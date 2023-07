Wie FinOps-Tools Cloud-Entscheidungen beeinflussen

Die zunehmende Nutzung von Cloud Computing, die Notwendigkeit, den Geschäftswert für Opex in IT-Budgets aufzuzeigen, und der zunehmende Druck, Kosten im gesamten Unternehmen zu rationalisieren, machen FinOps wichtiger denn je. Die Auswirkungen auf Cloud-Service-Anbieter und Anbieter von traditionellen Infrastrukturen werden tiefgreifend und nachhaltig sein.

In einer von der Enterprise Strategy Group (ESG) von TechTarget durchgeführten Studie aus dem Jahr 2022 haben wir herausgefunden, dass 62 Prozent der Unternehmen immer Tools oder Software von Drittanbietern zur Schätzung der Cloud-Kosten verwenden, um die potenziellen Kosten verschiedener Public-Cloud-Anbieter zu vergleichen. Bei digitalen Unternehmen, bei denen 10 Prozent oder mehr des Jahresumsatzes aus selbst geschriebenen Anwendungen stammen, ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch größer, dass sie Kostenmodelle nutzen, bevor sie entscheiden, wo sie einen Workload bereitstellen.

Die Auswirkungen auf Cloud-Anbieter Die Auswirkungen des Einsatzes dieser Tools von Drittanbietern liegen auf der Hand. Knapp die Hälfte – 49 Prozent – gibt in dieser Umfrage an, dass FinOps-Tools ihr Unternehmen dazu veranlasst haben, die erste Entscheidung für die Cloud für mindestens eine Arbeitslast zu überdenken und einen anderen Cloud-Anbieter für die Bereitstellung der Arbeitslast zu wählen. Die Zeiten, in denen man sich für einen einzigen Cloud-Anbieter entschied, sind vorbei. Mit Hilfe von FinOps-Tools von Drittanbietern ist die Multi-Cloud-Bereitstellung eine kostensparende Strategie für Unternehmen. Für Cloud-Anbieter wird die zunehmende Prüfung der Preisgestaltung und der Preismodelle durch die Kunden wertvolles Feedback über den relativen Wert ihrer Angebote im Vergleich zu Hyperscale-Wettbewerbern oder anderen Bereitstellungszielen liefern.

Die Auswirkungen auf Hardware-Anbieter Hardware-Anbieter wie Dell, Cisco, HPE und IBM sowie viele Speicheranbieter haben alle Opex-Pay-as-you-go-Kaufmodelle für die von ihnen verkauften physischen Systeme. Sie sind auch von den Daten betroffen, die diese Tools liefern. In derselben ESG-Studie entschied sich fast die Hälfte der befragten Unternehmen (43 Prozent) dafür, ihre lokale Infrastruktur zu modernisieren, um eine Arbeitslast am eigenen Standort vorzuhalten, anstatt sie in die Cloud zu verlagern. In einigen Fällen zeigen Cloud-Kostenmodellierungs-Tools an, dass eine Arbeitslast besser für den Betrieb im eigenen Rechenzentrum geeignet ist. Dies sollte eine gute Nachricht für HPE GreenLake sein, das sich aktiv als On-Premises-Cloud-Plattform positioniert, sowie für die Apex-Angebote von Dell, die Cloud-ähnliche Kaufoptionen bieten.

Die langfristigen Auswirkungen Von den Unternehmen, die Cloud-basierte Software zwischen Cloud-Anbietern gewechselt haben, gaben 65 Prozent zu, dass sie aufgrund dieser Erfahrung negative Gefühle gegenüber dem ehemaligen Anbieter hegen. Das häufigste Ergebnis war eine leicht veränderte Einstellung gegenüber dem ehemaligen Cloud-Anbieter, denn 42 Prozent gaben zu: Wir werden für diese Art von Anwendung in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr mit diesem Cloud-Anbieter zusammenarbeiten. Weniger häufig, aber dafür umso verheerender: Jeder Fünfte – 22 Prozent – gab zu, dass er nach einem Wechsel des Cloud-Anbieters aus dem einen oder anderen Grund in Zukunft bei keiner Art von Anwendung mehr mit diesem Cloud-Anbieter zusammenarbeiten wird.

Was das alles bedeutet Unternehmen treffen fundiertere Entscheidungen darüber, wo sie ihre Workloads bereitstellen, und FinOps steht an der Spitze dieser Bewegung. Unternehmen mit fortschrittlichen FinOps-Praktiken genießen den Wettbewerbsvorteil niedriger und rationalisierter Infrastrukturkosten. FinOps setzt Cloud-Anbieter unter Druck, wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten, und bietet in einigen Fällen eine Rechtfertigung für die Beibehaltung einer Anwendung im eigenen RZ und die Investition in eine lokale Infrastruktur.