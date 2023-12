Salesforce Einstein: CRM und Service mit KI optimieren

Salesforce Einstein ist als KI in die Sales Cloud integriert und ermöglicht die Zusammenarbeit von Vertriebsmitarbeitern und Kundenservice.

Bei Einstein handelt es sich um eine generative KI, die ähnlich funktioniert wie ChatGPT. Anwender stellen ihre Frage als Prompt in natürlicher Sprache, Einstein antwortet auf Basis der Daten des jeweiligen Systems. Einstein erlaubt dabei die parallele Verwendung anderer KIs, wie zum Beispiel den Sales Copilot von Microsoft. Neben dem eigenen Large Language Model (LLM) ermöglicht Salesforce außerdem noch die Verwendung von Google Vertex SI, Amazon Sagemaker und anderen Modellen.

Salesforce Einstein ist nicht nur ein Chatbot wie ChatGPT, sondern stellt deutlich mehr Funktionen zur Verfügung. Die KI unterstützt Echtzeitanalyse für die eigenen Kundendaten, unternehmensweite Automatisierungen und zahlreiche Schnittstellen. Darüber hinaus ist Einstein laut Salesforce als vertrauenswürdige KI entwickelt, bei der Sicherheit und Datenschutz eine wichtige Rolle spielen. Einstein arbeitet mit einer vertrauenswürdigen Architektur, welche die Daten der Kunden und andere personenbezogene Daten schützt und gleichzeitig sicherstellt, dass KI-Halluzinationen weitgehend vermieden werden.

Im Bereich der KI-Entwicklung arbeitet Salesforce darüber hinaus mit Amazon, Anthropic und Cohere zusammen, um Kunden eine möglichst angepasste und optimale KI-Lösung auf Basis von Einstein zur Verfügung zu stellen. Salesforce Einstein integriert KI in das CRM-System, um Datenanalyse und Entscheidungsfindung zu optimieren. Die KI ermöglicht es, Muster in großen Datenmengen zu erkennen, was zu präziseren Vorhersagen, personalisierten Empfehlungen und automatisierten Entscheidungsprozessen führt.

Einstein wird mit CRM- und Service-Daten trainiert Generell ist das LLM von Einstein vor allem für die Verarbeitung von CRM- und Service-Daten trainiert. Beim Einsatz erfolgt darüber hinaus ein weiteres, feines Training der LLM mit den jeweiligen Kundendaten. Haben Unternehmen eigene LLMs im Einsatz, können diese mit Einstein verknüpft werden. Einstein ist in der Lage, E-Mails zu erstellen und personalisierte, kundenspezifische Aktionen durchzuführen. Das erleichtert die Arbeit von Vertriebs- und Servicemitarbeitern. Insbesondere verbessert Einstein die Interaktion mit Kunden, indem Tools zur Analyse des Kundenverhaltens und zur Vorhersage von Kundenbedürfnissen bereitgestellt werden. Dies führt zu einer optimaleren Kundenansprache. Im Vertrieb ermöglicht Einstein die Identifizierung und Priorisierung von Leads basierend auf deren Erfolgswahrscheinlichkeit, was zu einer effizienteren Ressourcennutzung führt. Im Kundenservice nutzt Einstein Predictive Analytics, um Kundentrends und -verhalten vorherzusehen, wodurch die Antwortzeit verkürzt und die Kundenzufriedenheit verbessert wird. Im Marketing analysiert Einstein Kundeninteraktionen und -engagement, um zielgerichtete Kampagnen zu entwickeln, die eine höhere Konversionsrate erzielen.

Einstein erstellt Wissensartikel automatisiert Einstein kann automatisiert Wissensartikel erstellen und bei der Problembehebung auf Wissensartikel zugreifen. Beim Erstellen dieser Artikel kann Einstein auf die Kommunikation mit Kunden zurückgreifen sowie auf Notizen und Informationen von Service- oder Vertriebsmitarbeitern. Die Mitarbeiter können die Artikel ergänzen oder erweitern. Dadurch entsteht ein System, bei dem alles relevante Wissen im Unternehmen verfügbar und nutzbar gemacht wird. Das interne Wissen im Unternehmen wird dadurch dokumentiert und intelligent genutzt. Vertriebsmitarbeiter können mit natürlicher Sprache mit Einstein kommunizieren und im Kundendienstbereich kann die KI Kunden dabei unterstützen, spezifische Probleme zu lösen. Hier kann Einstein auf die angebundenen Wissensartikel zurückgreifen, welche die KI selbst erstellt oder erweitert hat. Neben der Sales Cloud kann Einstein in der Service Cloud verwendet werden. Löst ein Mitarbeiter einen Fall und hat eine neue Problemlösung erarbeitet, lässt sich aus dieser sofort ein neuer Wissensartikel erstellen, der Kollegen und Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. Mitarbeiter profitieren von vorhandenem Wissen und können dieses jederzeit erweitern. Einstein kann darüber hinaus Kundenanfragen im Service selbst intelligent beantworten und bei der Problemlösung unterstützen. Servicemitarbeiter kümmern sich um anspruchsvolle Probleme, während die KI sich um Routineaufgaben kümmert. Salesforce bietet darüber hinaus Einstein GPT for Developers mit dem sich Apex-Codes generieren lassen.