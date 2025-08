Mehr als ein Protokoll Warum pNFS v4.2 zum Enabler für KI wird

In nahezu allen Branchen wächst die Erkenntnis: Der gezielte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Deep Learning (DL) wird zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor – insbesondere dann, wenn es darum geht, unstrukturierte Daten effizienter auszuwerten. In einer IDC Marktnotiz (cf SC2024) wird deutlich, wie stark der Fokus auf Innovationen in den Bereichen KI im Kontext von High-Performance Computing (HPC) liegt. Die wachsende Nachfrage nach skalierbaren KI-Lösungen mit Echtzeitzugriff befeuert diesen Trend.

Brückenbauer zwischen Legacy-Systemen und KI-Zukunft Klar ist: Offene, flexible, standardbasierte Architekturen wie pNFS gewinnen enorm an Bedeutung, da sie eine Brücke zwischen klassischen Infrastrukturen und datenintensiven Zukunftstechnologien schlagen. Denn eine der zentralen Herausforderungen besteht darin, vorhandene Ressourcen so skalieren zu lassen, dass KI-Workloads performant verarbeitet werden können, ohne zugleich tiefgreifende Investitionen in spezialisierte Infrastrukturen zur Datenspeicherung bedienen zu müssen. Eine besonders zukunftsweisende, effiziente Lösung stellt Parallel NFS (pNFS) v4.2 in Kombination mit Flex Files dar. Diese offene, standardisierte Technologie ermöglicht es, bestehende Infrastruktur in ein skalierbares, leistungsfähiges Speichersystem zu verwandeln – ganz ohne proprietäre Hürden oder teure Spezialhardware.

NFS im Wandel: Vom klassischen Protokoll zur Plattform für HPC-Datenzugriffe Das Network File System (NFS) ist seit den 1980er-Jahren eine feste Größe in der IT und Bestandteil nahezu aller Linux-Distributionen. Dennoch wurde es lange Zeit als ungeeignet für rechenintensive Workloads im Umfeld von High-Performance Computing eingestuft – eine Lücke, die proprietäre Systeme wie etwa Lustre oder GPFS füllen sollten, was jedoch oft mit exorbitanten Kosten sowie zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden war. „Eine der zentralen Herausforderungen besteht darin, vorhandene Ressourcen so skalieren zu lassen, dass KI-Workloads performant verarbeitet werden können, ohne zugleich tiefgreifende Investitionen in spezialisierte Infrastrukturen zur Datenspeicherung bedienen zu müssen.“ Floyd Christofferson, Hammerspace Mit dem Fortschreiten der pNFS-Entwicklung hat sich diese Situation grundlegend gewandelt. Insbesondere pNFS v4.2, eingeführt 2019, hebt die Technologie auf ein komplett neues Niveau – mit vollem Fokus auf Offenheit, Standardisierung, Skalierbarkeit und gerade auch Performance, wie dieser SNIA Abstract unterstreicht. Laut Fortune Business Insights wird erwartet, dass der globale Markt für High Performance Computing von 54,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 109,99 Milliarden US-Dollar bis 2032 anwächst. Gefragt sind vor diesem Hintergrund Technologien, die kompatibel mit bestehenden Umgebungen sind – Kriterien, die pNFS v4.2 in Kombination mit Flex Files gewährleistet. pNFS v4.2 in der Praxis: Skalierbare Lösungen für reale Engpässe Skalierung durch Entkopplung von Daten- und Metadatenpfaden

Konventionelle NAS-Systeme bündeln Daten- und Metadatenzugriffe, was bei wachsender Last schnell zum Flaschenhals mutiert.

Lösung: pNFS v4.2 trennt diese Pfade logisch – mit direkten Datenzugriffen auf Speicherknoten, reduzierter Latenz und linearer Skalierbarkeit. Reduzierter Overhead dank intelligentem Metadaten-Management

Gerade KI-Workloads generieren millionenfach kleine Dateioperationen – ein Albtraum für Metadaten-intensive Protokolle.

Lösung: Durch Client-seitiges Caching reduziert pNFS v4.2 Metadaten-Traffic um bis zu 80 Prozent – mit messbarer Beschleunigung der I/O-Performance. Höhere Bandbreitenauslastung durch Multi-Verbindungen

Einzelverbindungen im TCP/IP-Modell limitieren parallele Verarbeitung.

Lösung: Mit N-Connect lassen sich mehrere TCP-Sessions pro Mount-Punkt aktivieren – für insgesamt mehr Durchsatz und Resilienz. Nahtlose Integration heterogener Systeme

Proprietäre HPC-Dateisysteme setzen oft dedizierte Backends voraus, was Flexibilität und Investitionsschutz einschränkt.

Lösung: pNFS v4.2 benötigt lediglich NFSv3-Kompatibilität – so lassen sich bestehende NAS-Umgebungen ohne Umbau einbinden. Dynamische Datenlayouts für moderne Workloads

Statische Layouts sind wenig geeignet für agile KI-Pipelines.

Lösung: Flex Files ermöglichen flexible Verteilung – inklusive nativer Unterstützung für Striping, Mirroring und künftig Erasure Coding.