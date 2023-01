KI-Funktionen verschiedener CRM-Anwendungen im Vergleich

Die Einbeziehung von künstlicher Intelligenz (KI) in Customer Relationship Management (CRM) war unvermeidlich. KI-gestützte CRM-Systeme bieten verwertbare Erkenntnisse und prädiktive Analysen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Kunden zu verstehen.

Die großen CRM-Anbieter – und die meisten kleineren – erweitern ihre Funktionen mit Cloud- und KI-Technologien, um auf dem Markt relevant zu bleiben. Sie alle nutzen allgemeine KI und arbeiten daran, ihre eigene Variante dieser Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Um die einzelnen KI-gestützten CRM-Anwendungen zu bewerten, sollten Marketing- und Vertriebsleiter den einzigartigen Ansatz jedes Anbieters in Bezug auf KI verstehen und wissen, wie sie in seinem CRM-Angebot funktioniert.

Vier gemeinsame KI-Funktionen CRM-Plattformen stützen sich auf vier grundlegende KI-Funktionen, um viele ihrer Anwendungen zu betreiben. Diese Funktionen sind: Maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen ist ein modernes Verfahren der kommerziellen KI. Dabei geht es darum, einem automatisierten System beizubringen, sich unter wechselnden Bedingungen produktiv und effektiv zu verhalten, und zwar auf der Grundlage von Mustern und Schlussfolgerungen und nicht durch Programmierung oder explizite Regeln.

Predictive Analytics. Predictive Analytics ist für die Unternehmensplanung und die Interaktion mit Kunden unverzichtbar und unterstützt Unternehmen, Entscheidungen und Ressourcen auf die effektivste Vorgehensweise auf allen Ebenen zu konzentrieren, einschließlich der persönlichen Interaktion mit Kunden.

Automatisierung. Da Automatisierung bestimmte Aufgaben schneller und genauer als der Mensch erledigen kann, ist sie in vielen Unternehmen zur Standardpraxis geworden. KI-Fortschritte haben die Automatisierung von hochkomplexen Arbeitsabläufen ermöglicht.

Stimmungsanalyse. Diese Funktion unterstützt Kundendienst- und Vertriebsmitarbeiter, Emotionen von Kunden wie Frustration und Zufriedenheit zu erkennen, und zwar über verschiedene Kanäle wie Telefon, Live-Chat, E-Mail und soziale Medien. Sie gibt Aufschluss darüber, wie Kunden über Produkte und Marken denken.

KI-Funktionen in allen CRM-Produkten Abgesehen von allgemeinen Funktionen wie Machine Learning und Automatisierung können sich CRM-Produkte stark unterscheiden, da jeder Anbieter seine eigene KI-Richtung einschlägt. Die folgenden KI-gestützten CRM-Plattformen haben ihre eigenen Stärken und Schwächen.

Salesforce Einstein Salesforce Einstein ist die KI des Anbieters, die viele Funktionen der Salesforce Customer Success Platform unterstützt. Zu den Features gehören: Ad-hoc-Analyse von Big Data aus verschiedenen Quellen

ein Schwerpunkt auf Vertrieb und Kundenservice

Discovery, eine App, die Muster im Kundenverhalten, in der Filialleistung sowie in der Kampagnenleistung und -trends findet

Benutzerfreundlichkeit für Nicht-Fachleute

KI-Schulungsressourcen

Chatbots für den Kundenservice, sogenannte Einstein-Bots, die sich in externe Anwendungen integrieren lassen

Verarbeitung natürlicher Sprache ( Natural Language Processing , NLP), so dass sich die Absicht des Kunden erkennen und Antworten automatisieren lassen

Deep-Learning -Funktionen, mit denen Unternehmen Marken und Produkte in Bildern in sozialen Medien und anderen Quellen erkennen können, um zu erfahren, wie Kunden über sie denken

Einstein Prediction Builder zur Anpassung von Geschäftsprognosen

Next Best Action, um Agenten in Echtzeit zu coachen Zu den Schwächen von Einstein gehören die bescheidenen Visualisierungsfunktionen und der begrenzte oder nicht nachgewiesene Nutzen außerhalb der Bereiche Vertrieb und Marketing.

IBM Watson IBM Watson ist ein KI-System, das Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen einsetzen können, zum Beispiel in der Werbung, im Kundenservice, im Finanzbereich und im Vertrieb. Im Jahr 2017 schlossen Salesforce und IBM eine Partnerschaft, die Einstein und IBM Watson integriert. Zu den Stärken von Watson gehören: Zugriff auf mehreren Ebenen

schnelle Leistung

Abfragen in natürlicher Sprache

starke Visualisierungen

unkomplizierte Einrichtung

Deep-Learning-Fähigkeiten

starke Integrationen mit soziale Medien

Konnektoren für die Integration mit anderen Anbietern Zu den Nachteilen gehören das Fehlen von Echtzeit-Streaming-Analysen und die schlechte Integration mit Hadoop, einem Open Source Framework für verteilte Verarbeitung. Zu den wichtigsten KI-Funktionen, die aus der Partnerschaft von IBM Watson und Salesforce Einstein hervorgehen, gehören: Watson Discovery, das Kundeneinblicke liefert

Natural Language Processing (NLP)

Watson Campaign Automation, ein Design Canvas, das Personalisierung, kampagnenspezifische Einblicke und Berichte unterstützt

ein Lightning -basiertes UI-Dashboard für CRM-Support-Apps mit KI-Funktionen

KI-Kundendienstfunktionen, die den Watson Assistant zur Automatisierung von Aufgaben nutzen

Microsoft Azure Cognitive Services Der Cloud-KI-Dienst von Microsoft – Azure Cognitive Services – unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht von anderen. Er bietet analytische Funktionen in Tools, die Kunden dabei unterstützen, diese Funktionen in ihre Anwendungen, Arbeitsabläufe und Geschäftssysteme zu integrieren. Azure Cognitive Services umfasst im Einzelnen: Databricks, das Informationen für Big-Data-Analysen, Produktionsanwendungen und Forschung organisiert

NLP, das Benutzer in Anwendungen und Prozesse einbetten können

Power BI , Power Query und Power BI Data Flows für die Enterprise-Analysen

Deep-Learning-Funktionen, die allerdings auf die Textanalyse beschränkt sind

Sprache-zu-Text-, Text-zu-Sprache-, Übersetzungs-, Sprecheridentifizierungs- und -erkennungsdienste

Stimmungsanalyse, Fragenerkennung, Natural Language Understanding (NLU) und Erkennung von Entitäten Azure Cognitive Services bietet jedoch weniger Ad-hoc-Funktionen als Einstein und Watson. Abbildung 1: KI-gestützte CRM-Systeme nutzen maschinelles Lernen, prädiktive Analytik, Automatisierung und Stimmungsanalyse, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Azure Cognitive Services unterstützt direkt mehrere Dynamics-365-Module, darunter: Sales Insights für datengesteuerte Kundeneinblicke

Customer Insights für die Personalisierung von Kampagnen und Verkäufen

Market Insights für globale und marktsegmentbezogene Trends und Social-Media-Analysen

Customer Service Insights für die aktive Pflege von Kundenbeziehungen

virtuelle Agenten zur Beantwortung von Kundenanfragen

Oracle AI Oracle arbeitet seit über 20 Jahren an künstlicher Intelligenz. Die Bemühungen des Unternehmens begannen mit einer Initiative zur Automatisierung der Backend-Wartung der Oracle-Infrastruktur. Aus diesem Vorhaben sind zwei wichtige Produkte hervorgegangen: Autonomous Database , ein auf überwachtem Lernen basierendes Expertensystem für die SaaS -Datenbankumgebung von Oracle. Es basiert auf der Analyse von Protokollen und hilft bei der Optimierung der Datenbankleistung.

Adaptive Intelligent Applications , das ML-gesteuerte Funktionen in Oracles ERP -Plattform nutzt. Oracle hat seine KI-Ressourcen in einem begrenzteren Kontext entwickelt als seine Wettbewerber. Die KI ermöglicht jedoch die folgenden Funktionen in Oracle CX Cloud: Predictive Analytics

Funktionalitäten zur Kundenbindung

Echtzeit-Coaching für Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter

anpassbare Einstellungen, die Vertriebsmitarbeiter unterstützen, ihre potenziellen Kunden zu verfolgen

Nutzungsanalysen, um zu verfolgen, wie Mitarbeiter mit dem CRM interagieren

Chatbots

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Vision-Funktionen, die optische Zeichenerkennung nutzen, um Text in gescannten Dokumenten, PDFs, Videostandbildern und Bildern zu identifizieren

OCI Anomaly Detection, um kritische Vorfälle zu erkennen

OCI Forecasting-Funktionen zur Vorhersage von Produktnachfrage, Umsatz, Dienstleistungen und Anzahl der Serviceanfragen

SAP KI-Lösungen SAP AI bietet KI-Funktionen für Unternehmensteams in verschiedenen Abteilungen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: intelligenter Workflow zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen

erweiterte Analysefunktionen

KI-Anwendungsfälle, die auf spezifische Geschäftsszenarien zugeschnitten sind, zum Beispiel in den Bereichen Kundenerfahrung , Beschaffung und HR Die CRM-Angebote von SAP nutzen SAP AI für folgende Funktionen: Conversational AI, eine Erweiterung der Kunden- und Mitarbeitererfahrung, die sich in andere SAP-Produkte integrieren lässt

digitale Assistenten, die sich kanalübergreifend in Arbeitsabläufe integrieren lassen und CRM-Interaktionen menschlicher gestalten

NLP, das alle oben genannten Aspekte unterstützt

SAP Intelligent Robotic Process Automation, die in einer Vielzahl von kundenbezogenen Anwendungen und Prozessen eingesetzt werden kann und die Reaktionszeit verbessert