Was ESG, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit vereint

Die Begriffe Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) und soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) werden immer häufiger verwendet, um zu beschreiben, wie Unternehmen ihr Engagement für Nachhaltigkeit zeigen können.

Die beiden Begriffe überschneiden sich in ihrer Bedeutung und werden manchmal synonym verwendet. Angesichts neuer, strengerer Erwartungen an die Unternehmenspraktiken und zunehmender Besorgnis über die ökologische Nachhaltigkeit sollten Unternehmen jedoch wissen, was diese Begriffe bedeuten, wie sie sich unterscheiden und wo sie sich überschneiden.

Die Befragten des Global Risks Perception Survey 18th Edition (PDF) des Weltwirtschaftsforums, der im Januar 2023 veröffentlicht wurde, nannte Umweltfaktoren als eine der größten Bedrohungen für die Welt in den nächsten zehn Jahren. Versäumnisse bei der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung daran, extreme Wetterbedingungen und der Verlust der biologischen Vielfalt standen ganz oben auf dieser Liste.

Laut dem Gartner Corporate Responsibility Report unter CEOs und anderen Führungskräften aus der Wirtschaft ist ökologische Nachhaltigkeit ein Top-10-Thema für Unternehmen. Und das aus gutem Grund: Angesichts der zunehmenden Besorgnis über den Zustand der Umwelt und der Möglichkeit, die Rentabilität von Nachhaltigkeitspraktiken nachzuweisen, stehen Unternehmen zunehmend unter Druck, nicht nur ethisch und verantwortungsbewusst zu handeln, sondern auch zu beweisen, dass sie dies tun.

So trat beispielsweise im Januar 2023 die EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) in Kraft, die ab 2025 neue Standards für die ESG-Berichterstattung für rund 50.000 Unternehmen vorsieht. Anfang 2022 schlug die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eine eingeschränkte Regelung zur Offenlegung von Klimarisiken vor, die, wenn sie in Kraft tritt, zu neuen ESG-Berichts- und Compliance-Anforderungen für börsennotierte Unternehmen führen wird.

Was ist ESG? ESG ist eine quantifizierbare Bewertung von Nachhaltigkeit und Geschäftspraktiken. Die ESG-Strategie konzentriert sich auf das Erreichen bestimmter Leistungskennzahlen, die Festlegung messbarer Ziele und die Durchführung von Audits, um zu überprüfen, ob die Kennzahlen und die entsprechenden Angaben korrekt sind. Es gibt explizite Kriterien für ESG. So vergeben Rating-Agenturen wie Bloomberg, MSCI, S&P Global und die Morningstar-Tochter Sustainalytics ESG-Bewertungen für Unternehmen anhand verschiedener Leistungskriterien. Investoren nutzen diese Bewertungen, um Unternehmen zu bewerten und letztlich ihre Anlageentscheidungen zu treffen. Unternehmen erstellen ESG-Berichte, um Investoren und andere Stakeholder anzusprechen und um gesetzliche Vorschriften einzuhalten. ESG hält Unternehmen dazu an, sich ethisch zu verhalten, und trägt dazu bei, den finanziellen Wert eines Unternehmens und seine Compliance-Bilanz zu definieren. Außerdem hilft es Anlegern, Verluste zu vermeiden, wenn Unternehmen riskant handeln. Verschiedene Wertpapierfirmen können ESG-Kriterien je nach ihren eigenen Prioritäten unterschiedlich bewerten. Die drei Aspekte, die von ESG-Initiativen abgedeckt werden, sind: Umwelt. Diese Kriterien können die Klimapolitik des Unternehmens, die Energienutzung, die Abfallwirtschaft und die Behandlung von Tieren umfassen. Soziales. Diese Kriterien beziehen sich auf die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Stakeholder als den Investoren, zum Beispiel zu Mitarbeitern oder Gemeindemitgliedern. Die Erfüllung der sozialen ESG-Kriterien kann die Umsetzung von Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung, Spenden, die Ermutigung von Mitarbeitern zu ehrenamtlichem Engagement und die Einbeziehung in die Nachhaltigkeit der Lieferkette und ethische Praktiken beinhalten. Unternehmensführung. Diese Kriterien verpflichten Unternehmen zur Einhaltung ethischer Rechnungslegungs- und Finanzberichterstattungsstandards und umfassen auch Faktoren wie die Diversität im Vorstand, die Vergütung von Führungskräften und Regeln für ethische Geschäftspraktiken.

Was ist CSR? CSR ist ein sich selbst regulierendes Geschäftsmodell, das auf die Verbesserung der Gesellschaft und der Umwelt abzielt. Es handelt sich um einen lockeren, allgemeinen Rahmen für das Verhalten von Unternehmen, der in seiner Umsetzung variieren kann. Die soziale Verantwortung von Unternehmen hat einen qualitativen Charakter, obwohl die freiwillige Norm ISO 26000 Unternehmen bei der Definition sozialer Verantwortung unterstützt und praktische Anleitungen für deren Umsetzung bietet. Soziale Verantwortung unterstützt Unternehmen, ein positives Markenimage aufrechtzuerhalten und fördert die Moral der Stakeholder. In der Regel heben Unternehmen die Erfolge ihrer CSR-Bemühungen in ihren Jahresberichten hervor. In einem besonders bemerkenswerten Beispiel für soziale Verantwortung von Unternehmen hat Yvon Chouinard, Gründer des Bekleidungsunternehmens Patagonia, im September 2022 seine gesamten künftigen Gewinne einer Organisation zur Bekämpfung der Klimakrise zugesagt. Das Geld, das nicht in den Betrieb des Unternehmens reinvestiert wird, fließt nun an die Wohltätigkeitsorganisation. Nach Angaben von Patagonia beläuft sich der Betrag auf etwa 100 Millionen Dollar pro Jahr. Andere, konventionellere Beispiele sind die Verpflichtung von Starbucks, weltweit auf Plastikstrohhalme zu verzichten, wie im Starbucks 2021 Global Environmental & Social Impact Report berichtet, und die Verpflichtung von The Home Depot, die Sozialleistungen für Mitarbeiter zu verbessern, wie im ESG Report 2021 aufgeführt. Ein weiteres Beispiel ist Better World Books, ein Online-Händler für gebrauchte Bücher, der für jedes gekaufte Buch ein Buch an eine bedürftige Person spendet.

Was ist Nachhaltigkeit? Im weitesten Sinne bezieht sich Nachhaltigkeit auf die Fähigkeit, einen Prozess über einen längeren Zeitraum zu unterstützen und fortzuführen. Die unternehmerische Nachhaltigkeit umfasst die Geschäftspraktiken, die ein Unternehmen am Laufen halten und seinen Erfolg aufrechterhalten. Genauer gesagt geht es um die Koordinierung und das Management ökologischer, sozialer und finanzieller Anforderungen, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen verantwortungsvoll, ethisch korrekt und kontinuierlich erfolgreich ist. Nachhaltigkeit ermöglicht es Unternehmen, den gegenwärtigen Bedarf zu decken, ohne die Fähigkeit des Unternehmens zu gefährden, seinen Bedarf auch in Zukunft zu decken. Die unternehmerische Nachhaltigkeit, wie sie auch genannt wird, wird häufig in drei Säulen unterteilt: Wirtschaftlich Soziales Umwelt Diese drei Säulen werden manchmal auch als Triple Bottom Line bezeichnet – eine Anspielung auf das traditionelle Konzept der Bottom Line, das sich darauf bezieht, dass der unmittelbare Gewinn die oberste Priorität für Unternehmen ist. Im Vergleich dazu ist die Triple Bottom Line breiter angelegt und umfasst den von Unternehmen geschaffenen wirtschaftlichen Gesamtwert sowie ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen. Der Begriff Nachhaltigkeit wird häufig in anderen, nicht-betriebswirtschaftlichen Kontexten verwendet, um sich auf ökologische, soziale, politische oder wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu beziehen.

Wo überschneiden sich ESG, CSR und Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist das Dach, unter dem sich sowohl ESG als auch CSR befinden. ESG und CSR sind beides Wege, mit denen Unternehmen ihr Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken zeigen. CSR kann als die idealistische, auf das große Ganze ausgerichtete Perspektive der Nachhaltigkeit betrachtet werden, während ESG die praktische, detailorientierte Perspektive darstellt. CSR kann auch als Vorläufer von ESG gesehen werden. Unternehmen regulieren sich selbst und verpflichten sich zu nachhaltigen Praktiken mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Anschließend können die im Rahmen einer CSR-Strategie unternommenen Anstrengungen verfeinert und in ESG-Kennzahlen eingepasst werden. Die ESG-Daten können dann später veröffentlicht und über ESG-Berichte weitergegeben werden. ESG verleiht der umfassenden Managementphilosophie der sozialen Verantwortung von Unternehmen einen quantifizierbaren Stempel der Glaubwürdigkeit. Ein Unternehmen braucht beide Praktiken, um wirklich nachhaltig zu sein.

Wie man alle drei Konzepte umsetzt ESG beginnt mit CSR. Als Leitfaden für CSR können Unternehmen freiwillige Normen wie die ISO 26000 zu Rate ziehen. Bei der Entwicklung eines CSR-Programms sollten die Unternehmen Folgendes berücksichtigen: Kernkompetenzen des Unternehmens. Eine Kernkompetenz ist etwas, was das Unternehmen besonders gut kann. Dabei kann es sich um Kaufkraft, Produktqualität oder Innovationsfähigkeit handeln. Ein Unternehmen, das sich durch Kostenminimierung auszeichnet, kann zum Beispiel Geld für eine Umweltschutzorganisation bereitstellen. Unternehmen sollten sich bemühen, Nachhaltigkeit in bestehende Prozesse einzubetten. Themen, die Kunden am Herzen liegen. Dabei kann es sich um ökologische oder soziale Themen handeln, die in einer Umfrage ermittelt wurden, oder um die Aspekte des Unternehmens oder der Marke, die bei den Kunden Anklang finden. Ein Unternehmen kann Kunden zu den Themen befragen, die ihnen am wichtigsten sind, und die Ergebnisse mit einem Produkt in Einklang bringen, auf das sie positiv reagieren. Themen, die Mitarbeitern am Herzen liegen. Unternehmen können ihre Mitarbeiter befragen, was ihnen wichtig ist, und auf der Grundlage der Ergebnisse Programme planen und gleichzeitig Möglichkeiten für freiwilliges Engagement anbieten. Quantifizierung der Ergebnisse von Bemühungen. Ein Unternehmen, das sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt hat, die Abfallmenge zu reduzieren, kann seine Fortschritte messen, um diese später in einem ESG-Bericht an Investoren und andere Stakeholder zu berichten. Aktuelle Trends in Gesellschaft, Industrie und Umwelt. Wenn gerade ein Klimabericht veröffentlicht wurde, kann ein Unternehmen seine Ziele an den Daten des Berichts ausrichten. Wenn sich eine Naturkatastrophe ereignet hat, kann ein Unternehmen seine CSR-Strategie auf den Diskurs rund um die Katastrophe abstimmen, indem es sich in irgendeiner Weise an den Wiederaufbaumaßnahmen beteiligt. Abbildung 1: Sowohl ESG als auch CSR sind unterschiedliche Wege, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bei der Ausarbeitung einer ESG-Strategie sollten Unternehmen auch die oben genannten Faktoren berücksichtigen. ESG-Strategien müssen die Gesetze und Anforderungen an die Berichterstattung sowie die Interessen der Anleger berücksichtigen, da ESG enger mit der Einhaltung von Vorschriften und der Aktien-Performance verbunden ist. Es gibt viele ESG-Frameworks und -Standards, die Unternehmen bei der Entwicklung einer Strategie zu Rate ziehen können, darunter: Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte

IFRS Sustainability Disclosure Standards, neue einheitliche Berichterstattungsstandards, die vom International Sustainability Standards Board entwickelt werden und auf bestehenden Standards wie den SASB Standards und dem CDSB Framework aufbauen

CDP, ursprünglich als Carbon Disclosure Project gegründet

Die GRI-Standards der Global Reporting Initiative

Berichtsempfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Workforce Disclosure Initiative Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Schritte, um mit der Formulierung einer ESG-Strategie zu beginnen: Stellen Sie ein qualifiziertes, funktionsübergreifendes Team von Interessenvertretern zusammen. Führen Sie eine Analyse der geschäftlichen Auswirkungen durch. Führen Sie eine ESG-Wesentlichkeitsanalyse durch, um festzustellen, was für das Unternehmen wichtig ist. Definieren Sie messbare Ziele. Entwickeln Sie einen Fahrplan zur Erreichung der Ziele. Implementieren Sie Aktionspläne und berichten Sie über die Fortschritte auf dem Weg dorthin.