Wie man einen SSH-Schlüssel für Git und GitHub erstellt

Um Code sicher zwischen Ihrer lokalen Git-Installation und einem entfernten GitHub- oder GitLab-Repository kopieren oder klonen zu können, müssen Sie zunächst ein SSH-Schlüsselpaar erstellen. Dieses identifiziert Sie und authentifiziert Ihre lokale Git-Installation gegenüber dem entfernten GitHub- oder GitLab-Server, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Um SSH-Schlüssel für GitHub und Git zu erstellen, öffnen Sie einfach ein Terminal-Fenster in Ubuntu oder PowerShell in Windows und führen den Befehl ssh-keygen aus.

Der Inhalt der öffentlichen Schlüsseldatei id_rsa.pub muss kopiert und in das GitHub SSH-Konfigurationsfenster eingefügt werden. Öffnen Sie die Datei, wenn Sie Ubuntu verwenden, oder öffnen Sie die Datei in einem Texteditor unter Windows, und kopieren Sie den Schlüssel.

Wenn Sie den Wert des öffentlichen Schlüssels in die Zwischenablage kopiert haben, melden Sie sich bei GitHub an und navigieren Sie zu Ihren Kontoeinstellungen. Dort sehen Sie einen SSH- und GPG-Link. Öffnen Sie diesen Link und fügen Sie dann einen neuen SSH-Schlüssel hinzu.

Klonen eines GitHub-Repository mit SSH

Jedes GitHub-Repository verfügt über eine grüne Code-Schaltfläche, die eine CLI-, eine HTTP- und eine GitHub-SSH-URL enthält, die mit dem Befehl git clone verwendet werden kann. Der SSH-Link für das zu klonende Repository in diesem Beispiel lautet:

[email protected]:cameronmcnz/github-made-real-easy.git

Abbildung 2: Verwenden Sie den SSH-Repository-Link von GitHub, um Projekte über eine sichere Shell-Verbindung zu klonen.

Um Ihr Repository zu klonen, öffnen Sie einfach das Terminalfenster in Ubuntu oder die Eingabeaufforderung in Windows und geben Sie folgenden Befehl ein:

PS C:\ssh\keygen\example> git clone [email protected]:cameronmcnz/github-made-real-easy.git

Cloning into ‘github-made-real-easy’…

Authenticity of GitHub SSH KeyGen Example host ‘ (131.2.14.9)’ can’t be established.

Do you still want to connect(yes or no)? yes

Receiving objects: 100% (222/222), 2.23 MiB | 3.41 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (111/111), done.

Es wird eine Warnung über die Authentifizierung des SSH-Schlüssels angezeigt. Geben Sie einfach yes ein, wenn die Aufforderung erscheint, und erlauben Sie dem Repository, zu klonen.