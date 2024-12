Open Source-Virtualisierung mit NAS-Speicherung: Proxmox

Verschiedene NAS-Systeme von Terramaster, zum Beispiel aus der F4-424-Reihe bieten die Möglichkeit das Betriebssystem komplett auszutauschen. Sinnvoll ist es auf Geräte zu setzen, die parallel zu NAS-HDD/SSD auch NVMe unterstützen. Dadurch kann man das Betriebssystem auf NVMe installieren und die Daten liegen sicher auf dem NAS-RAID. Bei der Größe der Datenträger kann man flexibel wählen. Sinnvoll ist es darüber hinaus, die Betriebssystem-Datenträger mit RAID 1 abzusichern. Wichtig wäre noch ausreichend Arbeitsspeicher, damit VMs und Container mit Proxmox performant laufen.

Als Verwaltungslösung für das NAS selbst, kann zum Beispiel noch OpenMediaVault zum Einsatz kommen. Auch diese Open-Source-Lösung steht kostenlos zur Verfügung und arbeitet perfekt mit Proxmox zusammen. Proxmox ist also die Basis, mit der das NAS-System startet. Wir haben uns mit Proxmox bereits in mehreren Beiträgen umfassend auseinandergesetzt, auch mit der Möglichkeit VMs zu klonen und Vorlagen zu erstellen.

Alle VMs , Container und die darin gespeicherten Daten lassen sich dadurch auf einem NAS speichern. Die Basis ist dann ein Terramaster-NAS, das wiederum mit dem Betriebssystem von Proxmox läuft. Bedienen lässt sich diese Umgebung wie jede andere Proxmox-Installation auch. Sinnvolles Einsatzgebiet sind Test- und Entwicklungsumgebungen, Installationen in kleinen Büros oder auch der Betrieb als Plattform in KMUs .

BIOS einstellen und Installation starten

Um Proxmox auf NAS zu installieren, startet man das NAS und wechselt mit der Tastenkombination ESC+DEL in das BIOS. Hier kann man bei Boot über den Bereich Boot Options Priorities festlegen, dass das NAS mit dem Proxmox-USB-Stick booten soll, der mit dem NAS bereits verbunden ist. Im Rahmen der Installation findet Proxmox alle im NAS eingebauten Datenträger. Sinnvoll ist die Installation des Betriebssystems auf getrennten Datenträgern, zum Beispiel zusätzlich eingebauten NVMe-Medien. Auf der Seite mit der Auswahl der Datenträger wählt man dazu Options und idealerweise als Dateisystem zfs (RAID1). Danach wählt man die beiden NVMe-Laufwerke aus, die als RAID 1 genutzt werden sollen und do not use bei den anderen Datenträgern. Durch diese Auswahl erstellt Proxmox auf den beiden NVMe ein RAID 1 mit dem Betriebssystem.

Abbildung 2: Proxmox lässt sich als RAID1 auf NVMe auf dem Terramaster-NAS installieren.

Die weitere Installation findet über den Assistenten genauso statt, wie auf anderen Servern auch. Nach der Installation kann die weitere Einrichtung über den Webbrowser erfolgen. Dazu muss der USB-Stick mit den Installationsdateien gestartet werden. Die IP-Adresse und der Port sind in der Konsole zu sehen. Ab diesem Moment sind am NAS keine Maus, keine Tastatur und auch kein Monitor mehr notwendig. Nach dem Start überprüft die Anmeldung an der Weboberfläche und nach einem Klick auf den Namen des Servers und Summary, ob CPU, Arbeitsspeicher und Datenträger korrekt funktionieren. Bei Disks sind die Datenträger zu sehen, auf denen Proxmox installiert ist, in diesem Fall zwei NVMe-Disks, die als RAID 1 installiert sind. Hier sollten aber auch die anderen Datenträger des Terramaster-NAS aufgeführt sein, die noch nicht in Verwendung sind. Diese müssen aber durch Proxmox erkannt und hier angezeigt werden.