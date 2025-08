Wie Sie Windows und Exchange SE per SSH remote verwalten

Es gibt verschiedene Szenarien, in denen Windows-Server remote verwaltet werden müssen. Eine Möglichkeit dafür ist die Nutzung von SSH: einem Protokoll, das ursprünglich aus der Linux-Welt stammt, aber auch unter Windows Server 2025 unterstützt wird. Über SSH können nicht nur Administratoren eine sichere Verbindung aufbauen, sondern auch reguläre Benutzer Zugriff auf bestimmte Dienste erhalten, ohne gleich umfassende Adminrechte zu benötigen.

Dazu wird auf dem Server lediglich der OpenSSH-Server benötigt, im Grunde genommen wie bei Linux. Microsoft hat dazu bereits in Windows Server 2016 eine eigene Portierung von OpenSSH als optionales Feature integriert. Dieses Feature ist in Windows Server 2019/2022 und natürlich auch in Windows Server 2025 verfügbar.

Abbildung 1: Überprüfen Sie den Status von OpenSSH in Windows Server 2025.

OpenSSH-Server installieren und einrichten In der grafischen Oberfläche von Windows Server 2025 sind die optionalen Features in den Einstellungen über System\Optionale Features verfügbar. Anzeigen lässt sich das Feature für den OpenSSH-Server auch in der PowerShell über: Get-WindowsCapability -Name *openssh* -Online Der Befehl zeigt an, ob der SSH-Client verfügbar ist und auch ob der OpenSSH-Server vorhanden ist. Die Installation erfolgt wiederum mit: Add-WindowsCapability -Name "OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0" -Online Damit der Server eine Verbindung per SSH erlaubt, muss der dazu passende Systemdienst gestartet sein. Überprüfen lässt sich der Dienst mit: Get-Service sshd Den Dienst starten Sie mit: Start-Service sshd Damit der Dienst immer automatisch mit Windows startet, muss der mit dem Starttyp Automatisch konfiguriert werden: Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic Damit die Windows-Firewall den Zugriff nicht blockiert, muss der Datenverkehr für SSH erlaubt werden. In privaten und Domänenprofilen geht das mit dem folgenden Befehl: Set-NetFirewallRule -Name OpenSSH-Server-In-TCP -Enabled True -Profile Domain,Private Überprüfen lässt sich die Regel mit: Get-NetFirewallRule -Name OpenSSH-Server-In-TCP |select DisplayName, Enabled, Profile Abbildung 2: Prüfen Sie die Firewall-Regeln für den Zugriff per SSH auf einem Windows-Server.

SSH-Verbindung aufbauen und PowerShell nutzen Die SSH-Verbindung lässt sich mit jedem beliebigen SSH-Client aufrufen, auch von Windows 11 und Windows Server 2025 aus, wenn der SSH-Client verfügbar ist. Die Authentifizierung erfolgt zunächst per Benutzername und Kennwort. Auch die Anmeldung mit Active-Directory-Benutzern ist möglich. Die Syntax dazu ist: ssh <Domäne>\<Benutzer>@<Name oder IP des Servers> Nach der Authentifizierung mit Kennwort ist die Verbindung aktiv. Standardmäßig stehen die Befehle aus der Befehlszeile zur Verfügung. Mit powershell lässt sich in der SSH-Sitzung aber auch eine PowerShell-Sitzung öffnen. In diesem Fall stehen auch die verschiedenen Cmdlets zur Verwaltung von Windows zur Verfügung.

Exchange SE über SSH verwalten In der PowerShell lassen sich die Cmdlets von Exchange SE ebenfalls importieren. Dazu ist nicht unbedingt der Start der Exchange Management Shell notwendig. Sobald eine PowerShell-Sitzung geöffnet ist, lassen sich mit dem folgenden Cmdlet die Exchange-Cmdlets laden: Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn Das funktioniert auch nach der Verbindung mit SSH. Dazu wird erst die SSH-Verbindung geöffnet, danach mit powershell eine PowerShell-Sitzung und im Anschluss mit dem oberen Befehl die Exchange-Cmdlets geladen. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn die Remoteverbindung per PowerShell nicht mehr funktioniert. Abbildung 3: Per SSH kann auch die PowerShell genutzt werden. Außerdem lassen sich die Exchange-Cmdlets nutzen, auch von Exchange SE. Wenn im Netzwerk daher eine Remote-Verwaltung notwendig ist oder Unternehmen neue Windows-Server installieren, kann es sinnvoll sein, SSH in Windows zu aktivieren. Funktionieren andere Remote-Verbindungen nicht mehr, steht als Fallback auch SSH zur Verfügung, inklusive der Remote-Verwaltung mit der PowerShell.