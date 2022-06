Enterprise-Content-Management-Software im Vergleich

Die Anschaffung von Enterprise-Content-Managementsoftware (ECM) kann teuer und aufwendig sein. Das ist vor allem ein Problem für IT-Entscheider in größeren Unternehmen. Bevor diese eine Wahl treffen, ist es deshalb wichtig, die Optionen zu verstehen, die die einzelnen Systeme anbieten.

Grundsätzlich ist die ECM-Landschaft an sich schon komplex. Diese Komplexität wird durch die hohe Dynamik am Markt für Enterprise Content Management verstärkt. Der ECM-Markt ändert sich ständig und in rasantem Tempo, da die ECM-Systeme den oft wechselnden und permanent steigenden Anforderungen der Unternehmen gerecht werden müssen.

Die Auswahl des optimalen Anbieters von Enterprise-Content-Managementsoftware hängt zunächst von drei Faktoren ab: von den Unternehmenszielen, der Unternehmenskultur und den operativen Standardverfahren. Vor dem Hintergrund dieser Faktoren werden in diesem Beitrag die populärsten ECM-Systeme bewertet.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über zehn wichtige ECM-Plattformen, die Sie bei Ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen sollten. Die Auswahl basiert auf der Reputation des Produkts beziehungsweise Herstellers und der Präsenz des Anbieters am Markt.

1. Alfresco Alfresco bietet eine Plattform für die Verwaltung von Geschäftsdokumenten im gesamten Unternehmen. Das System wird als Open-Source-Projekt gepflegt und unterstützt ECM, das entweder On-Premises oder in der Cloud auf AWS eingesetzt wird. Alfresco wurde im Oktober 2020 von Hyland übernommen und bleibt mit seiner Produkt-Roadmap eine separate Plattform. Anstatt schlüsselfertige Anwendungen zu liefern, kombiniert Alfresco Open Source Tools mit Support-Services. Es stellt damit Technologiepartnern die Bausteine für die Erstellung von Content-zentrierten Anwendungen zur Verfügung. Diese können sie dann auf die Bedürfnisse einzelner Unternehmen und auf eine breite Palette von Branchen zuschneiden. Alfresco produziert Open-Source-Module, die wesentliche ECM-Funktionen unterstützen. Dazu gehören Bibliotheksdienste, das Management des Dokumentenlebenszyklus, Dateifreigabe, Dateisynchronisation und das Teilen von Dateien mit Mobilgeräten sowie Records Management. Zugriffskontrollen legen Benutzer- und Gruppenberechtigungen zur Verwaltung des Dokumentenzugriffs fest. Anwendungsentwickler können Kernfunktionen checken und ändern. Für Citizen Developer stellt Alfresco vereinfachte Tools – Templates und Skripte – bereit. Administratoren und nicht-technische Benutzer sollen auf diese Weise bei der Erstellung und Pflege vordefinierter Workflows unterstützt werden. Als Ergebnis der Firmenübernahme hofft Alfresco, die KI/Machine-Learning-Fähigkeiten und das branchenspezifische Know-how, über das Hyland verfügt, nutzen und in das System integrieren zu können. Die Alfresco-Module lassen sich über RESTful APIs in andere Webservices integrieren. Zudem hat Alfresco Schnittstellen für die Verknüpfung mit beliebten Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitter entwickelt. Für die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien dienen die Module für das Records Management. Diese basieren auf vordefinierten Industriestandards, erfordern aber eine gewisse Anpassung.

2. Box Box liefert Cloud-native Content-Services für Unternehmen in vielen verschiedenen Branchen. Die Plattform umfasst einen Content-Hub für die Organisation, Sicherung und gemeinsame Nutzung von Inhalten im gesamten Unternehmen. Box bietet eine nahtlose Konnektivität zu Microsoft 365, unterstützt Outlook- und Google-Mail-E-Mail-Anhänge und bietet nativen Support für persönliche Produktivitätsanwendungen in Google Workspace, unter anderem Docs, Sheets und Slides. Box bettet auch Editoren und Viewer für viele andere Dateiarten und Inhalte ein, darunter Rich-Media-Dateien, medizinische Bilder, AutoCAD-Dateien und andere 3D-Renderings. Die Box Platform sichert betriebliche Operationen umfangreich ab und unterstützt mehrere Ansätze für Content-Management, Content Sharing und Collaboration. Zusätzlich zu den Bibliotheksdiensten und hierarchischen Zugriffskontrollen eines zentralisierten ECM-Repository verfügt die Plattform über eine eingebettete Enterprise-Suchmaschine und umfangreiche Tools für das Metadatenmanagement für halb- und vollautomatisches Content Tagging. Was die Box Platform einzigartig unter den Cloud-Service-Anbietern macht und ihr ein Alleinstellungsmerkmal verleiht: Sie kann einzelne Dateien sicher über ein erweitertes Unternehmensnetz sowie über das Internet an jedermann verteilen. Box Platform unterstützt APIs, die sich mit externen KI- und ML-Engines verbinden lassen. Damit lassen sich Inhalte in verschiedenen Geschäftskontexten interpretieren und kategorisieren. Box kann Beziehungen zwischen Inhalten und Nutzern nachverfolgen, Muster analysieren, Schlussfolgerungen ziehen und die Content-Bereitstellung personalisieren. Box verfügt auch über ein integriertes Workflow-Produkt – Box Relay. Dieses automatisiert und standardisiert die Dokumenten-Workflows innerhalb des Repository. Es unterstützt die Automatisierung von Geschäftsprozessen durch die Einbindung verwandter Webservices von Drittanbietern, die über RESTful APIs integriert werden. Des Weiteren bietet Box Funktionen für Security und Governance. Mit Box Shield unterstützt die Plattform mehrere Standards für Sicherheit, Datenschutz, Compliance und Datensicherheit. Um den Datenfluss innerhalb des Repository zu überwachen und Bedrohungen zu erkennen, stützt sich Box zunehmend auf KI. Das Unternehmen hat eine Malware-Scanfunktion zur Bekämpfung von Ransomware eingeführt und verbessert für die Beseitigung von Schwachstellen kontinuierlich seine Sicherheitsfunktionen. Über Box Sign bietet das Unternehmen E-Signatur-Workflows. Die Box Platform wird in mehreren Rechenzentren auf der ganzen Welt vertrieben. Kunden können damit jederzeit die Vorschriften zur Datensouveränität einhalten, indem sie die geografischen Standorte für die Speicherung von Inhalten angeben.

3. Hyland OnBase Hyland OnBase verwaltet Dokumente und alle andere Arten von Inhalten, die mit formalen Geschäftsabläufen verbunden sind. Es umfasst ein zentrales Repository, das auf bestimmte Branchen zugeschnitten ist: Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Behörden, Einzelhandel, Fertigung und Hochschulwesen. OnBase konzentriert sich auf die Funktionen zur Dokumentenerfassung und Archivierung. Es ermöglicht eine tiefgreifende Zusammenarbeit mit einer breiten Palette von Unternehmensanwendungen, einschließlich der neuesten Versionen von Microsoft Office und Outlook sowie SAP und AutoCAD. OnBase verknüpft insbesondere Dokumente, die im Repository verwaltet werden, mit den Transaktionen in anderen Unternehmensanwendungen wie ERP-, Buchhaltungs- und HR-Systemen. Es unterstützt Back-Office-Verarbeitung, Fallmanagement und Content-Management aus Transaktionssystemen. Da die Inhalte in einem gemeinsamen Repository administriert werden, bildet OnBase die Grundlage für Hyland Robotic Process Automation (RPA). Damit haben Anwender die Möglichkeit, hochvolumige, redundante Aufgaben wie den Abgleich von Dokumenten für die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen präzise zu automatisieren. OnBase erweitert die Verknüpfungsmöglichkeiten auf Transaktionsebene für viele Aspekte der Unternehmensführung. In Zusammenarbeit mit Iron Mountain sorgen die Funktionen von Governance Rules as a Service dafür, dass die Regeln für die Aufbewahrung von Dokumenten auf der Grundlage aktueller Vorschriften eingehalten werden. Mit dem Dashboard von OnBase können Corporate-Governance-Manager die Vorgaben zur Dokumentenaufbewahrung in Arbeitsregeln und konfigurierbare Richtlinien einfach umsetzen.

4. IBM Cloud Pak for Business Automation IBM Cloud Pak for Business Automation bündelt mehrere IBM ECM-Produkte mit den Cloud-Funktionen des Unternehmens. Damit soll es möglich sein, Anwendungen für große Organisationen zu entwickeln. Auf Basis seiner Expertise liefert IBM zusammenhängende ECM-Produkte. Sie erlauben es, unstrukturierte Geschäftsinformationen zu verwalten und gleichzeitig die Investitionen der Kunden in Legacy-Systeme zu schützen. Cloud Pak umfasst folgende speziell entwickelten Repositories: IBM Content Foundation ist ein voll funktionsfähiges Content Repository mit unternehmensweit verfügbaren Sicherheitsfeatures. Die Lösung ist für die Erfassung, Speicherung, Organisation und den Zugriff auf alle Arten von Geschäftsinformationen konzipiert. Benutzer können auf Teambereiche zugreifen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Des Weiteren unterstützt Content Foundation grundlegende Suchfunktionen für Unternehmen. Anwender können die Plattform vor Ort, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung einsetzen.

IBM FileNet Content Manager umfasst Tools für Content Lifecycle Management, die Verarbeitung von Transaktionsinhalten und die Konsolidierung von Inhalten im gesamten Unternehmen. Er beinhaltet Bibliotheksdienste und andere Dokumentenmanagement-Funktionen. FileNet enthält außerdem Compliance- und Governance-Tools für das Record Management und APIs für die Entwicklung inhaltsorientierter Anwendungen.

IBM Business Automation Workflow verarbeitet das Know-how des Unternehmens im Bereich verarbeitet das Know-how des Unternehmens im Bereich Business Process Management (BPM) und Case-Management. Es ermöglicht Kunden, Inhalte zu analysieren und Geschäftsdokumente durch vordefinierte Schritte in einem Geschäftsprozess zu leiten. Die Software speichert den kompletten Fall in einem der Repository, mit vollständiger Audit-Kontrolle. Cloud Pak verwendet die in diesen Repositories verwalteten Inhalte, um hochwertige Geschäftsanwendungen wie Straight-Through Processing und automatische Dokumentenfreigaben bereitzustellen. Darüber hinaus kann Cloud Pak diese Anwendungen intelligenter machen. Dies geschieht, indem es KI/ML-Dienste auf der Grundlage von IBM Watson für die Klassifizierung von Inhalten, die Datenextraktion und die Bilderkennung nutzt.

5. IManage Work IManage richtet sich mit seiner ECM-Lösung an Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und andere professionelle Dienstleister. Das ECM-Angebot des Unternehmens, iManage Work, kombiniert Dokumenten- und E-Mail-Managementfunktionen. Es generiert auf diese Weise ein zentrales Repository für alle Inhalte, die in den einzelnen Firmen fließen. IManage Work wird entweder lokal oder über gehostete Server, die per Fernzugriff betrieben werden, bereitgestellt und verfügt über native Windows-Anwendungen. 2021 hat das Unternehmen eine native SaaS-Version seines Produkts für Microsoft Azure auf den Markt gebracht. Abbildung 1: Die ECM-Anbieter in der Übersicht. Anwälte, Buchhalter, Berater und Support-Mitarbeiter können ihre Dokumente und ihre Kundenkorrespondenz mit der Lösung sicher gemeinsam nutzen. IManage Work verwaltet die Ablagepläne, Ordnerhierarchien und kontrollierten Vokabulare für die Kennzeichnung von Nachrichten, Dokumenten und anderen Arten von Inhalten innerhalb des Repository. IManage Work erlaubt granulare Zugriffskontrollen und kann prüfbare Firewalls innerhalb einer Firma einrichten, um den Inhaltsfluss zu kanalisieren. Nachrichten und Dokumente kann IManage Work in formale Sammlungen für das Records Management und die Archivierung zusammenfassen. Um Inhalte zu empfehlen oder automatisch zu kennzeichnen und Einblicke in die Beziehungen zwischen Dateien zu geben, bettet IManage Work eine KI-Engine in sein Repository ein. IManage Work automatisiert dokumentengesteuerte Geschäftsprozesse innerhalb eines Unternehmens und stellt den Workflow für neue Geschäftseingänge bereit. Es lässt sich in verschiedene Geschäftsanwendungen integrieren, zum Beispiel in die Kostenerfassung, die Sachbearbeitung und die professionelle Zeiterfassung. IManage Work bietet mehrere Tools zur Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien für Inhalte, zur Gewährleistung der Einhaltung von Governance-Vorgaben und zur Erkennung von Bedrohungen für Inhalte, die im Repository gespeichert sind.

6. Microsoft 365 Microsoft 365 bündelt die Produktivitäts-Tools von Office mit SharePoint. Mit dem Paket stellt der Windows-Konzern eine erweiterbare ECM-Plattform für die Verwaltung von Dokumenten, Webseiten und anderen Inhaltstypen in einem größeren Unternehmen bereit. SharePoint das primäre ECM-Repository innerhalb der Cloud-Infrastruktur von Microsoft. Unternehmen können SharePoint für die Lösung einer breiten Palette von Problemen konfigurieren und implementieren, zum Beispiel in den Bereichen Dokumentenmanagement, Content-Management und Collaboration. SharePoint nutzt Microsoft Azure für die native Cloud-Bereitstellung und unterstützt auch lokale und hybride Hosting-Infrastrukturen. Als integraler Bestandteil von Microsoft 365 lässt sich SharePoint nahtlos in verwandte Tools von Microsoft für die Ad-hoc-Informationsfreigabe integrieren. Darunter befinden sich Office Apps für die persönliche Produktivität, Teams für die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen und OneDrive für die Synchronisierung und Freigabe von Dateien. Mit Unterstützung eines zugrunde liegenden Repository verwaltet SharePoint die von diesen Tools erstellten Inhalte und fügt Bibliotheksdienste, Metadatenmanagement, Records-Management und Suchfunktionen für Unternehmen hinzu. Die Fähigkeiten seines Ökosystems zum Verstehen, Verarbeiten und zur Compliance von Inhalten verbessert Microsoft kontinuierlich. SharePoint Syntex liefert KI- und ML-Technologien innerhalb von SharePoint für automatisches Tagging, semantische Inferenz und Bilderkennung. SharePoint bildet die Grundlage für die Verwaltung von Geschäftsprozessen. Es verwaltet unstrukturierte Geschäftsdokumente, wie gescannte Rechnungen, Frachtbriefe und Sicherheitsdatenblätter für BPM-, ERP- und CRM-Anwendungen. Schließlich unterstützt Microsoft auch Content Security und Governance, die sich zunehmend an Zero-Trust-Technologien und operativen Prinzipien orientieren. Als Teil des Microsoft-365-Ökosystems erleichtert SharePoint das Einhalten von Vorschriften durch das automatische Hinzufügen von Sensibilitätskennzeichnungen zu Inhalten und anderen fortschrittlichen ECM-Funktionen.

7. Nuxeo Content Services Nuxeo hat seine ECM-Plattform sowohl für textorientierte als auch für digitale Anwendungen optimiert. Nuxeo Content Services verwaltet den Fluss von produktbezogenen Inhalten, zum Beispiel Bilder, Schaltpläne, Datenblätter und 3D-Renderings physischer Objekte, durch die digitalen Lieferketten. Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel und Medien/Entertainment, können die Plattform nutzen, um wichtige Teile ihrer Prozesse für die Produktentwicklung zu digitalisieren. Die Nuxeo-Plattform speichert viele verschiedene Arten von Inhalten in einem skalierbaren Enterprise-Repository. Dieses kann On-Premises oder in der Cloud betrieben werden. Die Lösung arbeitet mit Microsoft Office und der Adobe Creative Suite zusammen, um die persönliche Produktivität und das Content-Lifecycle-Management zu verbessern. Über den Ad-hoc-Informationsaustausch hinaus verbessert die Plattform die Teamarbeit durch Low-Code-Fähigkeiten. Diese erlauben eine schnelle Anwendungsentwicklung. Citizien Developer und andere nicht-technische Anwender können damit Prozesse auf ihre Aufgaben zuschneiden und kollaborative Umgebungen entwickeln, die manuelle Übergaben und Informationsengpässe überwinden. Nuxeo erweitert die Geschäftsaktivitäten in einem Unternehmen um Content Intelligence. Nuxeo Content Services unterstützt ein flexibles Metadatenmanagement. Sie ermöglicht einen einfachen Zugriff auf große Content-Sammlungen, die durch mehrere Taxonomien kategorisiert sind. Außerdem ist eine schnelle Suche darin möglich. Nuxeo Insight bettet auch KI-Funktionen in die Plattform ein und bietet Services zum Training von Machine-Learning-Algorithmen, um bestimmte Elemente und Attribute ihrer Produkte zu erkennen. Nuxeo kann auch auf öffentlich verfügbare KI/ML-Dienste von Cloud-Anbietern zurückgreifen. Um Inhalte automatisch zu kategorisieren, Bilder zu erkennen und inhaltsbezogene Prozesse innerhalb des Repository zu automatisieren, nutzt Nuxeo Insight. Es verfügt über vorgefertigte Konnektoren zu Salesforce und bietet RESTful APIs für Entwickler, um das Repository in gängige Geschäftsanwendungen zu integrieren. Hyland hat Nuxeo im April 2021 übernommen und beabsichtigt, die bestehende Plattform beizubehalten. Um Anwendungen mit Mehrwert zu liefern, werden die Nuxeo-Dienste mit anderen Diensten innerhalb seines Produktportfolios kombiniert.

8. OpenText Documentum OpenText Documentum ist eine weitere ECM-Plattform für die Administration von Geschäftsdokumenten in großen Unternehmen. Die Plattform kann wichtige, geschäftskritische Sammlungen, wie zum Beispiel technische Designdokumente oder neue Arzneimittelanwendungen, verwalten. Die Lösung bietet ein gemeinsames Repository zur sicheren Speicherung und Verwaltung verschiedener Dokumententypen. Dieses wird entweder lokal oder über Cloud-Services bereitgestellt, die verschiedene Cloud-Infrastrukturen unterstützen. Documentum enthält Funktionen zur Inhaltsanalyse, um Metadaten zu extrahieren und Inhalte automatisch zu klassifizieren. Es bietet Suchfunktionen, um Dokumente aus verschiedenen Repositories abzurufen, sowie Records-Management-Funktionen für die langfristige Aufbewahrung. Das Produkt basiert auf separaten E-Rooms für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten. Für die Dokumentenerfassung und -klassifizierung beinhaltet Documentum spezielle Tools. Dies gilt auch für die Erstellung personalisierter Dokumente mit hoher Relevanz, wie zum Beispiel Versicherungspolicen. Es unterstützt sichere Dateisynchronisierung und -freigabe für den Abgleich von Dateien auf Mobilgeräten. Außerdem bietet die Plattform proprietäre und Open-Source-APIs zur Integration der im Repository gespeicherten Inhalte in externe Unternehmensanwendungen. Documentum unterstützt eine voll funktionsfähige BPM-Plattform, die die Inhalte des Repository nutzt. Documentum xCP automatisiert hochvolumige, informationsintensive Prozesse, wie beispielsweise Case-Management-Aktivitäten in Branchen wie der Finanzdienstleistung.

9. OpenText Extended ECM Platform OpenText Extended ECM Platform ist das Flaggschiff unter den ECM-Angeboten des auf ECM spezialisierten Unternehmens. Die Lösung verwaltet Geschäftsdokumente und andere Arten von unstrukturiertem Content über ein gemeinsames Repository. Sie bietet Funktionen für das Dokumentenmanagement auf hohem Niveau, darunter Bibliotheksdienste, mehrschichtige Sicherheit, Zugriffskontrolle und Content-Navigation. OpenText Extended ECM umfasst mehrere Werkzeuge zur Steigerung der Produktivität von Arbeitsgruppen. Microsoft Office, Adobe Acrobat und andere persönliche Produktivitätsanwendungen können direkt mit dem Repository verbunden werden. Andere Tools unterstützen die Erfassung von Inhalten und die Indizierung mit optischer Zeichenerkennung von gescannten und elektronischen Dokumenten. Möglich ist außerdem die sichere Synchronisierung und Freigabe von Inhalten, die auf Mobilgeräten gespeichert sind. Das Repository unterstützt die gemeinsame Nutzung von Inhalten für die Ad-hoc-Zusammenarbeit. Die Plattform verfügt über umfangreiche Funktionen zur Verwaltung von Metadaten, die die unternehmensweite Suche und das Records Management unterstützen. Benutzer können Inhalte manuell, halbautomatisch oder automatisch auf der Grundlage vordefinierter Begriffe kennzeichnen. OpenText Magellan, die Content-Intelligence-Engine des Unternehmens, kann zudem Details über Inhalte ableiten. OpenText unterstützt Ad-hoc-Prozessmanagement durch vernetzte Arbeitsbereiche, die sich in externe Unternehmensanwendungen integrieren lassen. OpenText stellt außerdem vorgefertigte Geschäftsszenarien bereit, die die Zusammenarbeit mit Microsoft Teams, Salesforce und SAP vereinfachen und beschleunigen. Vorlagen und Skripte fassen Content, Daten, Personen und Aufgaben zusammen, um gängige Geschäftsfunktionen zu unterstützen, wie zum Beispiel die Verfolgung von Verkaufschancen. Für komplexere Projekte stellt OpenText außerdem Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung, die sich über RESTful APIs in das Kern-Repository integrieren lassen. Schließlich gewährleistet OpenText Extended ECM auch Content Governance durch einen systematischen Ansatz für das Records Management. Es wendet Datensatzklassifizierungen und Dispositions-Tags auf Dateisammlungen an, die im Repository gespeichert sind. Diese werden den Aufbewahrungsplänen zugeordnet und am Ende ihres Lebenszyklus entfernt.