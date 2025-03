Die 5 wichtigsten Geschäftsvorteile von ESG-Maßnahmen

Immer mehr Investoren setzen auf ESG-Initiativen, da Bedenken über den Klimawandel, die Zunahme von Cybersicherheitsvorfällen, Herausforderungen in globalen Lieferketten, wirtschaftliche Ungleichheiten und Bewegungen für soziale Gerechtigkeit zunehmend als treibende Kräfte für die wachsende Akzeptanz solcher Strategien in Unternehmen wirken.

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, ESG) ist ein Rahmen für Nachhaltigkeitsmanagement, ethische Praktiken und bewussten Konsum, der in der Geschäftswelt immer beliebter wird. Aber es handelt sich nicht um ein neues Phänomen. Vielmehr handelt es sich um eine Fortsetzung des sozial verantwortlichen Investierens, das sich durchgesetzt hat. Der Begriff ESG entstand offiziell im Jahr 2004 mit der Veröffentlichung des ersten Berichts Who Cares Wins der UN Global Compact Initiative, und ESG-Investitionen haben sich seitdem weiterentwickelt und ausgeweitet.

Sozialbewusste Investoren und andere Interessengruppen – darunter Mitarbeiter, Kunden, Aufsichtsbehörden, Lieferanten und Händler – möchten wissen, wie ein Unternehmen zu sozioökonomischen Faktoren steht, welche Nachhaltigkeitsanstrengungen es unternimmt und wie seine Unternehmensführungsprozesse aussehen. Laut Bloomberg Intelligence könnten die weltweit verwalteten ESG-Investitionsvermögen bis 2030 40 Billionen US-Dollar übersteigen.

Während es für jedes Unternehmen eine Herausforderung sein mag, den Investoren- und Stakeholder-Test zu bestehen und einen erfolgreichen ESG-Plan aufzustellen, kann eine gut durchdachte ESG-Strategie zu verschiedenen geschäftlichen Vorteilen führen.

Eine gute ESG-Strategie umfasst verschiedene Nachhaltigkeitsfaktoren – wie die Bemühungen eines Unternehmens, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, umweltfreundlicher zu werden, Vielfalt zu fördern oder Programme zur Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeiter einzuführen. Sie konzentriert sich auch auf Initiativen, die für ein Unternehmen am wichtigsten sind und am einfachsten in die Tat umzusetzen sind. Eine ESG-Strategie ebnet einem Unternehmen den Weg, das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, die Kundentreue zu erhöhen, die Betriebskosten zu senken und sowohl das Vermögensmanagement als auch die finanzielle Leistung zu verbessern.

ESG-Vorteile für Unternehmen

Die Nutzung des ESG-Rahmens kann sowohl für Unternehmen als auch für Investoren greifbare Vorteile bringen. Für Unternehmen eröffnet er den Zugang zu einem größeren Kapitalpool und fördert eine stärkere Markenidentität, und Investoren können ihre Werte demonstrieren und durch Investitionen in Verbindung mit einer ESG-orientierten Marke oft Renditen erzielen, die denen traditioneller Ansätze entsprechen oder diese übertreffen.

Hier sind fünf Vorteile von ESG für Unternehmen:

1. Bietet einen Wettbewerbsvorteil

Unternehmen, die sich an ESG-Bemühungen beteiligen, verschaffen sich oft einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten. So ergab beispielsweise die Voice of the Consumer Survey 2024 von PwC, dass 80 Prozent der Befragten bereit wären, für nachhaltig produzierte oder beschaffte Waren mehr zu bezahlen. In ähnlicher Weise gaben 71 Prozent der 435 IT-Fachleute, die im April 2024 an einer Umfrage der Abteilung Enterprise Strategy Group von TechTarget teilnahmen, an, dass sie davon ausgehen, dass ihr Unternehmen für IT-Produkte von Anbietern mit starken ESG-Praktiken einen Preisaufschlag von mehr als 5 Prozent zahlen würde.

Die verschiedenen ESG-Kennzahlen, die von Unternehmen erfasst und gemeldet werden, sind auch für Verbraucher, Mitarbeiter, Kreditgeber und Aufsichtsbehörden von Bedeutung. Unternehmensleiter, die sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzen, die Vielfalt fördern, der Gemeinschaft etwas zurückgeben und zu sozioökonomischen Fragen Stellung beziehen, spielen eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Marke eines Unternehmens.

2. Investoren und Kreditgeber anziehen

Die Aufnahme von ESG-Berichten in die Gewinn- und Verlustrechnung oder in separate Offenlegungen liegt bei Unternehmen im Trend. Investoren und Kreditgeber fühlen sich zunehmend von Organisationen angezogen, die in ESG investieren und ESG-Offenlegungen nutzen, um ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu verdeutlichen. So ergab beispielsweise eine Umfrage von Morgan Stanley aus dem Jahr 2024, dass 77 Prozent der globalen Investoren an nachhaltigen Investitionen interessiert sind.

Die durch den Klimawandel und den Missbrauch natürlicher Ressourcen verursachten Bedenken der Öffentlichkeit veranlassen Investoren dazu, ihr Augenmerk auf nachhaltige Unternehmen zu richten und diejenigen mit veralteten Praktiken auszusortieren – wie zum Beispiel unfaire Löhne, Investitionen in fossile Brennstoffe, nicht nachhaltige landwirtschaftliche Methoden und die Herstellung nicht recycelbarer Produkte. Durch die Bereitstellung eines umfassenden Überblicks über ihre Praktiken können Unternehmen, die sich an ESG-Initiativen beteiligen, Investitionsentscheidungen beeinflussen und es Investoren ermöglichen, ein Unternehmen auszuwählen, das eine nachhaltige Zukunft mit einem niedrigen Risikoprofil bietet.

3. Verbesserung der finanziellen Leistung

ESG macht ein Unternehmen nicht nur für Investoren attraktiv, sondern kann auch die finanzielle Gesamtleistung eines Unternehmens verbessern. Selbst kleine Bemühungen in Richtung Nachhaltigkeit – wie die Umstellung auf papierlose Prozesse, Recycling oder energieeffiziente Modernisierungen – können das Geschäftsergebnis und die Rendite eines Unternehmens verbessern.

Um mit ESG-Programmen Schritt zu halten, müssen Unternehmen wichtige Kennzahlen wie Energieverbrauch, Rohstoffverbrauch und Abfallbehandlung verfolgen, die letztendlich zu niedrigeren Energiekosten und Kostensenkungen führen können. Unternehmen, die die ESG-bezogenen Vorschriften einhalten, sind auch weniger Geldbußen, Strafen und anderen Geschäftsrisiken ausgesetzt, was sich positiv auf ihr Geschäftsergebnis auswirkt.

4. Aufbau von Kundenbindung

Die bereits erwähnte PwC-Umfrage ergab, dass 46 Prozent der Befragten mehr nachhaltige Produkte oder solche mit geringeren Auswirkungen auf das Klima kaufen. Diese Verbraucher sind bereit, bis zu 9,7 Prozent mehr für Marken zu zahlen, die mit ihren Werten übereinstimmen, und sind Unternehmen gegenüber loyaler, die ihre Mitarbeiter gut behandeln. Die sozial bewussten Verbraucher von heute möchten wissen, was die Unternehmen, die sie unterstützen, für das Gemeinwohl tun.

Unternehmen, die sich an ESG-Grundsätze halten, können mehr Kunden gewinnen und binden, indem sie transparent sind und ihre ESG-Bemühungen den Kunden effektiv vermitteln.

5. Nachhaltiger Betrieb von Unternehmen

Unternehmen, die in ESG-Initiativen investieren, können sich an eine sich ständig verändernde Landschaft anpassen und diese aufrechterhalten. Beispielsweise sind Firmen, die ESG-Grundsätze ordnungsgemäß in ihre Kernprozesse integrieren, besser in der Lage, Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu erkennen und von einem geringeren Energieverbrauch, einer geringeren Ressourcenverschwendung und einer allgemeinen Senkung der Betriebskosten zu profitieren.

Während die ESG-Berichterstattung derzeit nur für börsennotierte Unternehmen in einigen Ländern verpflichtend ist, scheint sie sich auch für den Rest der Unternehmenswelt in diese Richtung zu entwickeln. Unternehmen, die ESG-Richtlinien jetzt ignorieren, müssen sich möglicherweise später mit rechtlichen, regulatorischen, rufschädigenden und Compliance-Problemen auseinandersetzen.