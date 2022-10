Wie man SSH-Verbindungen zu GitHub unter Windows herstellt

OpenSSH, die Open-Source-Version der SSH-Tools (Secure Socket Shell), ist ein Standardbestandteil der Betriebssysteme Windows 10 und Windows Server 2019. Dies vereinfacht die Verbindung zu GitHub mit SSH unter Windows.

SSH zu GitHub unter Windows

Mit den generierten SSH-Schlüsseln und dem öffentlichen Schlüssel, der in Ihrem GitHub-Konto registriert ist, können Sie nun Git verwenden, um über SSH unter Windows eine Verbindung zu GitHub herzustellen.

Kopieren Sie einfach die SSH-URL von der GitHub-Seite des Repository, das Sie klonen möchten, und geben Sie diesen SSH-Link an den Git-Befehl clone weiter:

PS C:\github\ssh\example> git clone [email protected]:cameronmcnz/java-jakarta-ee.git

Cloning GitHub SSH Windows into ‘java-jakarta-ee’…

Host authenticity cannot be established.

Do you still want to connect(yes or no)? yes

Receiving objects: 100% (55/55),5.78 MiB | 1.32 MiB/s, Windows GitHub SSH done.

Resolving deltas: 100% (66/66), Windows GitHub SSH done.

Beachten Sie, dass sich der anfängliche Git-Clone mit GitHub SSH unter Windows darüber beschwert, dass die Authentizität des Hosts nicht hergestellt werden kann. Diese Warnmeldung ist zu erwarten. Geben Sie einfach yes ein und erlauben Sie dem GitHub SSH-Klonvorgang, fortzufahren.

Sobald das entfernte Repository geklont ist, können Sie Git wie gewohnt verwenden, Übertragungen vornehmen, Submodule hinzufügen, Branches verschieben und Push-Vorgänge mit GitHub durchführen. Bei allen Vorgängen, die über das Netzwerk erfolgen, wird automatisch eine SSH-Verbindung verwendet.