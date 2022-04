Die wichtigsten Vorteile von Storage as a Service

Unternehmen erkennen immer mehr die potenziellen Vorteile von Storage as a Service. Die Idee besteht darin, dass Unternehmen Speicher auf die gleiche Weise kaufen können wie andere Cloud-Dienste.

Bei der servicebasierten Nutzung mieten Unternehmen Speicher, den sie an ihrem eigenen Standort (On-Premises) aufstellen und nutzen, von einem Managed Service Provider (MSP), einem Cloud Service Provider oder einem Speicheranbieter. Die Kunden wählen aus, wie viel Rechenleistung, Netzwerk und Storage sie benötigen, und legen die Verschlüsselung und die Service-Level für ihre Anwendungen fest. Der Anbieter überwacht die Planung und Bereitstellung und kann auch die Speicherinfrastruktur im Namen des Kunden verwalten.

Die Public Clouds von AWS, Google Cloud Platform und Microsoft Azure ermöglichen es den Nutzern, den Speicher zu skalieren und Daten vom lokalen Speicher in ein Cloud-Archiv zu verschieben. Die meisten großen Speicheranbieter wie Dell EMC, HPE und Pure Storage sind dazu übergegangen, ihre gesamte Infrastruktur - einschließlich Hardware-Arrays - als Services zu verkaufen, die die Unterstützung der Public Cloud integrieren.

DevOps-Organisationen nutzen Storage as a Service (STaaS), um mit dem rasanten Datenwachstum Schritt zu halten, das durch moderne Cloud- und Edge-Anwendungen entsteht.

Im Folgenden finden Sie sechs Vorteile, die sich aus der Nutzung der Cloud für die Beschaffung und Verwaltung von On-Premises-Storage ergeben, sowie mögliche Nachteile, die es zu beachten gilt.

Die Planung von Speicheraktualisierungen ist komplex und zeitaufwändig. Das IT-Team entwirft neue Hardwarekonfigurationen, bestimmt die Rechen- und Netzwerkanforderungen und prüft andere am Markt verfügbare Speicherprodukte. Vom Kauf bis zur Auslieferung und Bereitstellung neuer Speicherhardware vergehen oft mehrere Wochen oder gar Monate. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Erwerb von Speicher als On-Demand-Cloud-Service den Administratoren eine schnelle Kapazitätserweiterung - manchmal innerhalb von Stunden.

5. Speichermanagement und Service-Level optimieren

Anbieter bieten STaaS-Abonnements als vollständig verwaltete oder selbst verwaltete Optionen an. In beiden Fällen dimensioniert und installiert der Anbieter die Speichergeräte im Rechenzentrum des Kunden oder in einer Colocation-Einrichtung.

Bei der vollständig verwalteten Option analysiert der MSP oder Speicheranbieter die Arbeitslasten des Kunden, um den Speicher so zu gestalten, dass er den Anwendungsanforderungen am besten gerecht wird. Der Anbieter kann die Geräte und Speichermedien auswählen und den Speicher vor Ort per Fernzugriff verwalten.

Abbildung 1

Bei der selbstverwalteten Option kümmert sich der Kunde um das tägliche Speichermanagement. Unternehmen, die aus geschäftlichen oder Compliance-Gründen die lokale Kontrolle über ihre Daten behalten müssen, bevorzugen häufig diese Option.