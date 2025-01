Wie Sie mit Proxmox Rechenzentren automatisieren

Proxmox VE gehört zu den beliebtesten Lösungen für die Virtualisierung von Servern und Containern. Der Einsatz ist sogar kostenlos möglich. Für erfahrene Anwender bietet Proxmox auch Automatisierungsmöglichkeiten mit Vorlagen, Klon-Funktionen und der Unterstützung von cloud-init. In diesem Beitrag wird generell auf die Möglichkeiten von Proxmox VE eingegangen. Auch das Thema Vorlagen wurde in einem Beitrag umfassend behandelt.

Im folgenden Text werden diese Möglichkeiten noch um weitere Automatisierungsoptionen wie cloud-init erweitert.

Automatisierung in Proxmox mit cloud-init, Vorlagen und Klonen

Vorlagen lassen sich in Proxmox zusammen mit Klon-Vorgängen nutzen. Parallel dazu kann cloud-init zum Einsatz kommen. In Proxmox VE ermöglicht das Klonen von virtuellen Maschinen (VMs) eine effiziente Bereitstellung mehrerer identischer Systeme. Administratoren erstellen eine Vorlage (Template) als Basis-VM, die alle erforderlichen Einstellungen und Software enthält. Diese Vorlage wird dann nicht direkt genutzt, sondern als Ausgangspunkt für das Klonen weiterer Instanzen verwendet. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass jede geklonte VM auf den exakt gleichen Konfigurationen aufbaut, was eine gleichbleibende Umgebung sicherstellt. Das Klonen spart Zeit und Ressourcen, insbesondere in großen Infrastrukturen, da es ohne vollständige Neuinstallation der VM möglich ist. Proxmox VE bietet sowohl das Full-Clone- als auch das Linked-Clone-Verfahren. Während ein Full Clone eine eigenständige Kopie der VM erstellt, nutzt ein Linked Clone die Daten der Vorlage, was Speicherplatz angeht. Die technischen Vorgänge dazu finden Sie hier in einem eigenen Beitrag.