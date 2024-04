Bringt 2024 eine Renaissance der On-Premises-Infrastruktur?

Das Aufkommen des Public-Cloud-Modells hat die Art und Weise, wie Unternehmen ihre technologische Infrastruktur und die damit verbundenen digitalen Dienste bereitstellen, verwalten und nutzen, in den letzten mehr als 15 Jahren grundlegend verändert. Obwohl dies zweifelsohne erhebliche Vorteile für Unternehmen mit sich gebracht hat, deuten aktuelle Untersuchungen der Enterprise Strategy Group (ESG) von TechTarget darauf hin, dass Unternehmen auch zunehmend die Rolle und den Wert ihrer Technologieinvestitionen am eigenen Standort anerkennen.

Könnte dieser Trend im Jahr 2024 eine Renaissance des On-Premises-Technologie-Stacks einläuten? Eine ESG-Studie vom Februar beleuchtete das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, und die Antworten sind aufschlussreich.

Umfrage: In vielen Bereichen ist On-Premises-Storage der Cloud überlegen

IT-Entscheidungsträger erkennen den strategischen Wert der Modernisierung von Rechenzentren mit Nachdruck an. So sind 91 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Modernisierung zu Wettbewerbsvorteilen führt. Noch bemerkenswerter ist, dass 78 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass ihr Unternehmen es vorzieht, seine proprietären, hochwertigen Daten in den eigenen Rechenzentren zu speichern.

Fast alle Unternehmen nutzen Public-Cloud-Infrastrukturdienste wie IaaS und PaaS; nur 12 Prozent der Befragten gaben an, dass sie solche Dienste nicht nutzen. Cloud-basierte Speicherdienste spielen hier eine Schlüsselrolle und haben sich zusammen mit anderen Cloud-Angeboten zu einem umfassenden Leistungsspektrum entwickelt. Die Unternehmen haben diese Dienste weitgehend angenommen.

Im Gegensatz zu früheren Studien zeigt die jüngste ESG-Umfrage jedoch, dass die IT-Entscheider in der Frage, ob solche Cloud-basierten Dienste eine bessere Erfahrung bieten als ihre lokalen Pendants, sehr viel gespaltener sind.

Mehr Befragte hielten die lokale Speicherinfrastruktur in mehreren Bereichen für besser als die native Infrastruktur der Public Cloud:

Diagnostizieren oder Isolieren von Problemen.

Sicherung von Speicher und sensiblen Daten.

Kostentransparenz.

Verfügbarkeit.

TCO.

Erfüllung von Compliance-Anforderungen.

Einfaches Management.

Als wir diese Frage das letzte Mal Mitte 2021 stellten, gaben die Befragten an, dass die Public Cloud in all diesen Aspekten die bessere Erfahrung bietet.