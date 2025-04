Kostenloser E-Guide: Das Wichtigste über ESG und Nachhaltigkeit

In den letzten Jahren bedeutet das Betreiben und Gestalten eines Rechenzentrums mehr als nur technologische Anforderungen zu bedienen. Moderne IT-Umgebungen und deren Betrieb sollen und müssen nun auch Vorgaben an Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit sowie positive Unternehmensführung und Sozialaspekte erfüllen. Dies soll nicht nur Kosten senken, sondern auch für ein positives Unternehmensbild, eine stärkere Kundenbindung und weniger Umweltauswirkungen sorgen.

Rechenzentren und Unternehmen, die neu erbaut, konfiguriert und in Betrieb genommen werden, stoßen dabei auf weniger Probleme als IT-Umgebungen und Firmen, die entsprechend umgestaltet werden sollen. Es gibt wichtige Schlüsselfaktoren, die die Unternehmensführung und alle mit der Aufgabe betrauten Verantwortlichen beachten müssen. Dazu gehört unter anderem die Zustimmung der Geschäftsführung, eine Analyse der bestehenden Umgebung sowie die Evaluierung potenzieller positiver Auswirkungen und der notwendigen Maßnahmen.

Firmen, die sich um soziale Projekte und DEI-Initiativen bemühen, können zudem nicht nur für Kunden attraktiv sein, sondern auch für potenzielle neue Mitarbeiter, Partner oder Investoren.

Verantwortliche für ESG- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen benötigen ein grundlegendes Verständnis, was diese Initiativen an Herausforderungen mit sich bringen, welche Vorteile sie bieten und wie Firmen ihre gesamten Aktivitäten am besten kommunizieren. In unserem kostenlosen E-Guide finden Sie Informationen über das vorteilhafte Potenzial von ESG und Nachhaltigkeit sowie Tipps, wie sich die einzelnen Maßnahmen messen und evaluieren lassen und eine Übersicht über die Terminologie für eine verständliche Kommunikation zu diesem Thema.

