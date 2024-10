Content Management: Best Practises für die Bereitstellung

Obwohl die Einführung von Enterprise-Content-Management-Systemen ein großes Unterfangen ist, können Organisationen einige bewährte Verfahren nutzen, um häufige Fallstricke zu vermeiden.

Ein gut geplantes Enterprise-Content-Management-System (ECM) kann die Effizienz einer Organisation steigern, indem es Arbeitsabläufe optimiert und die Auffindbarkeit von Dokumenten verbessert. Vor der Einführung sollten Content-Manager die wichtigsten Elemente ihrer Organisation berücksichtigen, wie zum Beispiel langfristige Ziele, Lebenszyklen von Inhalten und spezifische Sicherheits-, Compliance- und Benutzerbedürfnisse.

Unabhängig davon, ob eine Organisation ihr erstes ECM-System im Rahmen einer digitalen Transformationsinitiative einsetzt oder von einem bestehenden System migriert, können die folgenden bewährten Verfahren erfolgreiche Implementierungen ermöglichen.

3. Sicherheit von Anfang an einbauen

Unternehmen speichern Dokumente mit sensiblen Informationen von Mitarbeitern und Kunden. Daher benötigen sie ECM-Systeme mit integrierten Sicherheitsmaßnahmen, um Cyberangriffe zu verhindern. Bei der Entwicklung einer ECM-Strategie sollten Content-Manager die Optimierung des Informationsmanagements in Betracht ziehen, wozu auch Sicherheitsmaßnahmen bei der Erstellung, Archivierung und Aufbewahrung von Inhalten gehören.

Unabhängig davon, ob eine Organisation Inhalte vor Ort oder in Cloud-basierten Umgebungen speichert, kann sie anpassbare Einstellungen verwenden, um die Sicherheit der Inhalte zu verbessern. Beispielsweise können Sicherheitsfunktionen eine Zugriffskontrolle implementieren, die den Zugriff auf Inhalte nach Dokument oder Inhaltstyp einschränkt und so dafür sorgt, dass sensible Informationen in weniger Händen sind. Außerdem können Systeme Daten in Bewegung (Data in Flight) und im Ruhezustand (Data at Rest) verschlüsseln.

Content-Manager sollten von Anfang an Sicherheit einbauen. Sie müssen jedoch ein Gleichgewicht zwischen den Sicherheitsmaßnahmen finden, damit sie Informationen schützen können, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.