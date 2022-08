Vier Schritte zum Klonen eines GitHub-Repository mit SSH

Um einen GitHub-Klon mit SSH-Schlüsseln in Git zu erstellen, sind folgende vier Schritte notwendig:

Diese Schritte mögen zunächst entmutigend klingen, aber der gesamte Prozess kann in weniger als fünf Minuten abgeschlossen werden (siehe Video).

Unter Windows können Sie GitHub SSH -Keys mit dem Open-Source-Tool PuttyGen erstellen. Unter Ubuntu oder sogar unter Windows, wenn Sie den Dienst Windows Subsystem for Linux (WSL) installiert haben, ist die Erstellung von GitHub SSH-Schlüsseln sogar noch einfacher. Rufen Sie einfach den Befehl ssh-keygen in der Windows PowerShell oder im Ubuntu Terminal auf.

Melden Sie sich mit dem kopierten öffentlichen Schlüssel bei GitHub an und gehen Sie zu Ihren Kontoeinstellungen. Es gibt einen Link für SSH- und GPG-Schlüssel. Klicken Sie auf diesen Link, fügen Sie einen GitHub SSH-Schlüssel hinzu, fügen Sie den Wert des öffentlichen Schlüssels in das entsprechende Feld ein und geben Sie Ihrem Schlüssel einen kreativen Namen.

GitHub SSH-Klon

Um GitHub mit SSH-Schlüsseln zu klonen, öffnen Sie einfach Windows PowerShell oder ein Ubuntu-Terminal und geben Sie den Befehl Git clone sowie die von GitHub kopierte SSH URL an. Git stellt sicher, dass der GitHub-Klonvorgang eine SSH-Verbindung verwendet.

[email protected]:~/.ssh$ ~$ git clone [email protected]:cameronmcnz/spock-lizard-docker.git

Cloning into ‘spock-lizard-docker’…

Authenticity of host ‘github.com (140.82.114.3)’ can’t be established.

Are you sure you want to continue connecting (y/n/[fingerprint])? y

Resolving deltas: 100% (201/201), done. GitHub SSH clone successful.

Es wird eine Warnung angezeigt, dass Git nicht in der Lage ist, den SSH-Schlüssel anhand eines Authentifizierungsdienstes eines Drittanbieters zu validieren, wodurch der Klonvorgang unterbrochen wird. Dies ist zu erwarten. Geben Sie einfach y (yes) ein und der GitHub SSH-Klonvorgang wird fortgesetzt.

Sobald der Klonvorgang abgeschlossen ist, finden alle nachfolgenden Interaktionen mit GitHub über eine sichere SSH-Verbindung statt.