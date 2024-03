Microsoft Teams Premium und Copilot in Teams im Vergleich

Microsoft Teams hat in den letzten Jahren eine große Verbreitung erreicht. Laut der globalen Metrigy-Studie Workplace Collaboration MetriCast: 2023, für die mehr als 1.400 Unternehmen befragt wurden, nutzen fast zwei Drittel der Organisationen Microsoft Teams. Teams ist auch die am weitesten verbreitete App für Team-Messaging und videofähige Meetings.

Teams-Benutzer haben die Möglichkeit, von neuen Zusatzoptionen zu buchen, die zusätzliche Funktionen zur Verbesserung der Produktivität und des Managements bieten sollen.

Microsoft hat Microsoft Teams Premium Anfang 2023 als Zusatzoption für bestehende Teams-Lizenzinhaber eingeführt. Zur gleichen Zeit stellte Microsoft auch Copilot für Microsoft Teams vor, mit nachfolgenden Funktionserweiterungen, die im Juli und November desselben Jahres angekündigt wurden.

Was ist Microsoft Teams Premium? Microsoft Teams Premium ist eine Zusatzlizenz, die verschiedene weitere Funktionen zusätzlich zu den Basisfunktionen von Teams bietet, darunter die folgenden: Anpassbare Meetings für das Branding und Vorlagen.

Untertitel für Meetings, mit Übersetzung.

Erhöhte Kontrolle des Gastgebers über die gemeinsame Nutzung von Inhalten.

Berichte über die Meeting-Teilnahme.

Unterstützung für Enterprise Content Delivery Networking zur Optimierung der Bandbreite für große One-to-Many-Meetings, wie Town Halls.

Erweiterte Funktionen für Webinare, zum Beispiel für die Berichterstattung und die Teilnehmerverwaltung.

Unterstützung für ein größeres Publikum bei Town Halls. Microsoft Teams Premium nutzt außerdem das große Sprachmodell GPT-3.5 von OpenAI, um KI-basierte Meeting-Funktionen bereitzustellen, darunter: Meeting-Zusammenfassungen.

KI-generierte Aktionspunkte.

Echtzeit-Übersetzung von Untertiteln und Transkripten. Um auf Teams Premium zugreifen zu können, muss eine Organisation über eine kommerzielle, staatliche oder gemeinnützige Teams-Lizenz verfügen. Teams Premium kann als Add-on zum Einführungspreis für 6,60 Euro pro Benutzer und Monat erworben werden. Abbildung 1: Sowohl Teams Premium als auch Copilot bieten eine intelligente Zusammenfassung von Besprechungen.

Was ist Copilot für Microsoft Teams? Copilot ist ein generativer digitaler KI-Assistent, der große Sprachmodelle, Daten aus Microsoft Graph und Microsoft-365-Apps für Produktivität und Aufgabenautomatisierung kombiniert. Copilot für Microsoft Teams ist in der Copilot für Microsoft 365-Lizenz enthalten. Er nutzt generative KI, um das Teams-Besprechungserlebnis mit Funktionen wie den folgenden zu verbessern: Automatische Meeting-Zusammenfassung.

Chatbot für Meeting-Teilnehmer, um Fragen zu stellen oder verpasste Informationen nachzuholen.

Erstellen von Meeting-Agenden aus Chats.

Erfassen und Zuweisen von Meeting-Aktionspunkten. Copilot für Teams bietet außerdem die Möglichkeit, Diskussionen in Chat-Kanälen zusammenzufassen, Chat-Benutzer in die Lage zu versetzen, sowohl vergangene Chats als auch in Microsoft-Dateien und -Dokumenten gespeicherte Daten abzufragen sowie Dokumente auf der Grundlage von Chat-Unterhaltungen zu erstellen. Microsoft plant, Copilot für Teams Phone einzuführen, um die Zusammenfassung und Analyse von Anrufen zu ermöglichen. Die Copilot für Microsoft 365-Lizenz, die Copilot für Teams beinhaltet, kostet 28,10 Euro pro Benutzer und Monat.

Vergleich von Microsoft Teams Premium und Copilot für Teams Oberflächlich betrachtet gibt es zwischen Teams Copilot und Teams Premium einige große Unterschiede, aber auch einige Überschneidungen. Zum Beispiel ist die intelligente Meeting-Zusammenfassung von Teams Premium auch als Teil der Copilot für Microsoft 365-Lizenz verfügbar. Andere Teams-Premium-Funktionen, die sich auf Meetings, Webinare und Town Halls beziehen, sind exklusiv für Teams Premium und nicht Teil von Copilot. Abbildung 2: Teams Premium ermöglicht individuelle Anpassungen für Moderatoren und Teilnehmer. Der beste Weg, den Unterschied zu verstehen, ist, dass Copilot für Teams vor allem eine verbesserte persönliche Produktivität bietet, während Teams Premium eine Reihe von Branding-, Management- und Analysefunktionen für Einzelpersonen und Administratoren enthält. Zum Beispiel helfen die Funktionen von Copilot zur Zusammenfassung von Meetings und Chats den Teilnehmern, sich dort zu engagieren und das nachzuholen, was sie möglicherweise verpasst haben. Copilot hilft auch beim Erstellen von umsetzbaren Inhalten aus Chats und Meetings, zum Beispiel Aufgaben, Zusammenfassungen und empfohlene nächste Schritte. Da Copilot für Teams Teil des größeren Funktionsumfangs von Copilot für Microsoft 365 ist, können diejenigen mit Zugang dazu auch Copilot-Funktionen nutzen, die ihr gesamtes Microsoft 365-Anwendungsportfolio umfassen. Dazu gehören Funktionen wie die Unterstützung beim Schreiben von E-Mails in Outlook, das automatische Erstellen eines PowerPoint-Dokuments auf der Grundlage von in einer Excel-Tabelle gespeicherten Inhalten und das Anfertigen von Inhaltszusammenfassungen in Microsoft Loop. Die Funktionen von Teams Premium gehen weit über die persönliche Produktivität hinaus und bieten eine Reihe von Verwaltungsoptionen für groß angelegte Webinare und Veranstaltungen, einschließlich Branding, Zugriffsmanagement und Optimierung der Inhaltsverteilung.