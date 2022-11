Was Microsoft Loop von SharePoint for Business unterscheidet

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie sind Remote- und Hybrid-Arbeitsplätze beliebt geworden. Viele Interaktionen und die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern wurden schnell virtuell und sind es immer noch.

Während der Pandemie bewarb Microsoft seine 365-Produktsuite als bevorzugte Plattform für virtuelle Interaktionen. Der Anbieter sah auch, wie seine Kunden Dienste wie Teams und SharePoint für die Zusammenarbeit an entfernten Standorten nutzten. Im Jahr 2021 stellte Microsoft dann eine neue App für die Fernarbeit und Remote-Zusammenarbeit vor: Microsoft Loop.

Aber was ist Microsoft Loop, und wie unterscheidet es sich von SharePoint für die Verwaltung von Inhalten und die Zusammenarbeit?

Einige Benutzer sehen in der Seiten-Funktion eine Kopie von OneNote. Loop-Seiten ermöglichen jedoch das Einfügen von Live-Daten und Komponenten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit, was bei OneNote nicht möglich ist.

Arbeitsbereiche

Loop-Arbeitsbereiche funktionieren wie der Inhalts-Explorer. Sie ermöglichen es Benutzern, wichtige Dokumente und Komponenten an einem Ort zu speichern. Benutzer können die Inhalte sehen, an denen sie für bestimmte Projekte arbeiten, und Arbeitsbereiche ermöglichen es ihnen, zu interagieren, Ideen auszutauschen und an verschiedenen Inhalten asynchron und synchron zusammenzuarbeiten. Diese Funktion kann helfen, alle Elemente zu organisieren, an denen Teams gemeinsam arbeiten.