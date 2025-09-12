Storage as a Service: Anbieter und ihre Dienstleistungen

In der sich schnell entwickelnden IT-Landschaft von heute setzen Unternehmen zunehmend Cloud- und Cloud-ähnliche Speicherlösungen ein. Der Schlüssel liegt darin, einen Storage-as-a-Service-Anbieter zu finden, dessen Plattform genau auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Durch die Speicherung von Daten in der Cloud können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten sicher, zugänglich und einfach zu verwalten sind, während gleichzeitig die Speicherkosten gesenkt werden. Storage as a Service (STaaS) ist jedoch ein allgemeiner Begriff, der eine Vielzahl von Speicherarten umfassen kann. Diese Anbieter lassen sich in der Regel in drei Kategorien einteilen: Infrastructure as a Service (IaaS), spezialisiertes Storage und Kapazität nach Bedarf.

In diesem Artikel werden mehrere populäre STaaS-Anbieter in jeder dieser Kategorien vorgestellt. Die Anbieter sind in alphabetischer Reihenfolge nach Abschnitten aufgelistet. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

IaaS-Speicher Infrastructure as a Service wird am häufigsten mit Cloud-Hyperscalern in Verbindung gebracht und ist in Form von reinem, skalierbarem Speicher verfügbar, den Entwickler oder IT-Teams nutzen können. Diese Speicherplattformen sind auf Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt. Im Gegensatz zu Produkten für Endverbraucher verfügen sie in der Regel nicht über eine Schnittstelle für die gemeinsame Nutzung von Dateien oder die Zusammenarbeit an Daten. Wenn solche Funktionen benötigt werden, müssen sie von den Anwendungsentwicklern selbst implementiert werden. Alibaba Cloud Alibaba Cloud hat den Object Storage Service für die Speicherung unstrukturierter Daten entwickelt und auf hohe Ausfallsicherheit und massive Skalierbarkeit ausgelegt. Alibaba bietet verschiedene Kontrollfunktionen wie Datenlebenszyklusmanagement und Zugriffskontrolle. Der hochleistungsfähige Dateispeicher von Alibaba, Cloud Parallel File Storage, kann für High-Performance-Computing-Workloads (HPC) verwendet werden und entspricht einer Scale-Out-Architektur, die parallelen Zugriff unterstützt. Alibaba bietet auch Dateispeicher über Apsara File Storage an, der sich besser für herkömmliche Dateispeicher-Workloads eignet und über Protokolle wie NFS und SMB zugänglich ist. Unternehmen können den Blockspeicher von Alibaba für Datenbanken, VMs und transaktionale Workloads nutzen. AWS Die Cloud von Amazon Web Services (AWS) bietet verschiedene Speicheroptionen, die jeweils für einen bestimmten Verwendungszweck ausgelegt sind. So eignet sich beispielsweise S3, der Objektspeicher von Amazon, gut für die Speicherung großer Mengen unstrukturierter Daten. In ähnlicher Weise bietet Amazon Blockspeicher als Teil seines Elastic-Block-Store-Dienstes an, der in der Regel für die Speicherung von Elastic-Compute-Cloud-VM-Instanzen vorgesehen ist. Darüber hinaus ist Elastic File System für die Dateispeicherung vorgesehen und mit gängigen Dateisystemen kompatibel. Schließlich ist der Amazon S3 Glacier-Speicher für die kostengünstigere Datenarchivierung vorgesehen. Google Cloud Wie andere Cloud-basierte Objektspeicherprodukte eignet sich Google Cloud Storage für die Speicherung aller Arten von unstrukturierten Daten. Google stellt seinen Kunden Blockspeicher über Persistent Disks zur Verfügung, die Kunden mit VMs oder Datenbank-Workloads nutzen können. Der Dateispeicherdienst von Google, Filestore, ist über das NFS-Protokoll zugänglich. Microsoft Azure Wie AWS umfasst auch die Azure-Cloud von Microsoft mehrere Dienste, die verschiedene Arten von Speicher bereitstellen. Der Objektspeicher von Microsoft, Azure Blob, ist für unstrukturierte Datentypen wie Dateien, Dokumente und Medien optimiert. Azure Blob umfasst jedoch auch Ebenen, die für die Verwendung als Archivspeicher vorgesehen sind. Für Benutzer, die Cloud-basierte VM-Instanzen erstellen müssen, ist Azure Disk Storage der bevorzugte Dienst von Azure. Azure Files, das über das SMB-Protokoll ein Cloud-basiertes Dateisystem bereitstellt, ist ein eher traditionelles Dateisystem.

Anbieter für spezialisiertes Storage-as-a-Service Spezialisierter Cloud-Speicher ist an eine Webschnittstelle gebunden, über die der Speicher für einen bestimmten Zweck genutzt werden kann. Ein spezialisierter Cloud-Speicherdienst kann beispielsweise die gemeinsame Nutzung von Dokumenten zwischen Teams oder das Hochladen großer Dateien unterstützen. Box Box ist eine Plattform für die Dateifreigabe (File Sharing) in Unternehmen. Es überrascht nicht, dass Box einen starken Fokus auf Sicherheit und Compliance legt. Zusätzlich zu seinen Kernangeboten im Bereich Sicherheit bietet Box Dienste an, die speziell auf die Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO und FedRAMP ausgerichtet sind. Das Unternehmen bietet auch zusätzliche Dienste an, wie Box Shuttle für die Migration von Inhalten und Box KeySafe zum Schutz von Verschlüsselungsschlüsseln. Dropbox Dropbox ist eine weitere beliebte Plattform für die Dateifreigabe. Dropbox bietet Tarife für Privatanwender, aber der Anbieter hat auch Tarife für Unternehmen und professionelle Anwender im Angebot. Die Tarife unterscheiden sich weitgehend in Bezug auf Speicherplatz, Aufbewahrungsdauer, Datenübertragungsvolumen und Anzahl der unterstützten Benutzer. Der Advanced-Tarif umfasst zudem Single Sign-On (SSO) und Compliance-Tracking-Funktionen, erweiterte Schlüsselverwaltung, rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und mehrstufige Verwaltung. Microsoft 365 Microsoft 365 ist eine komplette Suite von Cloud-Anwendungen mit Diensten, die von E-Mail bis zum Projektmanagement reichen. Speicherplatz und Dateifreigabe für Unternehmen werden über Dienste wie OneDrive for Business und SharePoint bereitgestellt. Mit OneDrive können Benutzer Dateien von fast jedem Gerät aus sicher speichern, darauf zugreifen und freigeben. SharePoint ist eher für die Zusammenarbeit und die Verwaltung großer Datenmengen konzipiert. Es unterstützt Versionskontrolle, Berechtigungsverwaltung und Datensicherung und lässt sich in andere Microsoft-365-Anwendungen integrieren. ShareFile ShareFile ist eine Plattform für die sichere Freigabe von Dokumenten, Automatisierung und elektronische Signaturen. Das Unternehmen bietet verschiedene Tarife an. Funktionen wie Bedrohungserkennung, Feedback und Genehmigung sowie verschlüsselte Nachrichten sind im Basistarif enthalten. Die höherwertigen Tarife sind auf die Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA ausgelegt und bieten Funktionen wie unbegrenzte elektronische Signaturen, Dokumentenanforderungslisten und KI-gesteuerte Empfehlungen für die sichere Freigabe. Das Unternehmen bietet auch Tarife für Buchhalter an, deren Funktionen auf die besonderen Anforderungen dieses Berufsbildes zugeschnitten sind. WeTransfer WeTransfer ist ebenfalls ein Dateifreigabedienst, der jedoch in erster Linie für die Freigabe oder den Versand großer Dateien gedacht ist, die für die Übertragung per E-Mail zu groß sind. Das Unternehmen bietet zwar einige verbraucherorientierte Tarife an, aber auch Unternehmenstarife mit erweiterter Zugriffsverwaltung, Single Sign-On, benutzerdefinierten Übertragungsregeln und erweiterter Protokollierung. Darüber hinaus ermöglicht WeTransfer den Benutzern die Erstellung von Richtlinien für die Verwaltung des Lebenszyklus von Inhalten, die Inhalte nach einer bestimmten Zeit automatisch löschen.