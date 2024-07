Geschäftsprozesse automatisieren mit Microsoft Power Platform

Die Microsoft Power Platform ist eine umfassende Suite von Anwendungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, Datenanalyse und Softwareentwicklung. Sie umfasst vier Hauptkomponenten:

Power BI unterstützt bei der Visualisierung und Analyse von Daten durch interaktive Dashboards und Berichte.

Power Apps erleichtert die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen, die sich in bestehende Systeme integrieren lassen.

Power Automate automatisiert die Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben und Workflows durch eine visuelle Schnittstelle.

Power Virtual Agents ermöglicht die Erstellung intelligenter Chatbots ohne Programmierkenntnisse.

Abbildung 1: Die zentrale Verwaltung der Power Platform erfolgt im Admin Center.

Microsoft Power Platform integriert sich in das Microsoft-Ökosystem und unterstützt die Zusammenarbeit durch eine einheitliche Umgebung. Die Verwaltung erfolgt über das Power Platform Admin Center. Hier können Administratoren die wichtigsten Einstellungen der Umgebung steuern. Unter Sicherheit lassen sich zum Beispiel zentral die Sicherheitseinstellungen der verschiedenen Lösungen konfigurieren. Das funktioniert mandantenübergreifend.

Ein Vorteil der Verwaltung der Power Platform im Admin Center ist die Möglichkeit, über den Bereich Einstellungen zentral Einstellungen vorgeben zu können. An dieser Stelle findet man grundlegende Konfigurationen für Richtlinien und die Anbindung an die verschiedenen Copilot-Lösungen von Microsoft. Microsoft erlaubt an dieser Stelle die Aktivierung von Vorschaufunktionen in den einzelnen Apps.

Abbildung 2: Sicherheitseinstellungen für die Power Platform im Admin Center vornehmen.

Dynamics 365-Apps und andere Dienste anzapfen Die Power Platform ist darüber hinaus in der Lage, Daten aus externen Quellen zu verwenden. Neben Microsoft 365 lassen sich auch Daten aus Microsoft Dynamics 365 anzapfen. Dazu steht im Power Platform Admin Center der Bereich Dynamics 365-Apps zur Verfügung. Das Admin Center ermöglicht Administratoren außerdem, Umgebungen zu erstellen und zu verwalten, Benutzerrollen und Sicherheitsrichtlinien festzulegen sowie die Einhaltung von Datenrichtlinien sicherzustellen. In der Power Platform sind Umgebungen ein zentrales Element, die wie Server in einem Netzwerk fungieren und verschiedene Anwendungen, Flows und Datenquellen steuern. Zunächst sollte der Zugriff auf die Erstellung neuer Umgebungen eingeschränkt werden, sodass nur bestimmte Administratoren wie globale Administratoren, Power Platform-Administratoren oder Dynamics-Administratoren neue Produktions- oder Sandbox-Umgebungen erstellen können. Dies verhindert die unkontrollierte Nutzung von Ressourcen und Datenbankkapazitäten. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Umbenennung der Standardumgebung in eine Bezeichnung wie Persönliche Produktivität, um den Zweck klarzustellen und Missverständnisse zu vermeiden. Diese Umgebung sollte für kleinere, nicht unternehmenskritische Anwendungen genutzt werden, um die Verwaltung von Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen zu erleichtern. Zudem bietet das Admin Center Einblicke in die Nutzung der verschiedenen Komponenten der Power Platform, sodass Administratoren die Aktivitäten und den Ressourcenverbrauch überwachen können. Das Admin Center bietet auch Funktionen zur Überwachung und Analyse von Nutzerdaten, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten den festgelegten Sicherheitsrichtlinien entsprechen. Das Power Platform Admin Center erlaubt es ebenfalls, Benutzerrollen und Berechtigungen detailliert zu konfigurieren. Durch die Zuweisung von Rollen wie Systemadministrator oder benutzerdefinierte Rollen können Administratoren sicherstellen, dass Benutzer nur die Zugriffsrechte erhalten, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Das reduziert das Risiko von Fehlkonfigurationen und erhöht die Sicherheit der gesamten Plattform.