch berechtigt, den Sales Copilot zu nutzen, auch wenn das Abonnement in der Lizenz enthalten ist. Administratoren können Berechtigungen vergeben und damit festlegen, auf welche Vertriebsdaten ein Mitarbeiter mit Sales Copilot zugreifen darf.

Das bringt Microsoft Sales Copilot für Unternehmen Mit dem Sales Copilot möchte Microsoft Unternehmen unterstützen, regelmäßig anfallende Vertriebsaufgaben zu automatisieren und die Kundeninteraktion zu optimieren. Anwender können Abfragen im CRM-System oder in Vertriebsdatenbanken über den Sales Copliot in natürlicher Sprache durchführen. Durch die Integration in die Sales-Pipeline können komplette Full-Funnel-Lösungen ausgebaut werden. Der Sales Copilot unterstützt auch dabei, Inhalte zu erstellen, zum Beispiel für E-Mails, Webseiten, Broschüren oder anderen Bereichen, in denen Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das Zusammenfassen von E-Mails mit Kunden ist ebenfalls möglich. Komplette Inhalte lassen sich mit dem KI-System personalisieren, zum Beispiel Erstelle mir eine Übersicht über den Kunden Firma XYZ. Copilot zeigt zudem Vorschläge auf Basis der aktuell geöffneten Daten an. Die Anwendung nutzt generative KI, um Leads und Opportunities zusammenzufassen, ähnlich wie ChatGPT, aber optimiert für den Einsatz im Vertrieb. Im Fokus steht der Abbau von Barrieren in der Customer Journey. Vertriebsleiter können mit den KI-Funktionen aus Sales Copilot auch große Teams im Blick behalten, Trends analysieren und Vertriebsstrategien optimieren. Dabei unterstützen die intelligenten Prognosefunktionen. Diese umfassen daneben Vorhersagen inklusive Visualisierung.

Sales Copilot interagiert mit Microsoft 365-Apps Sales Copilot erkennt beispielsweise automatisch, welche Meetings in den nächsten 24 Stunden anstehen und bietet eine Zusammenfassung der letzten E-Mail-Kommunikation sowie der letzten drei Verkäufernotizen, um die Vertriebsmitarbeiter bei der Vorbereitung zu unterstützen. Hierfür stellt Microsoft auch ein Add-in für Outlook zur Verfügung, das zusammen mit Microsoft 365 und Sales Copilot auf die Vertriebsdaten der Umgebung zugreifen kann. Teilweise kann das Add-in mit seinen KI-Funktionen in Outlook arbeiten, ohne direkten Zugriff auf das CRM-System zu haben. So kann das Copilot Add-in beispielsweise auf vertriebsrelevante E-Mails im Postfach zugreifen und daraus Zusammenfassungen erstellen oder neue E-Mails generieren. Soll das Add-in jedoch vollen Zugriff auf die CRM-Daten erhalten, ist eine Anmeldung des Benutzers am CRM-System erforderlich. Der Copilot kann außerdem in Team- und Verkaufsbesprechungen eingesetzt werden und in Echtzeit Informationen und Tipps anzeigen, die für die Besprechung relevant sind. In diesem Zusammenhang unterstützt Copilot bei Kundengesprächen. So können Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit auf Kundenanfragen antworten und eine hohe Kompetenz vermitteln. Bei der Vorbereitung von Verkaufsgesprächen mit Kunden kann Sales Copilot alle relevanten Informationen aus dem CRM-System und Outlook zusammenfassen. Dadurch kann das Meeting in einen besseren Kontext gesetzt werden, da die Vertriebsmitarbeiter auf spezielle Informationen zum Kunden, wie Bedenken oder besondere Wünsche, eingehen können. Die Verkaufschancen-Zusammenfassung bietet einen Überblick über die wichtigsten Details, einschließlich Verkaufsphase, Budget, Abschlussdatum, Account, Kontakt und wichtige Notizen. Diese Kommunikation kann nicht nur über Outlook, sondern auch über Microsoft Teams erfolgen. Hier kann Sales Copilot auf Transkripte von Besprechungen zugreifen und Zusammenfassungen erstellen.