So installieren und richten Sie Copilot für Microsoft 365 ein

Copilot für Microsoft 365 hat das Potenzial, Arbeitsaufgaben zu vereinfachen und die Produktivität der Benutzer zu steigern. Doch zunächst müssen IT-Administratoren das Tool einrichten.

Copilot für Microsoft 365 ist ein generatives KI-Tool, das umfangreiche Sprachmodelle verwendet und in die Microsoft 365 Suite integriert wird, um Aufgaben zu automatisieren und Fragen der Benutzer mit natürlichsprachlichen Antworten zu beantworten. Bei der Verwendung von Anwendungen wie Word oder Excel kann der Copilot in Echtzeit Hilfe in Form von Bearbeitungsvorschlägen oder Analysen anbietet.

Das Tool steht derzeit für Unternehmen zur Verfügung und lässt sich relativ einfach einrichten, einschließlich Datenvorbereitung und Lizenzzuweisung. Dennoch sollten sich Administratoren mit den Details dieses Prozesses vertraut machen und die damit verbundenen Überlegungen überprüfen. Für Anwender in der EU von Bedeutung: Microsoft weist daraufhin, dass für diese Nutzer besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. So halte Microsoft 365 alle Verpflichtungen zur Datenresidenz ein. Die detaillierten Angaben auch zur EU-Datengrenze bezüglich Copilot für Microsoft 365 lassen sich hier nachlesen. Wie bei jedem Einsatz von KI-Diensten sollten Unternehmen zudem ihre Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA) entsprechend anpassen.