Copilot in Teams-Besprechungen, Chats und Telefonaten nutzen

Jeder möchte mehr Produktivität aus seinem Arbeitstag herausholen. Collaboration-Tools wie Microsoft Teams haben bei der Suche nach mehr Effizienz am Arbeitsplatz enorm geholfen, da die Collaboration-Plattform eine schnelle Kommunikation, Projektkoordination und einen optimierten Dokumentenaustausch ermöglicht.

Eine bahnbrechende Technologie innerhalb von Teams könnte jedoch die Produktivität in die Höhe treiben. Diese Funktion ist ein KI-Assistent namens Microsoft Copilot. Hier erfahren Sie alles, was Sie über dieses potenziell bahnbrechende Tool wissen müssen und wie Sie Copilot nutzen können, um effektivere Ergebnisse bei vollen Terminkalendern zu erzielen.

Nachdem wir Copilot und seine Integration in Microsoft 365 kennengelernt haben, wollen wir uns einige Beispiele aus der Praxis ansehen, wie Sie Copilot in Ihre tägliche Geschäftskommunikation einbinden können.

Copilot in Teams Phone nutzen

Im Gegensatz zu Copilot in Meetings und Chats, bei denen die Benutzer mit Fragen nach Informationen suchen müssen, sind die KI-Funktionen von Copilot in Teams Phone eher automatisch und auf Organisations- und Verwaltungsaufgaben ausgerichtet. Zum Beispiel kann Copilot automatisch Gesprächsprotokolle und Zusammenfassungen erstellen, die die Teilnehmer zum schnellen Nachschlagen verwenden können.

Ähnlich wie Copilot in Meetings kann Copilot in Teams Phone getroffene oder ungelöste Entscheidungen identifizieren. Es kann auch Handlungsaufforderungen erstellen, die sich in andere Chats oder E-Mails für Personen kopieren und einfügen lassen, die nicht an dem Anruf teilgenommen haben.