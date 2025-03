ESG-Kennzahlen: So messen Sie die ESG-Leistung

In den letzten Jahren haben ökologische, soziale und Governance-Aspekte (Environmental, Social and Governance, ESG) für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Während Themen wie das Wohlergehen der Mitarbeiter und die Unternehmensethik seit langem zu den Anliegen von Unternehmen gehören, sind Nachhaltigkeit, Umweltauswirkungen und umfassendere soziale Faktoren nun auch als Schlüsselelemente von ESG-Initiativen in den Fokus gerückt.

Angesichts dieser gestiegenen Aufmerksamkeit müssen Führungskräfte in der Lage sein, die ESG-Leistung ihres Unternehmens zu messen, insbesondere um Risiken zu managen. Unternehmen in Branchen mit hohen Umweltrisiken, wie zum Beispiel der Öl- und Gasindustrie, müssen sich beispielsweise ihres CO2-Fußabdrucks und ihrer potenziellen Haftung für Umweltverschmutzung bewusst sein. Ebenso können Unternehmen, die schlechte Arbeitspraktiken haben, mit Reputationsschäden und rechtlichen Schritten konfrontiert werden, wenn sie keine ESG-Kennzahlen verwenden, um die bestehenden Probleme zu identifizieren.

Was sind ESG-Kennzahlen? ESG-Kennzahlen (Metriken) sind verschiedene Leistungsindikatoren, die in erster Linie nichtfinanzieller Natur sind und Unternehmen dabei helfen, ihre Geschäftstätigkeit im Hinblick auf nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken zu bewerten. Diese Kennzahlen geben Aufschluss über Dinge wie Umweltauswirkungen, soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) und interne Führungsstrukturen. Durch die Verfolgung und Analyse relevanter Kennzahlen können Unternehmen ihre Fortschritte in Richtung einer verbesserten unternehmerischen Nachhaltigkeit und besserer Geschäftspraktiken überwachen – und letztlich ihren Beitrag zur langfristigen Wertschöpfung und zum gesellschaftlichen Wohlergehen validieren.

Warum sind ESG-Kennzahlen für Unternehmen wichtig? Neben dem Risikomanagement können ESG-Kennzahlen Unternehmen auf positive Weise dabei helfen, ihre Marktposition aufzubauen und zu erhalten. Verbraucher sind zunehmend besorgt über die sozialen und ökologischen Auswirkungen der von ihnen gekauften Produkte und Dienstleistungen, und viele unterstützen eher Unternehmen, die ihre ESG-Leistung transparent machen. Auch Investoren nutzen häufig ESG-Kennzahlen, um Unternehmen zu bewerten. Organisationen, die schlecht abschneiden, könnten Schwierigkeiten haben, Kapital zu beschaffen oder neue Investitionen anzuziehen. Schließlich können ESG-Metriken Unternehmen dabei helfen, Wachstums- und Innovationschancen zu erkennen. So könnten sich beispielsweise Firmen, die in erneuerbare Energien, Green Computing und andere nachhaltige Maßnahmen investieren, besser positionieren, um von Änderungen der Kundenpräferenzen und den Auswirkungen neuer staatlicher Vorschriften auf die Industrie zu profitieren.

Quantitative vs. qualitative ESG-Kennzahlen ESG-Kennzahlen können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: quantitative und qualitative. Quantitative Kennzahlen basieren auf numerischen Daten, die oft direkt gemessen und verglichen werden können. Beispiele für quantitative ESG-Kennzahlen sind Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, Mitarbeiterfluktuationsraten und gemeldete Verstöße gegen Menschenrechte. Diese Kennzahlen sind nützlich für das Benchmarking und die Leistungsüberwachung im Laufe der Zeit. Qualitative Kennzahlen hingegen basieren auf nicht-numerischen Daten und sind schwieriger zu messen und zu vergleichen. Beispiele für qualitative ESG-Kennzahlen sind das Engagement eines Unternehmens für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equality, Inclusion, DEI), seine Arbeitspraktiken und seine Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften. Diese Kennzahlen sind subjektiver und erfordern mehr Interpretation, können aber wertvolle Einblicke in die Kultur und Werte eines Unternehmens geben. Sowohl quantitative als auch qualitative Kennzahlen sind wichtig, um die ESG-Leistung eines Unternehmens zu messen. Durch die Kombination dieser Kennzahlen können Unternehmen ein umfassenderes Verständnis für ESG-Themen gewinnen und daran arbeiten, sich in den Bereichen zu verbessern, in denen sie noch Defizite aufweisen.

Beispiele für die verschiedenen Arten von ESG-Kennzahlen Welche Art von Kennzahlen wäre in einer Organisation am aussagekräftigsten? Sehen wir uns einige nützliche Beispiele für die verschiedenen Aspekte von ESG an. Umweltkennzahlen Diese Kennzahlen werden verwendet, um die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Umwelt und seine Bemühungen, diese zu verringern, zu bewerten. Sie sind oft quantitativ und eignen sich für den direkten Vergleich zwischen verschiedenen Organisationen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele: Treibhausgasemissionen. Damit wird die Menge an Treibhausgasen wie Kohlendioxid gemessen, die ein Unternehmen in die Atmosphäre ausstößt. Treibhausgasemissionen tragen erheblich zum Klimawandel bei, und Unternehmen, die große Mengen ausstoßen, sind potenziellen regulatorischen, rufschädigenden und finanziellen Risiken ausgesetzt.

Energieverbrauch. Die Menge an Energie, die ein Unternehmen zur Herstellung von Waren und Dienstleistungen, zum Betrieb seiner Rechenzentren und für andere Betriebsabläufe verwendet, ist eine weitere gängige ESG-Kennzahl. Unternehmen, die erneuerbare Energiequellen wie Solar- oder Windenergie nutzen, haben möglicherweise eine geringere Umweltbelastung als Unternehmen, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Die Analyse von Daten zum Energieverbrauch kann auch Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz aufzeigen.

Wasserverbrauch. Ebenso sollte ein Unternehmen in der Lage sein, die in seinen Betrieben verwendete Wassermenge genau zu messen. Wasser ist in vielen Gebieten eine zunehmend begrenzte natürliche Ressource, und Unternehmen, die große Mengen davon verbrauchen, können sich Reputations- und Finanzrisiken aussetzen, wenn sie keine Maßnahmen zur Reduzierung ihres Verbrauchs ergreifen.

Abfallwirtschaft. Dazu gehören Kennzahlen wie die Gesamtmenge des von einer Organisation erzeugten Abfalls und der Prozentsatz, der recycelt oder von Mülldeponien ferngehalten wird. Für ein Unternehmen ist es relativ einfach, beispielsweise die recycelten Materialien und den erzeugten Sondermüll zu verfolgen. Es könnte aber auch Maßnahmen in Betracht ziehen, die komplexer zu messen sind – zum Beispiel Bemühungen, Abfall an der Quelle zu reduzieren oder Prinzipien der Kreislaufwirtschaft umzusetzen, um Abfall zu minimieren. Soziale Kennzahlen Wie können wir die Leistung eines Unternehmens in Bezug auf die sozialen Faktoren von ESG messen? Soziale Kennzahlen sind oft qualitativ und können subjektiv sein. Beispiele hierfür sind: Arbeitspraktiken. ESG-Kennzahlen können verwendet werden, um zu bewerten, wie ein Unternehmen seine Mitarbeiter sowie die Arbeitnehmer in seinen Lieferketten behandelt. Zu den Arbeitspraktiken, die erfasst werden, gehören Themen wie faire Löhne und sichere Arbeitsbedingungen, die quantitative Komponenten haben. Andere Überlegungen, wie zum Beispiel Antidiskriminierungsrichtlinien, sind eher subjektiv.

DEI. Wie vielfältig ist Ihre Belegschaft und wie inklusiv ist der Arbeitsplatz? Bei diesen Kennzahlen geht es nicht nur um den Ruf und Vorschriften. Studien haben gezeigt, dass Unternehmen mit einer vielfältigen Belegschaft möglicherweise besser in der Lage sind, die Bedürfnisse einer vielfältigen Kundschaft zu verstehen und zu erfüllen.

Nachhaltigkeit der Lieferkette. Neben den Arbeitsbedingungen kann ein Unternehmen auch die breiteren sozialen Auswirkungen seiner Lieferkette betrachten. Dies kann die Messung der Lieferantenvielfalt umfassen, beispielsweise die Anzahl der Unternehmen, die sich im Besitz von Minderheiten oder Frauen befinden, sowie die sozialen Vorteile verantwortungsbewusster Beschaffung und Initiativen zur nachhaltigen Beschaffung – Praktiken, die zum Beispiel die Menschenrechte unterstützen.

Gemeinschaftsengagement. Hier wird gemessen, wie ein Unternehmen mit den Gemeinschaften, in denen es tätig ist, interagiert. Das Engagement für die Gemeinschaft kann Dinge wie Philanthropie, Freiwilligenarbeit und CSR-Programme (Corporate Social Responsibility) umfassen. Governance-Kennzahlen Diese Kennzahlen messen, wie gut ein Unternehmen geführt wird, sowie seine internen Kontrollen und Unternehmensrichtlinien. Governance-Kennzahlen können quantitativ sein und zwischen verschiedenen Organisationen verglichen werden. Hier einige Beispiele: Vielfalt im Vorstand. Wie vielfältig ist der Vorstand eines Unternehmens? Die Vielfalt im Vorstand kann Aspekte wie Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit und Alter umfassen.

Vergütung der Führungskräfte. Hier wird gemessen, wie viel die obersten Führungskräfte eines Unternehmens verdienen. Die Vergütung der Führungskräfte kann ein Hinweis darauf sein, wie gut ein Unternehmen geführt wird und ob die finanziellen Anreize für leitende Angestellte mit den Interessen der verschiedenen Interessengruppen in Einklang stehen.

Unternehmensethik. Hier wird das Engagement eines Unternehmens für ethische Geschäftspraktiken bewertet, wie zum Beispiel Antikorruptionsrichtlinien, Schutzprogramme für Whistleblower und Transparenz in der Geschäftstätigkeit und Finanzberichterstattung. Zu den spezifischen Messgrößen können die Anzahl der gemeldeten internen Ethikvorfälle, die durchschnittliche Reaktionszeit auf gemeldete Bedenken und die Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen zur ethischen Kultur einer Organisation gehören.

Compliance und Risikomanagement. Wie gut ist eine Organisation in der Lage, Geschäftsrisiken zu managen und Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards einzuhalten? Zu den wichtigsten Aspekten, die es zu berücksichtigen gilt, gehört die Einhaltung von Vorschriften in allen Rechtsordnungen, in denen ein Unternehmen tätig ist. Die Einhaltung von Vorschriften muss an spezifischen regulatorischen Anforderungen in Bereichen wie Cybersicherheit und Datenschutz gemessen werden. Risikobewertungen liefern Informationen für die Kennzahlen des Risikomanagements, die es zu verfolgen gilt, einschließlich verschiedener wichtiger Risikoindikatoren und der Ergebnisse von Maßnahmen zur Risikominderung. Abbildung 1: Es gibt verschiedene Schlüsselfaktoren, mit denen sich ESG-Metriken erstellen lassen.

Wie können Unternehmen ESG-Kennzahlen nutzen? Zu wissen, was man messen möchte, ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur Bewertung der eigenen ESG-Maßnahmen. Formen müssen darüber hinaus wissen, wie man die ESG-Leistung misst und was zu tun ist, um sie bei Bedarf zu verbessern. Hier sind einige Optionen: Kommerzielle ESG-Scores und -Ratings. Mehrere Anbieter offerieren ESG-Scoring- und Rating-Services, die die Leistung eines Unternehmens anhand verschiedener Kriterien einstufen. Diese Services bewerten beispielsweise die Einhaltung ethischer und Compliance-Standards sowie anderer Kennzahlen, in der Regel anhand von ESG-Berichten, die vom Unternehmen erstellt wurden. Die Anbieter vergeben dann einen numerischen ESG-Score oder eine Buchstabenbewertung, die mit anderen Unternehmen derselben Branche oder desselben Sektors verglichen werden kann.

Zertifizierungen. ESG-Kennzahlen können verwendet werden, um Zertifizierungen zu erhalten, die das Engagement eines Unternehmens für bestimmte Praktiken belegen. Einige davon sind bekannt, wie die Fairtrade-Zertifizierung für ethische Arbeitspraktiken und die Zertifizierung der Einhaltung der ISO 14001-Standards für Umweltmanagement.

Interne oder externe Audits. Unternehmen können auch interne Audits und Bewertungen durchführen oder externe Prüfer beauftragen, um ihre ESG-Leistung zu bewerten. Dazu gehört unter anderem die Überprüfung der Unternehmensrichtlinien und -verfahren, die Bewertung der internen Überwachungs- und Berichterstattungssysteme und die Durchführung von Interviews mit Führungskräften und anderen Mitarbeitern, um potenzielle Verbesserungsbereiche zu ermitteln.

Unternehmen können auch interne Audits und Bewertungen durchführen oder externe Prüfer beauftragen, um ihre ESG-Leistung zu bewerten. Dazu gehört unter anderem die Überprüfung der Unternehmensrichtlinien und -verfahren, die Bewertung der internen Überwachungs- und Berichterstattungssysteme und die Durchführung von Interviews mit Führungskräften und anderen Mitarbeitern, um potenzielle Verbesserungsbereiche zu ermitteln. Zusammenarbeit mit externen Interessengruppen. Ein weiterer Ansatz besteht darin, mit externen Interessengruppen wie Kunden, Investoren, Lieferanten und Mitgliedern der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um ihre Erwartungen und Bedenken in Bezug auf ESG-Themen zu verstehen. Dies kann die Durchführung von Umfragen, Fokusgruppen oder Townhall-Meetings enthalten und die Nutzung des Feedbacks, um die ESG-Leistung und -Compliance Ihres Unternehmens zu verbessern.