Microsoft Dynamics 365 testen und erste Schritte

Microsoft Dynamics 365 ist eine Sammlung von Geschäftsanwendungen aus den Bereichen Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM). Die Apps unterstützten unter anderem Vertrieb, Marketing, Support und Personalverwaltung. Ergänzt werden die Apps durch weitere Dienste, mit denen sich die Daten verarbeiten lassen.

Ein großer Schwerpunkt ist die Verarbeitung von Daten mit KI-Funktionen. Die Apps aus der Dynamics-365-Sammlung eignen sich für große und mittelständige Unternehmen.

Über die Webseite von Dynamics 365 steht der Menüpunkt Produkte zur Verfügung. Hierüber sind alle Apps in Kategorien unterteilt. Nach dem Anklicken einer App stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: man kann eine Demo ansehen, eine interaktive Führung erhalten oder eine Testversion buchen. Allerdings stehen nicht für alle Anwendungen Tests zur Verfügung.

Microsoft bietet eine Testversion von Microsoft 365 Dynamics an. Da es sich bei Dynamics 365 um Cloud-Dienste handelt, ist für das Bereitstellen einer Testumgebung keine Installation notwendig. Es muss nur ein Dienst in der Cloud gebucht und die Weboberfläche geöffnet werden, ähnlich wie bei der Arbeit mit Microsoft 365 . Im lokalen Netzwerk ist für den Test von Dynamics 365 kein eigener Server und keine Installation notwendig.

Um sich einen Überblick zu den Möglichkeiten von Dynamics 365 zu verschaffen, hilft eine Testumgebung. Da sich Dynamics 365 aus einer Vielzahl von Apps zusammensetzt, sind viele Umgebungen individuell zusammengestellt. Der Schwerpunkt von Dynamics 365 sind zwar ERP und CRM, es gibt aber eine Vielzahl weiterer Apps, die sich in eine Umgebung einbinden lassen.

Für die Anmeldung an einer Testumgebung ist ein professionelles Microsoft-Konto notwendig. Dabei macht es Sinn, auf Microsoft 365 zu setzen. Auch dieser Cloud-Dienst lässt sich kostenlos testen. Im produktiven Betrieb ergeben sich zahlreiche Vorteile, wenn Microsoft 365 parallel zu Dynamics 365 eingesetzt wird.

Erste Schritte mit Dynamics 365 in der Cloud

Die Anmeldung an Dynamics 365 erfolgt nach dem Buchen der Testumgebung über das Microsoft 365-Konto an Azure AD. Die Verwaltung des Testabonnements läuft ebenfalls im Microsoft 365-Portal über Abrechnung\Ihre Produkte. Hier können den einzelnen Benutzer im Microsoft-365-Abonnement Lizenzen für die Verwendung von Dynamics 365 zugewiesen werden.

Abbildung 2: Die Verwaltung von Microsoft 365 erfolgt über das Admin Center.

Über die Verwaltung der Benutzerkonten in Microsoft 365 können unter Lizenzen die verschiedenen Apps aus Microsoft 365 den Anwendern zugewiesen werden. An der gleichen Stelle werden die Lizenzen für Dynamics 365 verwaltet. Eine Testlizenz von Dynamics 365 besteht normalerweise aus 25 Lizenzen, die verschiedenen Anwendern im Microsoft 365 Admin Center zugewiesen werden.

Sobald ein Anwender eine Lizenz für Dynamics 365 erhalten kann, bekommt er eine E-Mail zugeschickt und kann über eine Schaltfläche in der E-Mail auf Dynamics zugreifen. Auf der linken Seite sind die typischen Menüanordnungen von Microsoft-Programmen zu finden.

Unten links lassen sich persönliche und erweiterte Einstellungen vornehmen. Auch das Anpassen der persönlichen Einstellungen ist an dieser Stelle möglich. In den meisten Fällen füllt Microsoft die Testumgebung bereits mit Beispieldaten, die sich beliebig nutzen lassen. In der Mitte des Fensters sind wiederum die Daten des Dashboards zu finden.

Viele Aufgaben in Dynamics 365 lassen sich ähnlich wie E-Mails bearbeiten. Als erstes wird in der Weboberfläche von Dynamics 365 eine Aufgabe oder Mail angeklickt. Anschließend sind auf der rechten Seite ausführlichere Informationen und Aktionen zu sehen. Da in der Testumgebung bereits zahlreiche Beispieldaten integriert sind, können sich Anwender schnell durch die Umgebung klicken und sich mit den Möglichkeiten von Dynamics 365 vertraut machen.

Über das Menü oben rechts stehen in Dynamics 365 weitere Apps aus Microsoft 365 zur Verfügung, die sich an dieser Stelle nutzen lassen. Die Lizenzierung von Dynamics 365 kann wiederum über den Bereich Lizenzen im Admin-Portal von Microsoft 365 verwaltet werden, zusammen mit den anderen Lizenzen mit Microsoft 365.

Abbildung 3: Verwalten der Lizenzen von Dynamics 365 und Microsoft 365 im Admin Center.

Arbeiten Anwender mit einer Dynamics-365-App, ist im oberen Bereich zu sehen, welche App verwendet wird. Wenn Support notwendig ist, sollte man wissen, welche App eingesetzt wird. Beim Testen von Dynamics 365 blendet die Oberfläche an den verschiedenen Stellen zudem kurze Tipps ein, wie sich die jeweilige Funktion nutzen lässt.