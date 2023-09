Microsoft Copilot: Arbeit in der Cloud

Microsoft Copilot bringt die Funktionen von ChatGPT zu Microsoft 365 und hier vor allem direkt in die Microsoft 365 Apps, also ehemals Microsoft Office. Dabei handelt es sich nicht nur um eine weitere Schnittstelle, mit der ChatGPT einfach angebunden wird. Im Hintergrund findet eine komplexe Kommunikation zwischen dem Large Language Model (LLM), Microsoft Graph, den eigenen Unternehmensdaten und den Anwendungen in Microsoft 365 statt. Copilot ist weit mehr als die Nutzung der OpenAI API zur Anbindung von ChatGPT.

Die Kommunikation der Benutzer mit Microsoft Copilot erfolgt über ein Chat-Fenster, das in der jeweiligen Microsoft-Anwendung eingeblendet wird. Im Hintergrund wird eine Verbindung zwischen OpenAI GPT 3.5/4, Microsoft Graph, eigenen Unternehmensdaten und weiteren Schnittstellen genutzt. In Zukunft gibt es ein eigenes Chat-Programm, das ähnlich wie ChatGPT funktioniert. Microsoft Business Chat hat jedoch vollen Zugriff auf die Unternehmensdaten.

Microsoft Copilot lernt aus den Unternehmensdaten Durch die direkte Integration geben Anwender künftig Office-Programmen in natürlicher Sprache Anweisungen, wie bestimmte Dokumente erstellt werden sollen. Dabei kommt die Technologie von GPT 3.5/4 von OpenAI zum Einsatz. Microsoft integriert Copilot zunächst in Word, Excel, PowerPoint, Teams und Outlook. Damit nutzen Anwender die Prompts direkt in diesen Programmen. Darüber hinaus will Microsoft mit Business Chat eine professionelle Funktion von ChatGPT direkt in Microsoft 365 integrieren. Damit analysieren KI-Funktionen eigene Daten, um sie in verschiedenen Programmen zu nutzen. Als Datenbasis setzt Copilot nicht nur auf die Daten, mit denen das LLM trainiert wurde, wie zum Beispiel ChatGPT. Copilot greift direkt auf die angebundenen Unternehmensanwendungen und deren Daten zu. Dadurch wird ein Datenschatz gehoben, der es dem Benutzer ermöglicht, über natürliche Sprache auf alle Daten zuzugreifen, die er für seine Aufgabe benötigt. Copilot greift in Echtzeit auf die Daten in Microsoft 365 und auf alle anderen Daten zu, die mit dem System verbunden sind.

Sicherheit und Compliance durch Microsoft 365 Security Services Microsoft hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte bei der Integration von Sicherheitsfunktionen in die Cloud gemacht. Microsoft Copilot baut auf diesen Sicherheitstechnologien auf und wird daher hochsicher bereitgestellt, geschützt durch das Berechtigungs- und Sicherheitsmodell von Microsoft Azure in Microsoft 365.

Arbeit mit Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 Copilot verändert die Arbeit der Anwender. Excel-Tabellen lassen sich ebenso schnell erstellen wie Word-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen und E-Mails. Innerhalb von Microsoft Teams kann Copilot Besprechungen transkribieren, zusammenfassen und für die Teilnehmer eine Dokumentation erstellen. Das alles geschieht über einfach zu bedienende Eingabeaufforderungen direkt in der jeweiligen Programmoberfläche.

Mit Copilot Daten analysieren, Texte zusammenfassen, Informationen aus E-Mails extrahieren Innerhalb von Excel kann Copilot nicht nur Tabellen erstellen, sondern auch vorhandene Daten analysieren, Trends erkennen und Daten auslesen. Auch das Erstellen komplexer Formeln übernimmt die KI, und zwar über einfach zu bedienende Prompts in natürlicher Sprache. In Outlook fasst Copilot lange E-Mail-Threads zusammen und zeigt die wichtigsten Fakten an. Das spart Arbeitszeit und verhindert, dass wichtige Informationen verloren gehen. Das Schreiben von automatisierten E-Mails ist ebenfalls möglich. In Zukunft wird Copilot in der Power-Plattform verfügbar sein. Damit lassen sich wiederkehrende Aufgaben mit KI-Funktionen erstellen, Chatbots konfigurieren und eigene Apps zur Automatisierung von Aufgaben in kurzer Zeit programmieren. Auch das geschieht in natürlicher Sprache. Hinzu kommt die Integration in die Serverdienste von Microsoft 365. Mit Copilot können autorisierte Nutzerinnen und Nutzer schnell und einfach neue SharePoint-Sites erstellen, Berechtigungen automatisieren, Bibliotheken verwalten und Inhalte optimieren.

Copilot lernt und wächst: Microsoft Azure, Windows 11, Dynamics und mehr Darüber hinaus lernt Copilot dazu und verbessert sich selbstständig im Umgang mit Unternehmensdaten. In den kommenden Monaten wird Microsoft die Technologie von Copilot in weitere Plattformen integrieren. Microsoft Azure, Windows 11 und Dynamics sowie weitere Dienste von Microsoft erhalten Copilot-Funktionen, die miteinander interagieren können. So können Daten aus CRM- und ERP-Systemen analysiert, in Office-Dokumenten verwendet und über Windows 11 einfacher gesteuert werden. Alles funktioniert mit natürlicher Sprache, den Rest erledigt Copilot mit LLM und Microsoft Graph.

Microsoft Copilot wird kostenpflichtig Dieser enorme Funktionszusatz ist nicht umsonst zu haben. Angesichts der enormen Funktionsvielfalt und der großen Arbeitszeitersparnis werden viele Unternehmen nicht umhinkommen, den Dienst für alle oder zumindest einen Teil der Nutzer zu buchen. Microsoft Bing erhält in diesem Zusammenhang ein Upgrade der integrierten KI-Chat-Funktionen, die ebenfalls auf GPT 3.5/4 basieren. Diese sollen in Unternehmen nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen. Copilot wird hier mit Unternehmensdaten gefüttert und greift so in den Office-Programmen auf Informationen zu, die im Abonnement gespeichert sind, beispielsweise in SharePoint Online, Exchange Online, Teams oder in angebundenen CRM-/ERP-Systemen wie Microsoft Dynamics 365. Bing Chat Enterprise wird ebenfalls kostenpflichtig pro Nutzer und Monat. Dabei kann der Dienst mit Copilot in Microsoft 365 zusammenarbeiten. In Europa wird Microsoft Copilot ab Herbst 2023 verfügbar sein. Hier müssen noch die strengen Datenschutzbestimmungen berücksichtigt werden.